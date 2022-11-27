为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
奉行代议民主制的国家或地区，会通过选举选出议会成员、国家元首和政府首脑（如总统、总理、首相）等，也会以此选出地方政府的行政官员。除此之外，选举也被广泛应用于许多私人组织或商业机构，由民间团体、学校以至公司，也会采用选举作为制定人事决策的手段。
在政治理论里，民主政体里的政府权力是来自人民对于被统治的同意。借由自由而公平的选举方式来表达人民对政府权力的同意是民主政体的基础机制。
目前执政的民进党在11月27日的台湾九合一地方选举中惨败后，人们的注意力已经转向2024年的台湾总统选举。台湾主要政党目前呼声最高的总统人选分别是谁？
有评论认为，习近平在外交出关后受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。
台湾周六举行九合一选举，执政党民进党遭遇重挫，蔡英文表示承担所有责任，宣布辞去党主席。美联社指出，在这场备受关注的选举中，对台海和平的担忧退居第二线，选民更关注的是空气污染、交通状况等更紧迫的国内问题。
本來是個地方選舉，但是因爲已經被拉到了“抗中保台”的層次，所以其結果被解讀將會對兩岸的關係會造成影響，如今執政縣市大幅縮減，是不是說曾經讓蔡英文創下得票紀錄的這一招已經不靈了？
性别刻板印象、来自男性选民的骚扰——在仍然以男性为主导的台湾政界，女性从政需要面临诸多困难。 DW采访了一位希望争取连任的台北市年轻女议员，来听一听她的亲身经历。
台湾周六举行地方选举，对于执政的民进党来说，这场选举被视为检视其民众支持度的期中考试。而台海关系和台湾民主未来则在选战中占据中心位置。
台灣2022年的地方選舉即將登場，究竟是否會對下一屆2024年的台灣總統大選產生影響？德國之聲整理了2024年藍綠幾位可能的候選人，並請邀請專家作出分析。
台湾总统蔡英文将周末的选举作为对其领导能力的一次评量。她表示，投给她所推荐的候选人就是投给蔡英文。蔡英文也强调，这不仅是地方选举，也会决定台湾要向世界传递什么样的讯息。
这周六（11月26日）的台湾“九合一”选举究竟选什么？有什么重要的议题？对台湾未来政治走向和两岸关系的发展有何影响？ DW德国之声中文为您推出懒人包。
台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
台灣2022年地方大選將於11月26日登場，縣市長、議員女性候選人數創紀錄，成為選前一大亮點。但性別比獲得改善之後，台灣政壇即已達到「性別友善」了嗎？本屆參選的女選將接受德國之聲專訪，談談她們面對哪些挑戰。
美国总统拜登终于松了一口气：中期选举之后，他领导的民主党得以继续保持在参议院的多数派地位。不过，众议院的席位分配目前尚无定论。
美国总统拜登在中期选举新闻会上谈到中俄关系以及军备控制。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式