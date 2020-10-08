选情吃紧 特朗普执意要周末亲赴现场造势

（德国之声中文网）离11月3日正式投票选出总统还有三周多的时间，但不仅邮寄投票已经开始，在一些联邦州，亲自到选举站投票也已可行。这一提前投票的方式今年被更多人使用，目前，31个联邦州已有600多万选民完成了投票，其中包括到选举站投票，4年前是7.5万。

踊跃提前投票反映选民早已做好了把票投给谁的决定。全美选举项目（United States Election Project）负责人麦克唐纳（Michael McDonald）对路透社表示，美国还从未出现过这么多人提前投票的现象，"投票说明决定已下。我们知道，很多人很久前就做出了决定。"

把票投给谁的决定，同特朗普总统感染新冠病毒无关。

"我永远不会投特朗普的票"，在前往俄亥俄州一个投票站的路上，一名老年妇女对德国之声记者说，"如果人们看到他自作自受，也许会改变观点。不过他的那些铁杆支持者不会顾及这些，无论他做什么。"

在选举站维持秩序的志愿者中，有两名共和党选民，他们也毫不掩饰自己的倾向，说特朗普总统"采取了一切必要的防疫措施，但防不胜防。""不过，在治疗领域，他是一个活样板。人们可以战胜病毒，并非像民主党人宣称的那样是死亡判决。"

特朗普总统感染新冠病毒之前基本不戴口罩、一直对疫情做轻描淡写处理方式，以及全美21万人在疫情中丧生，所有这一切似乎都不能动摇他的选民基础。

特朗普身边有谁确诊? 总统高级顾问斯特芬·米勒 总统高级顾问斯特芬·米勒（Stephen Miller）于周二晚（10月6日）发布声明称感染了新冠病毒。这是继一周前发现首个病例后白宫疫情的最新发展。米勒说，此前5天他每天的测试均显示阴性，不过他基本处于自我隔离的工作状态。

特朗普身边有谁确诊? 白宫顾问希克斯 白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。

特朗普身边有谁确诊? 美国总统特朗普 美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普妻子梅拉尼娅 第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普私人助理卢纳 特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。

特朗普身边有谁确诊? 竞选经理斯蒂芬 特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。

特朗普身边有谁确诊? 总统顾问康威 康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员提里斯 今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员迈克·李 犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。

特朗普身边有谁确诊? 前纽泽西州州长克里斯蒂 克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员强森 今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 白宫新闻秘书麦肯阿尼 麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。



"特别优秀的康复"，反对派怀疑

周五（10月9日），白宫继续放出特朗普总统取得"特别优秀康复"的信息。他的医生说，治疗明显有效，"没有迹象显示病情在继续发展"，总统身体状况"持续稳定"。白宫医生还在记录中写道，"周六是确诊以来的第10天"，总统已完成全程治疗，本周末可以"安全参加公众活动"。

特朗普本人表示，周五可能再做一次新冠测试以示安全可以在周末亲自参加选举造势活动。之前，他宣布取消原定下周四同拜登举行的线上第二次辩论，不去"浪费时间"。周四晚接受福克斯电视新闻采访时，特朗普总统说"真的感觉很好"，表示期待周六晚在佛罗里达参加竞选造势活动。

与此同时，美国众议院议长佩洛西决定将建议国会按照宪法第25款修正案成立调查委员会，审核特朗普总统的执政能力。她对记者说，一系列有关特朗普总统健康状况的问题尚未得到澄清，其中包括总统何时感染的问题。稍后，特朗普反唇相讥，称佩洛西是"疯子"，"她才应该受到监视。"

"哈里斯是共产主义者"

事实上特朗普总统一直都在选战当中。周三，他在福克斯电视台的一次电话采访中说同彭斯辩论的哈里斯（有译"贺锦丽"）是"共产主义者"。

副总统候选人的电视辩论现场

"我以为昨晚的辩论都不能称为辩论，她太糟糕了，我觉得没法更糟了。让人厌恶，她是个共产主义者，比桑德斯还左。……难道我们要选一个共产主义者吗？" 特朗普认为调查哈里斯很重要，因为她会接替总统。他称，"拜登撑不了两个月的总统，他智力不够，人人都知道。"

尽管特朗普总统的强势抨击，民调数据却显示，自9月29日两位总统竞选人首次辩论以及特朗普确诊染疫以来，拜登得以巩固其民意优势。尤其在决定谁入住白宫的所谓关键州，拜登目前也领先5个百分点。





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