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奉行代议民主制的国家或地区，会通过选举选出议会成员、国家元首和政府首脑（如总统、总理、首相）等，也会以此选出地方政府的行政官员。除此之外，选举也被广泛应用于许多私人组织或商业机构，由民间团体、学校以至公司，也会采用选举作为制定人事决策的手段。
在政治理论里，民主政体里的政府权力是来自人民对于被统治的同意。借由自由而公平的选举方式来表达人民对政府权力的同意是民主政体的基础机制。
台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
台灣2022年地方大選將於11月26日登場，縣市長、議員女性候選人數創紀錄，成為選前一大亮點。但性別比獲得改善之後，台灣政壇即已達到「性別友善」了嗎？本屆參選的女選將接受德國之聲專訪，談談她們面對哪些挑戰。
美国总统拜登终于松了一口气：中期选举之后，他领导的民主党得以继续保持在参议院的多数派地位。不过，众议院的席位分配目前尚无定论。
美国总统拜登在中期选举新闻会上谈到中俄关系以及军备控制。
美国总统拜登在11月9日晚举行的中期选举新闻会上谈到中国以及对台关系。
美国总统拜登周三表示，他认为接掌了推特的马斯克与其它国家的合作和技术关联值得关注。拜登说：“（马斯克）是不是做了什么不合适的事，我不会做这样的假设。”
美國中期選舉開票接近尾聲，儘管共和黨暫時小勝，但並未出現「紅潮」席捲，表現不如外界原先預期。在競爭激烈的參議院選舉，兩黨持續纏鬥。目前開票情形如何？拜登、特朗普又說了什麼？
据加拿大环球电视网报道，中国政府通过一名安大略省议员和其他人士向至少11名加拿大联邦选举候选人和充任其竞选工作人员的中国特工转移资金，干预加拿大选举。
在即将到来的中期选举中，美国选民将决定哪个政党控制众议院和参议院。堕胎和经济等问题可能会影响人们的决定。但是，这次选举的意义不止于此。
在以色列不到四年时间里的第五次选举中，内塔尼亚胡领导的保守派利库德党与其可能的极右翼盟友有望获得议会多数席位。
美国众议院议长南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西在家中遭到一名入侵者以锤子攻击而重伤送医。据称，该名攻击者可能是冲着众议院议长而来，目前距离美国中期选举仅剩一周多时间。
中共中央20届一中全会选举出的新一届中央政治局常委，被认为皆是习近平的亲信人马。除王沪宁、赵乐际为上届常委，共有四名新人。一起来认识一下这些中共权力核心的新老成员。
二十大闭幕后，周日举行的中共中央20届一中全会选举出权力核心机构——中央政治局常委会。新一届常委被认为皆是习近平的人马。
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