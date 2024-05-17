选项党政治家德东酒吧遇袭

德国极右翼选项党一名政治家在一家酒吧遭到左翼人士言语攻击，并被烟灰缸击中受伤。最近一段时间以来，德国针对政界人士的暴力事件频繁发生。

（德国之声中文网）周五凌晨，德国极右翼民粹主义政党“德国选项党”（AfD）的政治家施密特（Martin Schmidt）在酒吧被烟灰缸击中受伤，送院治疗。施密特是德国东北部梅克伦堡-前波莫瑞州州议会议员，他在施韦林市（Schwerin）的一家酒吧里遭到一名 52 岁男子的挑衅和袭击，该男子反对施密特的政治观点。

选项党议员被送往医院

当地警方表示，事发当时，施密特正在其他三人陪同下在酒吧逗留，袭击者先是对其进行言语攻击，随后又拿起烟灰缸砸向人群，并砸中了施密特的头部。施密特头部受伤，被急救车送往医院。

警方表示，袭击者自称是左翼人士，发动袭击是出于对选项党政策的反感。袭击者并没有被警方拘捕，但他会因严重人身伤害和侵犯罪名接受调查。

选项党地方党部主席霍尔姆（Leif-Erik Holm）表示，施密特已于周五上午出院。霍尔姆还表示，应对左翼政治暴力提高警惕。他说：“这次袭击行动是过去数月对我党不断进行敌视宣传和抹黑的结果。”

针对政治人物的暴力事件日趋频繁

梅前州议会选项党议会党团代表团主席克莱默（ Nikolaus Kramer）表示：“无论政治家属于哪一个政党，针对政治家的暴力都是对言论自由和民主制度的攻击。”

近来，德国发生了一系列针对不同政党政治家及其选举助手的暴力袭击事件，令人们普遍担忧，德国的政治暴力会进一步升级。

周五发生针对选项党政治家暴力袭击事件前数天，德国西部明斯特市一家法庭刚刚做出裁决，认为将选项党定性为极右政党是合法的。这一裁定再度引发了有关是否应禁止选项党的讨论。

此外，本周德国东部城市哈勒的一家法庭维持了对选项党资深政治家霍克的一项罚款裁定。理由是霍克使用了一句遭禁的纳粹口号。

今年一月，大约1600人在施韦林举行集会，反对德国选项党以及极右势力。

（德新社，法新社）

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