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奉行代议民主制的国家或地区，会通过选举选出议会成员、国家元首和政府首脑（如总统、总理、首相）等，也会以此选出地方政府的行政官员。除此之外，选举也被广泛应用于许多私人组织或商业机构，由民间团体、学校以至公司，也会采用选举作为制定人事决策的手段。
在政治理论里，民主政体里的政府权力是来自人民对于被统治的同意。借由自由而公平的选举方式来表达人民对政府权力的同意是民主政体的基础机制。
中国国台办发言人称台湾总统/副总统候选人“赖萧配”为“双独组合”、“独上加独”。时评作家长平认为，中方帮助这两位候选人说出了心里想说而不方便说的话，再次成为民进党的“最佳助选员”。
台灣總統大選本週開始登記參選，民進黨候選人賴清德宣布副手為駐美代表、「戰貓」蕭美琴。賴清德在記者會被問及如何回應國台辦批「賴蕭配」為「獨上加獨」，蕭美琴則稱台海局勢遭中國片面改變，「為了我們國家，我會蹽落去（拚下去）」。
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
距离2024年台湾总统大选候选人登记截止日仅剩下不到一周时间，但已达成「蓝白合」共识的国民党与民众党仍因对民调解读不同，因此无法确定正副总统组合。不过，尽管存在分歧，蓝白两党仍互相表示愿意协商，让合作能够顺利进行。
台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。
多位消息人士向路透社透露，俄罗斯总统普京已决定参加明年3月的总统选举，这将让他可以继续执政到至少2030年，普京认为，他必须带领俄罗斯度过几十年来最危险的时期。
香港年底將舉行2019年反修例運動、修改選制後的第一次區議會選舉，但競選活動還未正式開始，已有多人出局——當中不限於民主派，還包括部分建制派。
继上周中国外长到访华盛顿之后，周一，中共中央军委副主席又在香山防务论坛的主旨讲话中强调，中国愿意本着互相尊重、和平共处和双赢合作的精神，发展与美国的军事关系。僵持数年的中美关系，是否会就此出现转机呢？
在野的台灣民衆黨表示，考慮將一名已經具有台灣身份的「陸配」列入不分區立委提名名單。這名「陸配」被指稱背景特殊，讓台灣媒體和輿論「炸鍋」。
在12月举行的香港区议会选举中，民主党的候选人已被排除在外。该党在提名期结束后宣布，其候选人均未能获得足够提名。
柯文哲是目前台灣在野黨中民調最高的總統候選人，他在一場記者會談及兩岸政策時表示，中國「九二共識」當前定義不明，而「一國兩制」若是香港模式，在台灣沒有市場。在回應DW提問時，他指，提出對台新提案「是它（中國）的義務，不是我的。」
瑞士联邦议会选举初步结果显示，被指通过关注外国人犯罪进行仇外宣传的右翼民粹政党支持率显著上升。
波兰周日举行议会选举。出口民调显示，执政党得票未能过半，反对派联盟可能组成新政府。在欧盟看来，这一结果是自由民主的一次胜利。
新西兰今年的移民人数创下了历史新高，以印度、菲律宾和中国移民为主。经济学家指出，移民能够填补工作岗位，但在短时间内快速增加的人口也给住房市场带来了压力。
紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？
中国商务部周一公告，鉴于情况复杂，将延长对台贸易壁垒调查3个月至2024年1月12日，即台湾总统选举前一日。陆委会批评北京的做法完全出于政治动机，呼吁回归WTO机制展开协商才是解决问题之道。
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