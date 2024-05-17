选项党欧洲议员克拉是否收了中国的钱？

多家德国媒体报道称，德国安全部门目前正在调查选项党政治家克拉是否收取了中国情报部门的资金。此前，克拉的华裔助手郭姓男子已因涉嫌间谍活动被警方逮捕。

（德国之声中文网）德国选项党欧洲议会大选首次竞选人克拉（ Maximilian Krah）的华裔助手涉嫌为中国从事间谍活动的报道引发轰动之后，目前案情又有了进一步的进展。

根据西德意志电台、北德意志电台以及南德意志报的联合调查，目前警方正在调查，郭姓间谍罪嫌疑人是否曾长期为克拉本人、克兰的律师行以及克拉的议员办公室提供数以万计的资金，以及这些资金是否源自中国的情报部门。

德广联《每日新闻》栏目报道称，调查人员表示，迄今为止发现的线索显示，这些款项是以虚假账单的形式流通的，而涉案账户则包括克拉的办公室以及他以前的律师行。其中克拉的律师行账户曾收到过大约14000欧元，汇款方则是郭姓男子名下的不同公司。而账单则是律师行一名女工作人员出具的。其中两笔汇款的账单，事先由郭起草完毕，并通过邮件寄送给这名律师行的工作人员，目前，据报道调查记者无法联络到这家律师行。

安全部门监控郭姓男子已经一年有余

《每日新闻》的报道还称，安全部门之所以能够掌握上述线索，主要得益于过去一年多以来对郭姓男子以及通讯的监控。涉案郭姓男子来自中国，后来加入德国籍。安全部门称，郭姓男子曾宣称，他已为一个中国情报部门工作二十年之久。在安全部门监控到的通讯中，郭还声称曾向克拉支付了超过五万欧元。

克拉的辩护律师对上述指控表示不解。他说，既然律师行的账单是正规的，那么账单上注明的法律咨询想必也是确实进行过的。

克拉目前并未受到指控

安全机构目前期望查清，克拉收到的相关款项，是郭姓男子的私人资金，还是来自中国的情报部门。报道尤其指出，目前联邦检察机构对郭姓男子展开的调查中，克拉并没有被视为嫌疑人，而是被视作证人。

5月7日，警方搜查克拉在欧洲议会的办公室。 图像来源: JEREMY AUDOUARD/AFPTV/AFP via Getty Images

克拉律师对克拉议员办公室也曾接受虚假账单的指控表示不以为然。他表示，所以的账单都已接受过议会党团代表团的严格审查，克拉本人也从未受到过这类指控，调查机构也从未对克拉进行了与此相关的问询。

检方调查的内容还包括，郭姓男子是否为了掩盖资金流向，故意以中国和德国多家公司的名义发款，而这些公司是否曾收取中国情报部门的款项。

今年4月24日，萨克森州刑警局对郭姓男子实施了临时拘捕，因为警方担心，媒体曝光相关案情后，犯罪嫌疑人有可能会逃往境外。稍后，卡尔斯鲁厄一名法官正式签署了针对这名华裔人士的逮捕令。

检察院指控郭姓男子为中国情报部门工作人员，他涉嫌在今年一月多次向中国情报部门提供欧盟议会的内部文件。此外，他还被控为中国情报部门刺探德国境内中国反对派人士的情况。

德累斯顿检察院向媒体证实，目前也在对克拉本人进行一些前期调查，主要是要澄清他是否收取了来自中国的资金。

（综合报道）

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