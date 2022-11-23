奉行代议民主制的国家或地区，会通过选举选出议会成员、国家元首和政府首脑（如总统、总理、首相）等，也会以此选出地方政府的行政官员。除此之外，选举也被广泛应用于许多私人组织或商业机构，由民间团体、学校以至公司，也会采用选举作为制定人事决策的手段。

在政治理论里，民主政体里的政府权力是来自人民对于被统治的同意。借由自由而公平的选举方式来表达人民对政府权力的同意是民主政体的基础机制。