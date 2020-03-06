选举前哨？黄之锋申请覆核选举主任DQ权

（德国之声中文网）香港立法会选举今年9月进行，两边阵营已打响前哨战。香港众志秘书长黄之锋日前入禀法院，不满在区议会选举中被「DQ」（disqualified，取消资格），申请覆核选举主任权力。港府选举管理委员会则建议，容许70岁以上长者优先投票，被指偏帮以长者为票仓的建制派。

黄之锋是去年区议会选举中唯一被取消参选资格的人。他9月参选港岛南区区议会海怡西选区，提名期首天递交「确认书」，声明拥护《基本法》及效忠香港特区，其後三度被选举主任查问政治主张，他明确表示「不支持港独」。

至10月29日即提名期结束後近两周，选举主任蔡亮指他支持的「民主自决」理念包含港独作为选项，显示他并非真诚拥护《基本法》，裁定其提名无效。黄之锋当时形容这是北京的硬命令及政治任务。

入禀状：侵被选举权违宪

黄之锋日前入禀香港高等法院申请司法覆核，指《基本法》第104条对立法会和区议会议员的要求有所不同，当中没规定区议员宣誓效忠特区和基本法，要求法庭宣布选举主任的决定侵犯其思想丶言论和被选举权等自由，做法属违宪。

翻查资料，代黄之锋出战海怡西选区的林浩波取得4,164票，以928票之差击败寻求连任的建制派区议员陈家佩。入禀状表明，是次覆核并非旨在推翻选举结果，而是要维护他受宪法保障的权利，并厘清未来选举中的提名要求及选举主任的权力。

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黄之锋：未决定是否参选立法会

黄之锋回应德国之声查询时指出，若法庭在9月立法会选举前有判决，希望「判决能进一步限制选举主任的政治审查」。被问到会否参选，他表示所属的香港众志未有决定。

近年香港选举屡次发生「DQ风波」，2016年立法会选举首次引入「确认书制度」，选举主任搜集报名人的言论，裁定梁天琦等多名宣扬港独或自决派参选人未能「充分明白《基本法》的内容」，取消他们的参选资格。其後全国人大常委会主动对《基本法》第104条释法，规定立法会议员必须真诚丶庄重宣誓拥护《基本法》和效忠特区，6名民主派议员被指宣誓无效而丧失议员资格。

选管会：长者优先投票「无政治考虑」

另一方面，港府选举管理委员会日前公布9月「立法会选举活动建议指引」，建议容许投票站主任作岀安排，让70岁或以上长者丶孕妇或伤残人士优先等有需要选民优先投票。有关建议将会谘询公衆30日，到下月7日。

建议引起社会争议，指港府偏帮以长者为铁票的亲中建制派。选管会主席冯骅在记者会上表示，提出修订是因应去年11月区议会选举期间，不少选民集中在前3小时内投票，导致多个票站大排长龙，坊间有声音建议为特定年龄层或有需要人士作特别安排。冯骅去年曾声言「没有任何人士有投票优先权」，被问到为何今年改变立场，他强调「无政治考虑」，「从来没有建议要长者去插队」。

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民主派：港府配合亲中核心支持者

建制派欢迎有关建议，民建联立法会议员周浩鼎指去年区议会选举投票排队时间长，部分人支撑不到，他形容照顾长者是应有之义，与政治取态无关。

泛民主派则表示反对，议会阵线朱凯廸称敬老是社会共识，但照顾长者和长者优先投票是两回事。选举协调机制「民主动力」也发声指，有关安排「是为配合亲中亲共政党确保其核心支持群体有特权地顺利投票，违反联合国国际人权公约」。

去年11月24日区议会选举被视为「反送中公投」，创下71%历史性投票率，大批年轻人排队投票，各区票站早上7点半就出现人龙，一些票站要排2小时才能入内投票。

建制派：长者不堪排队弃投票

建制阵营败选後投诉长者等候时间太长，民建联葛佩帆曾在脸书发文称，有年轻人重复排队图阻长者投票，有老人家排了一个小时仍未能投票，太累而被迫放弃。有媒体则报导，建制派议员在选举日出动旅游巴接送长者，派发日用品「福袋」诱导投票，又印制「掌心雷卡片」提示长者投予某位候选人。

泛民主派最终在区议会选举囊括近八成半议席（388席），一向垄断区议会的建制派仅获59席。分析指，这打乱了原来的布局，增加北京驾驭香港社会的难度，同时民主派从区议会全取特首选举委员会的117席，对下届特首选举举足轻重。外界关注今年9月的立法会选举，民主派能否进一步动摇建制派的议会控制权。