选项党欧洲议员克拉是否收了中国的钱？2024年5月17日
（德国之声中文网）德国选项党欧洲议会大选首次竞选人克拉（ Maximilian Krah）的华裔助手涉嫌为中国从事间谍活动的报道引发轰动之后，目前案情又有了进一步的进展。
根据西德意志电台、北德意志电台以及南德意志报的联合调查，目前警方正在调查，郭姓间谍罪嫌疑人是否曾长期为克拉本人、克兰的律师行以及克拉的议员办公室提供数以万计的资金，以及这些资金是否源自中国的情报部门。
德广联《每日新闻》栏目报道称，调查人员表示，迄今为止发现的线索显示，这些款项是以虚假账单的形式流通的，而涉案账户则包括克拉的办公室以及他以前的律师行。其中克拉的律师行账户曾收到过大约14000欧元，汇款方则是郭姓男子名下的不同公司。而账单则是律师行一名女工作人员出具的。其中两笔汇款的账单，事先由郭起草完毕，并通过邮件寄送给这名律师行的工作人员，目前，据报道调查记者无法联络到这家律师行。
安全部门监控郭姓男子已经一年有余
《每日新闻》的报道还称，安全部门之所以能够掌握上述线索，主要得益于过去一年多以来对郭姓男子以及通讯的监控。涉案郭姓男子来自中国，后来加入德国籍。安全部门称，郭姓男子曾宣称，他已为一个中国情报部门工作二十年之久。在安全部门监控到的通讯中，郭还声称曾向克拉支付了超过五万欧元。
克拉的辩护律师对上述指控表示不解。他说，既然律师行的账单是正规的，那么账单上注明的法律咨询想必也是确实进行过的。
克拉目前并未受到指控
安全机构目前期望查清，克拉收到的相关款项，是郭姓男子的私人资金，还是来自中国的情报部门。报道尤其指出，目前联邦检察机构对郭姓男子展开的调查中，克拉并没有被视为嫌疑人，而是被视作证人。
克拉律师对克拉议员办公室也曾接受虚假账单的指控表示不以为然。他表示，所以的账单都已接受过议会党团代表团的严格审查，克拉本人也从未受到过这类指控，调查机构也从未对克拉进行了与此相关的问询。
检方调查的内容还包括，郭姓男子是否为了掩盖资金流向，故意以中国和德国多家公司的名义发款，而这些公司是否曾收取中国情报部门的款项。
今年4月24日，萨克森州刑警局对郭姓男子实施了临时拘捕，因为警方担心，媒体曝光相关案情后，犯罪嫌疑人有可能会逃往境外。稍后，卡尔斯鲁厄一名法官正式签署了针对这名华裔人士的逮捕令。
检察院指控郭姓男子为中国情报部门工作人员，他涉嫌在今年一月多次向中国情报部门提供欧盟议会的内部文件。此外，他还被控为中国情报部门刺探德国境内中国反对派人士的情况。
德累斯顿检察院向媒体证实，目前也在对克拉本人进行一些前期调查，主要是要澄清他是否收取了来自中国的资金。
（综合报道）
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