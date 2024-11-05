选前最后催票 特朗普和卡玛拉·哈里斯谁能拿下宾州？

2024美国总統大選的選前之夜，卡玛拉·哈里斯及特朗普都来到兵家必争之地——宾州造势。鉴于选前民调无显著差距，7大摇摆州的重要性大增，其中拥有19张选举人团票的宾州更是重中之重。DW为您整理各摇摆州选民关切的重点议题。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选即将在当地时间週二（11月5日）正式投票。力图重返白宫的共和党候选人特朗普和努力延續民主党执政的卡玛拉·哈里斯4日都选在宾州造势，展开选前最后催票。

这天，特朗普先抵达另一个摇摆州北卡罗莱纳州，接下来前往宾州雷丁、匹兹堡，最后再去密西根州。

在宾州雷丁（Reading）的特朗普造势现场，有女性支持者高举“女性支持特朗普”的粉色标语。特朗普喊话支持者：“若我们拿下宾州，我们就全赢了。”他也大赞宾州重要性，“你们建立了这个国家，也将拯救这个国家”，并批评民主党政府“正在摧毁我们的国家”。

“我已经等了4年了，你们也等了4年⋯⋯相信在经历了4年的经济苦难之后，我们将创造世界上最伟大的经济繁荣。”

卡玛拉·哈里斯这天的行程全在宾州，先后到艾伦敦（Allentown）、斯克兰顿（Scranton）、雷丁（Reading）、匹兹堡（Pittsburgh）等地赶场造势，最后则在费城（Philadelphia）参与选前之夜活动，嘉宾包含女神卡卡（Lady Gaga）和欧普拉（Oprah Winfrey）。

卡玛拉·哈里斯在费城向选民承诺，当选后“成为所有美国人的总统”。她说，“选举还没结束⋯⋯我们会赢”。

“你准备好表达你的声音了吗？我们相信自由吗？我们相信机会吗？我们相信美国的承诺吗？我们准备好为之而战吗？”

根据统计，截至选前已累积超过7700万人提前完成投票。最终民调显示特朗普与卡玛拉·哈里斯支持度胶著，美国7个摇摆州：亚利桑那州、佐治亚州、密西根州、内华达州、北卡罗莱纳州、宾州和威斯康辛州，成为左右胜负的关键。

值得注意的是，多年来，由于人口增长和结构变化，摇摆州名单有所改变，但对于多数美国选民而言，关切的主要议题一直是经济和通胀。候选人对堕胎权的立场也将在全国选民投票率中发挥重要作用。

DW整理了各摇摆州拥有的选举人团票数，以及各州选民关注的一系列关键问题。

亚利桑纳州

选举人团票数：11张。2020年由民主党的拜登拿下。

与墨西哥接壤的亚利桑纳州，选民最为重视的便是來自拉丁美洲的非法移民问题。盡管卡玛拉·哈里斯在副总统任内的职责之一是从根本解决移民問題，但川普及其支持者大多批评卡玛拉·哈里斯并未完成任务。

除此之外，亚利桑纳州也在强化当地制造业。拜登执政期间提出《芯片与科学法案》，带动台积电等企业前往设厂。

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佐治亚州

选举人团票数：16张。2020年，拜登成为自1992年的柯林顿（Bill Clinton）以后，首位拿下该州的民主党总统候选人。

佐治亚州约有33％的选民为非裔，是该州比例最高的選民族群之一，可能对于卡玛拉·哈里斯有利。

佐治亚州的大陪审团曾以企图非法推翻2020年总统选举结果的相关罪名，起诉特朗普等19人。但该案当前陷入僵局，不会在此次大选前审判。

密西根州

选举人团票数：15张。2020年由民主党的拜登拿下。

密西根州是福特、通用汽车等汽车产业的大本营。近期拜登政府提出针对中国电动车的巨额关税，欲阻止中国电动车进入美国市场。

然而，今年2月的民主党初选期间，超过10万名密州选民选择了“尚未决定”选项，而非支持拜登，被认为是显示选民不满拜登如何因應加薩战事的态度。后来改由卡玛拉·哈里斯参选总统，民主党如何重新争取密州大量阿拉伯裔美国选民支持，成为一大课题。

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内华达州

选举人团票数：6张。2020年由民主党的拜登拿下。

内华达州位处南部边境附近，因此移民也是选民重视的议题。当地人口近三分之一是西班牙裔。

内华达州经济高度依赖旅游业；自拜登上任以来，其经济成长速度超过其他摇摆州。不过失业率也是全美最高。

北卡罗莱纳州

选举人团票数：16张；2020年由共和党的特朗普拿下。

北卡罗莱纳州是最新加入摇摆州名单的州。在拜登7月退出竞选之前，川普在北卡州的支持度遥遥领先，如今卡玛拉·哈里斯已能与之匹敌。然而，在过去11次大选中，民主党候选人在这里只赢过一次。

过去30年来，北卡罗莱纳州的人口结构发生了巨大变化，除了总人口大幅增加，白人比例也从1990年的75%，下滑至现在的60％。

宾州

选举人团票数：19张。2020年由民主党的拜登拿下。

擁有最多選舉人团票数的宾州，是特朗普及卡玛拉·哈里斯在此次選战的焦点。9月初，特朗普与卡玛拉·哈里斯之间唯一一场公开辩论会也选择在此举行。今年7月，特朗普在当地的造势活动上遭到枪击。

宾州因“水力压裂技术”，成为美国仅次于得州的第二大天然气产地，这也是两党的政治攻防重点。川普極力推動有环保争议的“水力压裂法”，而卡玛拉·哈里斯虽然过去对此持强烈反对意见，但在加入拜登执政团队后态度有软化。

威斯康辛州

选举人团票数：10张。2020年由民主党的拜登拿下。

威斯康辛州的白人选民占比位居所有的摇摆州之首。在过去两次总统大选中，威州也是全国投票率最高的州之一。在2016年及2020年，得威州者，最终也都赢得了大选，是摇摆州的关键指标。

根据《纽约时报》与锡耶纳学院研究所（New York Times/Siena College）早前民调，截至美国大选前2天为止，卡玛拉·哈里斯与特朗普在7个摇摆州的支持度差距，都落在3.5％的误差範圍内。

该民调显示，卡玛拉·哈里斯在内华达、北卡罗莱纳、威斯康辛州有微幅领先，特朗普在亚利桑那州获得些微多数支持。两人在密西根州、佐治亚州和宾州则是势均力敌。

DW记者Timothy Rooks对此文有贡献

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