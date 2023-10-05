选战期间被袭击？德国选项党领导人紧急入院

民粹主义的德国选项党表示，其领导人克鲁帕拉在德国南部的竞选活动中遭遇“袭击事件”后不得不住院治疗。警方则表示，暂不清楚克鲁帕拉是遭遇袭击，还只是身体不适。不过，检方已经启动调查。
（德国之声中文网）极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）表示，周三（10月4日）在巴伐利亚州因戈尔施塔特市的选战活动中发生“袭击事件”后，其联合领导人克鲁帕拉（Tino Chrupalla）不得不住院治疗。不过，选项党目前没有提供具体细节。
本周日，巴伐利亚州将举行州选举，克鲁帕拉因此在当地参加选战集会。
当地警方的一份简短声明称，克鲁帕拉不得不于周三下午4点30分左右在集会现场接受治疗，然后被送往医院，但他“当时没有明显的伤痕”。
选项党发言人周三晚间告诉德新社，克鲁帕拉情况稳定，“在接受重症监护”。克鲁帕拉的办公室周四再次表示，这位选项党领导人周四仍在因戈尔施塔特的医院接受重症监护，不过他并没有失去意识，他谈到“刺伤”，并称警方正在对其体内可能留存的物质进行调查。
据《明镜周刊》报道，克鲁帕拉在出席选战活动时突然感到疼痛。调查人员表示，发现有轻微的皮肤损伤，可能表明有小刺伤。据说，克鲁帕拉抱怨恶心、抽筋和头晕。
德国选项党联邦办公室表示，集会现场发生了袭击事件。巴伐利亚州选项党主席普罗奇卡 (Stephan Protschka) 在社交媒体X（以前的推特）上谈到了对克鲁帕拉的“人身攻击”。
警方呼吁目击者提供线索，呼吁那些参加选项党集会的人提供活动现场的照片或视频。警方发言人表示，将调查是否有第三方参与其中。
目前检方也已经启动调查。因戈尔施塔特检察官办公室发言人周四告诉法新社，因涉嫌人身伤害，已启动可能的刑事犯罪调查。
一名目击者告诉当地媒体，这位选项党领导人在现场拍了几张自拍照，然后就倒下、被送往医院。克鲁帕拉原本计划在活动上发表讲话。
周三晚些时候，上巴伐利亚警局发言人艾谢勒 (Andreas Aichele) 表示，目前尚不清楚克鲁帕拉是遭遇袭击、摔倒，还只是身体不适。艾谢勒表示，当局不排除任何可能性，调查正在进行中。
据德新社报道，警方发言人周四上午再次表示，没有新信息，仍没有证据表明集会的人群中有人对这位德国选项党领导人进行了人身攻击。根据已知信息，事件发生在幕后。
现年48岁的克鲁帕拉已领导德国选项党四年之久。他目前与魏德尔（Alice Weidel）共同担任选项党主席。选项党以其鲜明的反对外来移民、难民的态度著称。
魏德尔在周二的德国统一日也取消了一场公开演讲活动，理由是 “安全问题”。
魏德尔的发言人表示，两周前的周末发生了一起同安全有关的事件，为了以防万一，魏德尔做出了取消参加两德统一纪念集会的决定。这位发言人告诉德新社，“因为有越来越多的迹象显示魏德尔的家人可能受到袭击，德国安全部门从她的私人住所将魏德尔女士及她的家人带到了一个安全的地方”，因此，魏德尔决定避免公开露面。
在巴伐利亚首府慕尼黑，数万人参加了反对德国选项党的示威活动。警方估计约有3.5万人参加了集会。
大屠杀幸存者、德国犹太人中央委员会前主席诺布洛赫 (Charlotte Knobloch) 向人群说，要提防德国选项党实力的不断增强，选项党在过去一年中在德国各地的民调中支持率大幅上升。
“根据民意调查，如果巴伐利亚选民中的七分之一都希望在周日投票给这个极右翼政党，那么这将不再仅仅是政治体制中的一次小失误”，诺布洛赫说， “每个人都必须清楚：今天开始发生的事情明天可能会埋葬我们的民主体制。”
（德新社，法新社，美联社，明镜周刊）
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民调支持率日益上升让北京方面对德国右翼民粹选项党（AfD）颇感兴趣。特别是选项党反对以价值观为基础的外交政策并寻求与美国保持距离的态度深得北京“欢心”。今年夏天选项党曾派出一个代表团访问中国。