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奉行代议民主制的国家或地区，会通过选举选出议会成员、国家元首和政府首脑（如总统、总理、首相）等，也会以此选出地方政府的行政官员。除此之外，选举也被广泛应用于许多私人组织或商业机构，由民间团体、学校以至公司，也会采用选举作为制定人事决策的手段。
在政治理论里，民主政体里的政府权力是来自人民对于被统治的同意。借由自由而公平的选举方式来表达人民对政府权力的同意是民主政体的基础机制。
孙立军的政变企图，张高丽的桃色新闻：六中全会前，共产党高层内似乎显得很不平静，不少人将之归结为派系斗争。而政治学者张俊华认为，捕风捉影的分析没有太大价值，重要的是找出中共自习近平以来党内政治的普遍特征。
伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。
共和党候选人扬金有望赢得弗吉尼亚州州长竞选，给拜登的民主党造成打击。台湾移民第二代、市议员吴弭赢得选举，成为波士顿当选的第一位女性和亚裔市长。
日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。
自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。
今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺表示，该部门发现，今年德国联邦大选期间，有人曾图谋影响大选，散布关于总理候选人的虚假消息。尤其是绿党候选人贝尔伯克是常常受到网络攻击的对象。
丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
今年年初爆发的暴力冲击国会大厦事件仍然是美国调查机构关注的重点。特朗普的前首席战略顾问班农拒绝出庭作证，如今将要面对司法惩罚。
10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
维权律师王全璋的妻子李文足在推特上称，孩子被学校赶出丶办护照遭拒，想找人大代表反映却找不到，因此「想做一个让别人找得到的人大代表」。
德國新政府上任在即，自民黨與綠黨入閣呼聲高，在德獲得政治庇護的港人黃台仰接受德國之聲中文網專訪時表示，若兩黨順利入閣，看好新政府會有更強硬的對華政策，希望未來能簡化港人來德庇護程序。
几个月后就要退休的德国总理默克尔与中国国家主席习近平进行了一次“告别通话”，双方谈及了德中关系、欧中关系等当前重大话题。默克尔还对习近平表示，今后她将“继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力”。
据路透社报道，日本执政的自民党周二公布了众议院选举的竞选宣言，重点是终结新冠疫情，承诺重建中产阶层并抵御日益强硬的中国。日本众议院选举将于10月31日举行。
香港特首林郑月娥曾表示，若政党不参政，要质疑其存在价值，而政党不再进入政治体制「有点奇怪」。现在，奇怪的事发生了。
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