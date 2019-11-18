“选举能否如期举行 主导权不在港府”

（德国之声中文网）欧盟呼吁香港政府不要推迟定于本周日举行的区议会选举。欧盟外交事务高级专员蒙格里尼(Federica Mogherini) 周二（11月19日）发表声明指出，香港政府必须做出最大努力确保11月24日区议会选举如期举行。"这将是为保障行使民主权利释放的强烈信号，而这一权利是香港基本法明文规定的。"

不过鉴于香港大面积抗议活动，选举的变数也随之增大。

香港特首林郑月娥周二在新闻会上回答记者提问时表示，选举能否如期举行，主导权并不在香港特区政府："区选举的日子越来越接近，全市400多万市民能投票选出18区的议员替人民服务，特区政府希望这场选举能公平、公正、安全、有序地进行，但恐怕这件事的主导权不在特区政府。"

她还说，"我们当然希望能办好这场选举，但制造暴力威胁的人不是特区政府。"她表示，过去数月有人大肆破坏，近日的威胁行为已经不只针对警队和政见相反的人士，差不多所有人的生命安全，都有可能受暴徒的袭击和威胁。

林郑月娥表示，政府現時仍在評估選舉是否能如期舉行，未來也許每日都會評估。

此前一天，周一（11月18日），香港政制及內地事務局局長聶德權也作出类似表态。他说，過去周末局勢發展令區議會選舉不能如期舉行的風險大增，他對此深表擔心。他表示，只有在迫不得已的情況下，政府才會按法例押後選舉。聶德權表示，当日與建制和非建制黨派人士會面，已表明選舉如期進行有賴多項因素，其中暴力威嚇必須立即停止；隧道和道路不能被堵塞；示威者必須停止破壞交通設施，以免癱瘓交通。否則，選舉當日超過二萬名票站工作人員難以按時到達投票站工作，選民也無法到票站投票。

香港區議會選舉定于11月24日舉行，選舉事務處已向約413萬登記選民寄出投票通知卡。

香港著名抗议活动人士黄之锋日前在接受《南德意志报》采访时也被问到本次选举事宜。他的推断是，难以想象，选举会在警方的射击声中举行。他说，"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"

本次区议会选举被普遍看作是今年6月初反送中抗议活动爆发以来，反对派与政府支持者公开争夺民意的战场。反对派信心满满，势在必得，但他们同时担心，港府可能会以持续抗议为借口取消选举。