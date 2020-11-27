选举诉讼失利　特朗普：难战至最高法院

（德国之声中文网）美国总统大选结束近一个月，现任总统特朗普周日（11月29日）首次接受电视访问谈及选情。数周以来，特朗普与其竞选团队在多个州份开打司法战，期望透过诉讼推翻选举结果，不过到目前为止都几乎无功而回。

特朗普在福斯（Fox）电视台的专访中说：「问题是很难把官司打到最高法院。」纵然诉讼之路崎岖，但是他表明即使明年初卸任後也不会罢休。「我在未来六个月都不会改变心意。」被问到是否仍相信有机会获胜的时候，他回答：「我希望如此。这需要一个勇敢的法官或一个勇敢的立法机关。」他声称有大量选举舞弊的证据，希望发起一次「大规模和漂亮的诉讼」。

目前美国最高法院中，保守派大法官占多数，其中三人更是由特朗普任命。但有学者认为，最高法院推翻选举结果的机会非常渺茫。上周四（11月26日），他首次对外表示如果对手拜登在12月14日取得足够选举人票，他就会离开白宫。

按照各州点票结果计算，民主党的拜登取得306张选举人票，撃败只有232票的特朗普。其中在关键州，包括威斯康星州丶密歇根州丶亚利桑那州丶宾夕法尼亚州丶乔治亚州，拜登成功把它们翻盘由红转蓝。拜登也在全国较特朗普多赢600万票。

特朗普团队在上述五个州以及内华达州兴起诉讼，可是在周日（11月29日）再遭挫折。威斯康星州两个最大的县完成重新点票，再次确认拜登以两万多票胜出。而在上周，宾夕法尼亚州和密歇根州也都确认拜登胜选。

美国许多学者和分析家都已排除选票造假的可能性，但特朗普在最新的专访中仍坚称这次选举是一场「完全的诈骗」，拒绝承认落败。他的支持者也持续在各处示威，要求当局「停止偷票」(stop the steal)。特朗普阵营透露，他正考虑成立新的电视频道或社交媒体公司，以助他维持曝光率铺路再战2024年总统大选。

与此同时，特朗普政府开始与当选人拜登的过渡团队接洽，启动权力交接程序，拜登随即提名多名阁员。如无意外，他将於明年1月20日宣誓就任。

Phoebe Kong/杨威廉（综合报导）