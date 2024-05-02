选项党欧洲议员克拉要求前助手退党

据德媒报道，选项党（AfD）参加欧洲议会选举的首席竞选人克拉要求因涉嫌为中国情报部门从事间谍活动、现已被拘捕的前助手Jian G."立即"退出选项党，"以避免造成更大的损失"。

（德国之声中文网）《世界报》引述克拉（Maximilian Krah）说，如果Jian G.不这样做，那么选项党对其开除党籍的程序将不可避免。

Jian G.自2019年是选项党欧洲议员克拉的紧密助手。今年4月22日，他在德累斯顿因涉嫌为外国情报部门从事间谍活动、情节特别严重而被拘捕。检察部门对他的具体指控是，向中国情报部门提供有关欧洲议会谈判的信息并监视在德国的中国异见人士。

《世界报》报道称，Jian G.2022年成为选项党成员。在他被拘捕后，克拉将这位多年的工作人员辞退。

克拉再次否认对这位前助手的非法行为知情。他向《世界报》表示，知道Jian G.与台湾代表处、中国大使馆和中国反对派人士有联络，但并不知道有现在所公布的程度，他也没有发现当时有矛盾之处。

该报还报道称，克拉曾与Jian G.两次去中国，其中包括前往中共中央对外联络部（中联部）。德国安全部门将该机构定为情报部门。克拉表示，他在那里与"专门面向德国的外交官"举行了会晤。

报道称，克拉还批评德国宪法部门。他说："据媒体报道，联邦宪法保护据自2020年即系统监控Jian G。"克拉表示，自己可能太天真，"但他们是知道的"。

《世界报》还引述媒体平台The European Conservative的一篇报道。这篇2023年4月发表的报道已对克拉的助手Jian G.提出质疑。

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受到前期调查 克拉仍将出席一次选战活动

克拉本人则受到检察部门因他可能收受来自俄罗斯和中国的资金而进行的前期调查。该调查的目的是确认是否存在议员收受贿赂的初始嫌疑。

另据报道，距离欧洲议会选举四周之际，克拉仍将于5月11日参加一次选战活动，地点位于慕尼黑附近的泰根湖。届时，选项党主席克鲁帕拉（Tino Chrupalla）也将出席。克拉的一名发言人周四向法新社作出这一表态，并称克拉"日程表是满的"。

（法新社等）

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