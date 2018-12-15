 选不选华为 德国5G建置陷两难 | 科技环境 | DW | 03.01.2019

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科技环境

选不选华为 德国5G建置陷两难

德国开始要决定选择哪一间公司来设置5G移动宽频。目前为止，中国的华为一直处于领先地位。但随着华盛顿在与北京的贸易争端中获得优势，这个状况可能有所改变。

China Huawei Filialie in Huaibei (picture-alliance/dpa/C. Jialiang)

最终德国5G建置问题的核心还是回归到全球霸主地位、技术变革以及德国等美中以外的国家选哪边站。传统联盟与成本和技术的必要性都在其中进行权衡。

(德国之声中文网) 在美国主导和盟友支持下，中国电信公司华为通向各国5G的大门一扇扇被关上。柏林也终于意识到可能衍生的网路安全风险，但仍有评论认为德国低估了威胁的严重性。

前美国中情局员工、现任宾夕法尼亚州立大学讲师艾菲西亚德斯（Nicholas Eftimiades）说﹕「过去西方认为中国富起来后会迈向自由化，但这个理论已被现实推翻。现在许多国家都需思考一个根本的问题：让残暴独裁政权向国内企业提供经济利益，这种做法在道德上是否正确？会不会影响国家安全？」他的言论与华盛顿对中国日益强硬的立场相呼应。

美国希望德国跟随其他西方国家的腳步，禁止或限制华为和中兴等中国公司参与建置国内网路系统。在这种情况下，美国第三大移动营运商T-Mobile US和第四大运营商斯普林特 (Sprint Corp.) 的合并案至关重要。此案将会对T-Mobile的母公司德国电信 (Deutsche Telekom, DT) 产生巨大影响。若DT承诺停止使用华为设备，美国监管机构将签署260亿美元 (合225亿欧元) 的合并协议。一切顺利的話，交易将于2019年第一季度完成。

但德国与中国的关系良好，DT与华为的关系也很不错。柏林目前试图与华盛顿对北京的强硬贸易立场保持一定距离。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

主责的德國聯邦網路局 (Bundesnetzagentur, BNetzA）表示，在授予5G网路建置合约的条件中目前的确没有包括安全性讨论。

中国要的德国有

共产主义受害者纪念基金会中国研究专员马蒂斯 (Peter Mattis) 告诉德国之声﹕「德国是北京的重要目标。在中共看来，德国公司具有世界級的战略意义领域。」

中国将目标锁定在太阳能、集成电路制造设备和装配技术、先进的机器人技术、高端计算机芯片和卫星技术等。北京意识到无法与德国汽车制造商竞争，于是专注在开發电池和电动汽车，同时致力开发中国自己的商用喷气式飞机来打破空客和波音的双头垄断。

据说中国雇用了100万名情报人员，其中许多人专注于取得德国技术。德国内政部估计，中国经济间谍活动可能使这个欧洲最大的经济体每年损失200亿至500亿欧元。

德国这一段时间以来指责北京干涉欧盟，特别是希腊、匈牙利以及西巴尔干地区。德国也在推动欧洲投资审查程序，控制各项外国投资。德国电信DT最近也表示正在审查其在德国与其他欧洲市场的供应商计划。

5G和间谍行动不该混为一谈?

柏林智库新责任基金会 (Stiftung Neue Verantwortung) 的物联网安全项目总监克莱汉斯 (Jan-Peter Kleinhans) 向德国之声表示﹕「我认为德国不应盲从任何有关中国5G制造商的外国建议。这必须被视为目前中美间贸易紧张局势的一环。」

中国在5G的标准化上投入大量资金。北京意识到过去3G和4G在标准竞争失利后，主要依赖外国，特别是美国公司。克莱汉斯说﹕「在5G上，他们没有再犯同样的错误。欧洲必须承认中国拥有极具竞争力的资讯与通讯科技 (ICT) 产品，并在国际标准化方面發挥愈来愈大的作用。」他也强调﹕「如果我们对此感到不安，不希望将来依赖中国科技，我们只需要将大量资金投入欧洲本土创新。」

克莱汉斯认为，即便中国的确存在广泛的工业间谍活动，但不应该与5G混为一谈。 他说﹕「因为担心工业间谍活动而禁止中国5G制造商参与公共采购是没有意义的。」他表示，华为已经提供了约45％的德国4G基地站。到目前为止，都还没有被开發用于工业间谍活动。

他提到﹕「即便在技术上可行，但使用基地站进行工业间谍活动完全没有效率。更简单的方式是用传统的攻击媒介，如钓鱼邮件或其他手段，来破坏网路并建立长期侵入的管道。这样窃取蓝图或数据才容易得多。」

电信分析师肯尼迪 (David Kennedy) 告诉德国之声，很难从安全部门之外评估这些威胁。他说﹕「华为设备中从未发生任何后门或类似情况的报导。」

China Symbolbild Spionage (Colourbox/O. Mach)

网络安全公司FireEye的中欧副总裁哈特 (Mike Hart) 则向德国之声表示，德国5G环境很有可能成为中国黑客锁定的目标。

中国获取德国秘密的5种方式

1. 收购

根据德国联邦宪法保护局 (BfV) 2018年的报告，中国情报部门动作不断，被收购的德国公司不断增加。举例来说，亿万富翁李书福已成为梅赛德斯 - 奔驰母公司戴姆勒的最大单一股东，机器人制造商库卡则被美的集团收购。

2. 社交媒体假帐号

在2017年底，有多达1万名德国公民收到社交媒体假账号的联系了，主要透过LinkedIn这个界面。其后德国發现这背后与中国的特勤局有关。

3. 黑客攻击或云端

据《南德意志报》，联邦信息安全办公室（BSI）最近發现某些小型弱连接服务公司被用来攻击德国工业。美国说德国公司被名为「云端跳跃」的中国黑客盯上。

4. 老派手段--贿赂

2016年，一名王姓中国商人 (Jason Wang) 联系了一位德国国会议员。他将自己描绘成一个关系良好的商业人物，并向议员提供了3万欧元报筹以换取议员工作的内幕。后来王姓商人被证明是来自中国500个假社交媒体账号其中之一。

5. 学术合作

中国使用一系列开放和隐藏的方式提供投资、合作协议，并建立网路和组织联合会议。然后在需要时动员其中的关系人。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为引争议 海外屡碰壁

    涉伊朗 任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “违反制裁令”

    在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

  • Screenshot Huawei, Iran (huaweiiran.com)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为在伊朗的业务

    华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为争议

    美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Huawei P20 smartphone (Reuters/F. Fuentes)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为手机也受阻

    除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为引争议 海外屡碰壁

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Papua-Neuguinea Port Moresby (picture-alliance/Xinhua/B. Xuefei)

    华为引争议 海外屡碰壁

    南洋小国成为大国竞技场

    同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

  • Huawei Smartphone in Großbritannien (picture-alliance/empics/J. Nguyen)

    华为引争议 海外屡碰壁

    英国起疑心

    在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

  • Datennetze Mobilfunk LTE 5G (Imago/Sven Simon)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为嘴边的德国蛋糕

    德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

  • China Huawei Filiale in Beijing (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    华为引争议 海外屡碰壁

    台湾继续维持禁令

    台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。

    作者: 苗子, 文山


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华为引争议 海外屡碰壁

华为财务长在加拿大被扣留，或被引渡至美国。法庭听证会显示，这与华为涉违反伊朗制裁有关。近些年来，华为在海外的拓张屡屡遇阻：受到“威胁美国国家安全”指控，受到“违反制裁令”调查，被澳大利亚等国禁止参与5G网络建设…… (11.12.2018)  

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