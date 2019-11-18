 “选举能否如期举行 主导权不在港府” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“选举能否如期举行 主导权不在港府”

随着香港抗议示威活动出現不断暴力化的倾向，定于周日举行的区议会选举能否如期上演成为各界关注的焦点。

Hongkong PK Carrie Lam Proteste PolyU (AFP/N. Asfouri)

林郑月娥在新闻会上

DW.COM

在接受《图片报》采访呼吁德国停止与中国的军事合作项目之后，香港反政府活动人士黄之锋又对德国《南德意志报》表示，只有和平抗议和暴力结合起来，才能达到目标。 (18.11.2019)

在示威者与港警在香港理工大学进行了超过一天的暴力冲突后，目前仍有上百名示威者困在理大校园内。 德国之声访问了香港作家江松涧，请他就过去一周香港的情势发展做出分析。 他认为，近期的情势发展显示不少人认为暴力冲突在港府眼中是理想的情势发展。 (18.11.2019)

（德国之声中文网）欧盟呼吁香港政府不要推迟定于本周日举行的区议会选举。欧盟外交事务高级专员蒙格里尼(Federica Mogherini) 周二（11月19日）发表声明指出，香港政府必须做出最大努力确保11月24日区议会选举如期举行。"这将是为保障行使民主权利释放的强烈信号，而这一权利是香港基本法明文规定的。"

不过鉴于香港大面积抗议活动，选举的变数也随之增大。

香港特首林郑月娥周二在新闻会上回答记者提问时表示，选举能否如期举行，主导权并不在香港特区政府："区选举的日子越来越接近，全市400多万市民能投票选出18区的议员替人民服务，特区政府希望这场选举能公平、公正、安全、有序地进行，但恐怕这件事的主导权不在特区政府。"

她还说，"我们当然希望能办好这场选举，但制造暴力威胁的人不是特区政府。"她表示，过去数月有人大肆破坏，近日的威胁行为已经不只针对警队和政见相反的人士，差不多所有人的生命安全，都有可能受暴徒的袭击和威胁。

Federica Mogherini (Imago/LePictorium)

欧盟外交事务高级专员蒙格里尼：选举是基本法规定的权利

林郑月娥表示，政府現時仍在評估選舉是否能如期舉行，未來也許每日都會評估。

此前一天，周一（11月18日），香港政制及內地事務局局長聶德權也作出类似表态。他说，過去周末局勢發展令區議會選舉不能如期舉行的風險大增，他對此深表擔心。他表示，只有在迫不得已的情況下，政府才會按法例押後選舉。聶德權表示，当日與建制和非建制黨派人士會面，已表明選舉如期進行有賴多項因素，其中暴力威嚇必須立即停止；隧道和道路不能被堵塞；示威者必須停止破壞交通設施，以免癱瘓交通。否則，選舉當日超過二萬名票站工作人員難以按時到達投票站工作，選民也無法到票站投票。

香港區議會選舉定于11月24日舉行，選舉事務處已向約413萬登記選民寄出投票通知卡。

香港著名抗议活动人士黄之锋日前在接受《南德意志报》采访时也被问到本次选举事宜。他的推断是，难以想象，选举会在警方的射击声中举行。他说，"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"

本次区议会选举被普遍看作是今年6月初反送中抗议活动爆发以来，反对派与政府支持者公开争夺民意的战场。反对派信心满满，势在必得，但他们同时担心，港府可能会以持续抗议为借口取消选举。

相关内容

Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl

《南德》专访黄之锋：我們既需要和平抗爭也需要暴力 18.11.2019

在接受《图片报》采访呼吁德国停止与中国的军事合作项目之后，香港反政府活动人士黄之锋又对德国《南德意志报》表示，只有和平抗议和暴力结合起来，才能达到目标。

Proteste und Ausschreitungen in Hongkong

德语媒体：港府和示威者都应克制 16.11.2019

《法兰克福汇报》认为，香港示威者以自由之名的暴力行为，正在让不少中国内地民众相信，相比自由民主，中共的专政制度才能让人更幸福。《新苏黎世报》则指出，香港政府和警方应当为眼下的局势激化承担主要责任，但是为了缓和局势，示威者也必须要克制和让步。

Proteste in Hongkong

客座评论：香港的唯一出路 14.11.2019

香港局势日益紧张，暴力事件层出不穷。林郑月娥及其背后的北京政府态度强硬，而示威者对于本方的诉求也丝毫不让。如何才能解决目前的困境？徳籍华人教授张俊华认为，中立调查是唯一出路。

广告

长平观察

Hongkong Proteste Polytechnische Universität Verletzte (picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim)

长平观察：“和理非”如何才能不成为笑柄？

香港民主抗争走到关键时刻。时评人长平认为，人们需要非暴力的成功经验，而不是 “以暴止暴”的叫嚣。  