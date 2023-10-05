选战期间被袭击？德国选项党领导人紧急入院

（德国之声中文网）极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）表示，周三（10月4日）在巴伐利亚州因戈尔施塔特市的选战活动中发生“袭击事件”后，其联合领导人克鲁帕拉（Tino Chrupalla）不得不住院治疗。不过，选项党目前没有提供具体细节。

本周日，巴伐利亚州将举行州选举，克鲁帕拉因此在当地参加选战集会。

当地警方的一份简短声明称，克鲁帕拉不得不于周三下午4点30分左右在集会现场接受治疗，然后被送往医院，但他“当时没有明显的伤痕”。

选项党发言人周三晚间告诉德新社，克鲁帕拉情况稳定，“在接受重症监护”。克鲁帕拉的办公室周四再次表示，这位选项党领导人周四仍在因戈尔施塔特的医院接受重症监护，不过他并没有失去意识，他谈到“刺伤”，并称警方正在对其体内可能留存的物质进行调查。

据《明镜周刊》报道，克鲁帕拉在出席选战活动时突然感到疼痛。调查人员表示，发现有轻微的皮肤损伤，可能表明有小刺伤。据说，克鲁帕拉抱怨恶心、抽筋和头晕。

德国选项党联邦办公室表示，集会现场发生了袭击事件。巴伐利亚州选项党主席普罗奇卡 (Stephan Protschka) 在社交媒体X（以前的推特）上谈到了对克鲁帕拉的“人身攻击”。

警方呼吁目击者提供线索，呼吁那些参加选项党集会的人提供活动现场的照片或视频。警方发言人表示，将调查是否有第三方参与其中。

目前检方也已经启动调查。因戈尔施塔特检察官办公室发言人周四告诉法新社，因涉嫌人身伤害，已启动可能的刑事犯罪调查。

“尚不排除任何可能性”

一名目击者告诉当地媒体，这位选项党领导人在现场拍了几张自拍照，然后就倒下、被送往医院。克鲁帕拉原本计划在活动上发表讲话。

周三晚些时候，上巴伐利亚警局发言人艾谢勒 (Andreas Aichele) 表示，目前尚不清楚克鲁帕拉是遭遇袭击、摔倒，还只是身体不适。艾谢勒表示，当局不排除任何可能性，调查正在进行中。

据德新社报道，警方发言人周四上午再次表示，没有新信息，仍没有证据表明集会的人群中有人对这位德国选项党领导人进行了人身攻击。根据已知信息，事件发生在幕后。

现年48岁的克鲁帕拉已领导德国选项党四年之久。他目前与魏德尔（Alice Weidel）共同担任选项党主席。选项党以其鲜明的反对外来移民、难民的态度著称。

魏德尔在周二的德国统一日也取消了一场公开演讲活动，理由是 “安全问题”。

魏德尔的发言人表示，两周前的周末发生了一起同安全有关的事件，为了以防万一，魏德尔做出了取消参加两德统一纪念集会的决定。这位发言人告诉德新社，“因为有越来越多的迹象显示魏德尔的家人可能受到袭击，德国安全部门从她的私人住所将魏德尔女士及她的家人带到了一个安全的地方”，因此，魏德尔决定避免公开露面。

德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

数万人参加慕尼黑的反对集会

在巴伐利亚首府慕尼黑，数万人参加了反对德国选项党的示威活动。警方估计约有3.5万人参加了集会。

大屠杀幸存者、德国犹太人中央委员会前主席诺布洛赫 (Charlotte Knobloch) 向人群说，要提防德国选项党实力的不断增强，选项党在过去一年中在德国各地的民调中支持率大幅上升。

“根据民意调查，如果巴伐利亚选民中的七分之一都希望在周日投票给这个极右翼政党，那么这将不再仅仅是政治体制中的一次小失误”，诺布洛赫说， “每个人都必须清楚：今天开始发生的事情明天可能会埋葬我们的民主体制。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 比昂·霍克（Björn Höcke） 比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth） 选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 冯-施托希（Beatrix von Storch） 一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel) 选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell） 北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 安德烈·波根堡（Andre Poggenburg） 德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 亚历山大·高兰德（Alexander Gauland） 前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。 作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam



（德新社，法新社，美联社，明镜周刊）

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