 选项党主席：“德国脱欧”也是一个选项 | 德国新闻 | DW | 23.01.2024

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德国新闻

选项党主席：“德国脱欧”也是一个选项

选项党主席威德尔在接受媒体采访时表示，欧盟必须进行大刀阔斧的改革，否则，德国就应效仿英国就退出欧盟举行全民公投。此番言论立即在德国引起了广泛的讨论。

AfD Europawahlversammlung Alice Weidel

（德国之声中文网）欧盟从成立至今，成员国数量在不断增多，迄今为止，退出欧盟的只有英国一家。但对德国选项党主席威德尔来说，英国却是一个值得德国效仿的榜样。

接受《金融时报》采访时，威德尔谈到了选项党的欧洲政策。她表示，德国退欧是该党的一个选项，"就是否留在欧盟做出主权决定，是值得德国学习的榜样。"

威德尔说，一旦该党掌握政权，将力主对欧盟进行改革，以消除欧盟现在在"民主制度上的缺失"，这其中包括欧盟权限过大，成员国主权受限等等。威德尔强调，如果改革达不到预期的效果，那么，德国就应像2016年的英国那样，就是否留在欧盟举行全民公投。"如果不可能进行改革，如果我们无法重新让欧盟成员国恢复主权，那我们就应当像英国那样，让民众来做出裁决。"

全民公投在德国并不可行

不过，在德国就是否退欧举行全民公投并不容易。根据德国基本法，德国并没有在全德范围内举行全民公投的选项，只有在重新划分现有联邦州疆域时，才可以采用全民公投的方式。威德尔在采访中也表示，2029年之前，也即下下届联邦大选之前，选项党并不会上台执政。

威德尔的表述已经引起了联邦政府的警觉，德国经济部绿党籍国务秘书勃兰特内尔（Franziska Brantner）表示："选项党显然想就德国退欧做出决定，这是在动摇我们幸福生活的基石。"她表示，对于我们这样一个出口大国来说，欧盟内部市场对我们的经济成就至关重要，而选项党的计划将对我们的经济、企业和就业市场造成严重的伤害。

周末，德国多个城市爆发大规模反右集会。图为慕尼黑的集会场面。

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席卷德国的反右浪潮

刚刚过去的周末，德国各地数十万人走上街头，举行反对极右势力以及捍卫民主制度的集会游行。此前有媒体就德国极右势力在波茨坦举行的一次会议举行了曝光。报道称，极右人士当时讨论的议题中包括对在德外来移民采取所谓"再移民"措施等内容。

最新的民调显示，席卷德国的大规模抗议行动已经对选项党的民意支持度造成了影响：选项党的支持率比上一次民调下降了1.5%，但仍有21.5%。这是该党民意支持率两年来出现的最大跌幅。不过，执政联盟并没有从中获益：社民党的支持率只有13.5，绿党只有12.5%，自民党为5%。

不过，选项党民调指标下降的同时，党员人数却仍在继续增多。选项党发言人表示，从今年一月10日至22日，该党共收到1400份入党申请，而同一时期，退党人数只有数十人。该党目前总共拥有党员41000人。目前全德范围内，支持率最高的是基民盟基社盟，支持率为30.5%，选项党排名第二。

（德新社，明镜周刊，柏林日报）

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