 选前奋力一搏 特朗普打移民牌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

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时政风云

选前奋力一搏 特朗普打移民牌

美国总统特朗普于週四宣布，他未来计划严格把关政治庇护的申请，并建议美军可对朝他们丢石头的难民开枪。特朗普在期中大选五天前发表此言论，被批评人士视为在製造恐慌，并意图刺激他的铁票仓。

Donald Trump spricht über Einwanderungspolitik (picture-alliance/S. Walsh)

美国总统特朗普週四透过白宫演说，强调他计画严格把关政治庇护的申请，并建议美军能向朝他们丢石头的难民开枪。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週四 (11月1日）在白宫一场演说宣称，他计划要求申请政治庇护的移民，透过特定的检查哨进入美国。他强调，这些移民会被要求在一个特定的关口，依法出示相关文件，并将上週试图进入美国的拉丁美洲难民形容成危险的威胁。

他说：「那些选择破坏我们法律，选择非法进入美国的人，将无法再自动得到进入我国的许可。」

特朗普指出，上千名非法移民未来可能只能在特定的检查哨申请政治庇护，并无限期被安置在边境的帐篷内。他也强调，未来非法移民被逮捕后，直至出庭日期确定之前都不会被释放。

他提到：「我们几天前决定，之后不再释放任何抓到的非法移民。我们不会在法院确定出庭日期前释放他们。」

他的此番言论，立刻招来批评，形容为製造恐慌及试图刺激他的铁票仓。美国倡议团体人权优先（Human Rights First）透过声明强调，特朗普将寻求庇护的和平家庭形容成对美国的国安威胁，非常突兀且残忍。他们说：「总统为了替期中选举拉票，选择牺牲人的性命来製造恐慌。」

US Armee auf dem Weg zur Grenze USA-Mexiko (picture-alliance/ZumaPress)

特朗普宣布預計派遣15000美軍前往美墨邊境鎮守，而美國國防部則強調目前已有100名美軍在德州邊境執法。

特朗普强调目前他正在准备一个行政命令，将上述的计划颁布成法令。美国联邦法规定任何在美国的移民都能申请政治庇护，无论他是否从一个特定的海关进入美国。特朗普过去几天开始针对非法移民发表言论。他把为了擺脫拉丁美洲贫困及暴力生活而逃向美国的难民，视为对美国的威胁，並将這些移民称作入侵。墨西哥週三 (10月31日）预估十月中逃离宏都拉斯的难民，大约在2800到3000人之间，来自其他国的难民也陆续跟进。

美国国防部发言人戴维斯中校（Jamie Davis）迴避针对美军动武的可能性，只强调美军有自卫的权利。根据路透社报导，特朗普週三 (10月31日）表示他预计派遣15,000美军到美墨边境，比国防部公布的数量多了两倍。一名美国国防部官员强调，将近100名士兵已于週四 (11月1日）抵达德州的边境。

共和党议员及支持者赞赏特朗普派军到边境的决定，但批评人士认为特朗普製造了一个危机要美军善后。

杨威廉/李芊 (综合报导)

 

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