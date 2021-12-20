 选举争议不止  香港「民主」各自解读 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2021

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时政风云

选举争议不止  香港「民主」各自解读

中国国务院在香港立法会选举后一日发表了《"一国两制”下香港的民主发展》白皮书试图证明治理香港成功，但前一日流亡海外的民主人士罗冠聪才投书《纽约时报》批评北京假民主真独裁。

Parlamentswahl in Hongkong | Carrie Lam

(德国之声中文网) 中国国务院新闻办公室周日 (12月20日) 发表了《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书。根据其发布的记者提问，此举是因为刚刚落幕的香港第七届立法会选举「标志着发展符合香港实际、具有香港特色的民主制度迈出重要一步」。

事实上，香港本次选举争议不断，在北京介入更改香港选制后，最后投票率以30.2％创历史新低，非建制派也完全落败，亲政府候选人则几乎全部当选。香港民主白皮书以这种结果代表「一国两制」的成果，表示目前目前治理「有助于人们进一步增强发展符合香港实际、具有香港特色民主制度的信心」。

美国乔治城大学亚洲法中心香港法研究员黎恩灏告诉德国之声，选前关于香港选举法的修正案反映出，改革的目的不是为了推进香港的自由和公平选举。而是为了对与选举有关的公众舆论和政治参与进行更大的控制。

他说：「如果政府真的想遵循国际标准或人权规范，他们应该允许在选举中进行多样化的政治表达或竞选。」

他提到，虽然2021年之前，立法会也不是完全民主的，但「一半的席位是由公众选举产生的，筛选过程要少得多，因此它更具代表性」。他表示，在新的选举制度下，立法机构将更多地集中在北京的手中，而不是社会的利益相关者，更加排斥公众意见和民众要求。

England | Nathan Law | Launch der Umbrella Community für Bürger aus Honkong

罗冠聪在香港立法会选举结果公布前预测，本次选举投票率会很低，事实也证明他的猜想没有错，以30.2％投票率创历史新低。

罗冠聪登纽时发声

白皮书中批评，「香港在英国殖民统治下没有民主可言」，称其「严密管控新闻出版，钳制言论自由，对华人实行种族歧视，实施严刑峻法」，在统治末期才「急速推进『政制改革』」是别有用心，阻碍中国管治。

内容中强调香港民主制度的「设计者、创立者、推进者和维护者」是「中国共产党和中国政府是香港特别行政区」，而「反中乱港势力」则试图要以「颜色革命」为目的，挑战「一国两制」原则底线，危害「国家安全」。

但北京口中的「完善选举制度，落实爱国者治港」，在流亡英国的香港民主人士罗冠聪听来只是共产党的民主宣传。他批评，「这场选举只是走过场」。

罗冠聪19日投书《纽时》说：「中国政府希望这场选举看起来是成功的，因为北京需要香港的外表看起来更「民主」。如果香港公民不参与投票，将破坏这场选举的合法性。」

他回顾2016年的香港立法会选举并，有政治激辩也有城市动员，「公民们可以感受到选票的分量」，当年的投票率有58.28%。

《立场新闻》报道，本次选举中，传统民主派如民主党、公民党、民协集体缺席，「取而代之的是涌现多名『自称非建制派』」。新闻内容提到，上一届立法会选举中选出的31 名非建制派「不是早被 DQ，就是被不同理由拘捕、囚禁，有些甚至已流亡异乡…。」罗冠聪强调:「人们不愿意投票给一个橡皮章立法会，然后假装一切正常。」他说，如果香港选举「成功」将帮助北京推进民主叙事。

香港民主发展是如北京所言「重回正轨」，还是像民主运动人士及学者观察，成为北京擦脂抹粉的工具，这项论述拉锯战势必会继续下去。

观看视频 03:43

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(综合报道)

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