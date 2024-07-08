选战团队准备好问题 拜登媒体采访引争议

美国总统拜登在首场电视辩论后接受媒体采访。然而，两位电台主持人表示，拜登的竞选团队为其提供了具体的问题供其使用。这引发批评。

（德国之声中文网）81岁的美国总统拜登与共和党挑战者、前总统特朗普的首场电视辩论后，于上周四（7月4日）接受了对选举来说关键的威斯康星州和宾夕法尼亚州两名电台主持人的采访。

威斯康星州的电台主持人英格拉姆（Earl Ingram）在刚刚过去的周六（7月6日）表示，拜登的助手在采访前直接与他联络，向他预先提供了四个问题。"他们给了我具体的问题"，英格拉姆向美联社表示，"没有回旋的余地"。

采访拜登的主持人劳弗-桑德斯离职

英格拉姆与宾夕法尼亚州的电台主持人劳弗-桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）事后一同接受了CNN采访。劳弗-桑德斯表示，她收到了一份有八个题目的清单，她同意使用其中四个。

劳弗-桑德斯所在的费城WURD电台周日表示，与拜登的采访是这位主持人一手操办的，电台管理层并不知情。

该电台在一份声明中称，事先决定好问题，这违反了独立媒体机构的准则；因此，劳弗-桑德斯女士和WURD电台同意分道扬镳，立即生效。

拜登竞选团队指出，提出问题建议是业界常见的做法，并表示，并未把接受这些问题作为答应采访的前提。

拜登选战的发言人希特（Lauren Hitt）表示，采访对象分享他们希望谈论的话题，这并非罕见的做法。她还指出，首场电视辩论后，特朗普的竞选团队取消了一个不接受问题约定的媒体记者的采访。

特朗普竞选团队没有立即就此作出回应。

自从拜登与竞争对手特朗普的首场电视辩论后，他的表现便持续引发舆论的关注 图像来源: Mike Blake/REUTERS

主持人英格拉姆：难得的机会

拜登在英格拉姆的采访中回答最后一个问题时说："我没能有一场好辩论。那是台上的90分钟。但看看我三年半以来所做的事情。"

英格拉姆主持一档以他自己的名字命名的节目。这名已从业15年的电台主持人表示，他并不自视为记者。他说，尽管接到一份提问清单让他踌躇片刻，但这是职业生涯中难得一见的机会，"这是与美国总统交谈"。

（美联社）

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