选项党禁止首席候选人克拉参加竞选活动

距离欧洲议会选举两周之际，选项党继续陷入舆论漩涡。周三，选项党禁止本党首席候选人克拉在选战中公开亮相。克拉也退出了选项党领导层。

（德国之声中文网）周三（5月23日），克拉（Maximilian Krah）本人证实退出选战，也退出选项党领导层。具体事由是克拉有关纳粹党卫队（SS）的争议表态。不过，47岁的克拉此前已因其来自中国的助手因间谍指控被捕、以及克拉本人与俄罗斯和中国的靠近而受到压力。

选项党排名第二的欧洲议会选举候选人彼斯特龙（Petr Bystron）在受到腐败调查后也暂时停止选战。

目前，欧洲议会选举的信件投票已在进行中。克拉名列选票上选项党首席候选人的事实已无法改变。目前来看，他仍有可能再次成为欧洲议会议员。但如果他自动放弃，则是他在欧洲议会生涯的结束。

争议采访

克拉最新引发争议的表态是在接受意大利《共和国报》以及英国《金融时报》采访时作出的。他被问及有关纳粹党卫军的问题。党卫军负责管理集中营等，对纳粹战争罪行负有重大责任。二战后的纽伦堡审判中，党卫军被定为犯罪组织。

克拉在采访中称："我永远不会说，每个穿党卫军制服的人，自动就是一名罪犯。"在回答党卫军是否是战争罪犯的问题时，克拉说："肯定有很高的比例是罪犯，但不是所有人。"

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法国勒庞政党称跨越红线

此后，法国由勒庞（Marine Le Pen）领导的国家联盟党首先发出信号。该党迄今为止与选项党同属欧洲议会认同与民主（ID）党团，如今则宣布停止合作。国家联盟党主席巴尔代拉（Jordan Bardella）向媒体表示："我想，我们在欧洲议会合作了五年的选项党跨越了一条对我来说是红线的界限。"他说，选举后，将寻找新的盟友，而不再与选项党合作。

随后，选项党周三举行紧急会议。会议期间，《图片报》便报道了对克拉的选战禁令。克拉则在平台X上表示他自己放弃继续在选战中亮相，以及退出领导层。

过去数周以来，克拉持续处于舆论漩涡中。首先是对他以及彼斯特龙收受亲俄平台Voice of Europe金钱的指控，--二人均予以否认。再就是克拉来自中国的助手受到间谍罪嫌疑。而对克拉本人，据媒体报道，检方正在初步调查是否收受了来自中国的资金。

对选项党而言，法国国家联盟党的表态可能意味着，选项党在欧洲层面失去部分权力。选项党如何找到未来在欧洲层面的合作伙伴，尚不明确。

（德新社）

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