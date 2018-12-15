选不选华为 德国5G建置陷两难

(德国之声中文网) 在美国主导和盟友支持下，中国电信公司华为通向各国5G的大门一扇扇被关上。柏林也终于意识到可能衍生的网路安全风险，但仍有评论认为德国低估了威胁的严重性。

前美国中情局员工、现任宾夕法尼亚州立大学讲师艾菲西亚德斯（Nicholas Eftimiades）说﹕「过去西方认为中国富起来后会迈向自由化，但这个理论已被现实推翻。现在许多国家都需思考一个根本的问题：让残暴独裁政权向国内企业提供经济利益，这种做法在道德上是否正确？会不会影响国家安全？」他的言论与华盛顿对中国日益强硬的立场相呼应。

美国希望德国跟随其他西方国家的腳步，禁止或限制华为和中兴等中国公司参与建置国内网路系统。在这种情况下，美国第三大移动营运商T-Mobile US和第四大运营商斯普林特 (Sprint Corp.) 的合并案至关重要。此案将会对T-Mobile的母公司德国电信 (Deutsche Telekom, DT) 产生巨大影响。若DT承诺停止使用华为设备，美国监管机构将签署260亿美元 (合225亿欧元) 的合并协议。一切顺利的話，交易将于2019年第一季度完成。

但德国与中国的关系良好，DT与华为的关系也很不错。柏林目前试图与华盛顿对北京的强硬贸易立场保持一定距离。

主责的德國聯邦網路局 (Bundesnetzagentur, BNetzA）表示，在授予5G网路建置合约的条件中目前的确没有包括安全性讨论。

中国要的德国有

共产主义受害者纪念基金会中国研究专员马蒂斯 (Peter Mattis) 告诉德国之声﹕「德国是北京的重要目标。在中共看来，德国公司具有世界級的战略意义领域。」

中国将目标锁定在太阳能、集成电路制造设备和装配技术、先进的机器人技术、高端计算机芯片和卫星技术等。北京意识到无法与德国汽车制造商竞争，于是专注在开發电池和电动汽车，同时致力开发中国自己的商用喷气式飞机来打破空客和波音的双头垄断。

据说中国雇用了100万名情报人员，其中许多人专注于取得德国技术。德国内政部估计，中国经济间谍活动可能使这个欧洲最大的经济体每年损失200亿至500亿欧元。

德国这一段时间以来指责北京干涉欧盟，特别是希腊、匈牙利以及西巴尔干地区。德国也在推动欧洲投资审查程序，控制各项外国投资。德国电信DT最近也表示正在审查其在德国与其他欧洲市场的供应商计划。

5G和间谍行动不该混为一谈?

柏林智库新责任基金会 (Stiftung Neue Verantwortung) 的物联网安全项目总监克莱汉斯 (Jan-Peter Kleinhans) 向德国之声表示﹕「我认为德国不应盲从任何有关中国5G制造商的外国建议。这必须被视为目前中美间贸易紧张局势的一环。」

中国在5G的标准化上投入大量资金。北京意识到过去3G和4G在标准竞争失利后，主要依赖外国，特别是美国公司。克莱汉斯说﹕「在5G上，他们没有再犯同样的错误。欧洲必须承认中国拥有极具竞争力的资讯与通讯科技 (ICT) 产品，并在国际标准化方面發挥愈来愈大的作用。」他也强调﹕「如果我们对此感到不安，不希望将来依赖中国科技，我们只需要将大量资金投入欧洲本土创新。」

克莱汉斯认为，即便中国的确存在广泛的工业间谍活动，但不应该与5G混为一谈。 他说﹕「因为担心工业间谍活动而禁止中国5G制造商参与公共采购是没有意义的。」他表示，华为已经提供了约45％的德国4G基地站。到目前为止，都还没有被开發用于工业间谍活动。

他提到﹕「即便在技术上可行，但使用基地站进行工业间谍活动完全没有效率。更简单的方式是用传统的攻击媒介，如钓鱼邮件或其他手段，来破坏网路并建立长期侵入的管道。这样窃取蓝图或数据才容易得多。」

电信分析师肯尼迪 (David Kennedy) 告诉德国之声，很难从安全部门之外评估这些威胁。他说﹕「华为设备中从未发生任何后门或类似情况的报导。」

网络安全公司FireEye的中欧副总裁哈特 (Mike Hart) 则向德国之声表示，德国5G环境很有可能成为中国黑客锁定的目标。

中国获取德国秘密的5种方式

1. 收购

根据德国联邦宪法保护局 (BfV) 2018年的报告，中国情报部门动作不断，被收购的德国公司不断增加。举例来说，亿万富翁李书福已成为梅赛德斯 - 奔驰母公司戴姆勒的最大单一股东，机器人制造商库卡则被美的集团收购。

2. 社交媒体假帐号

在2017年底，有多达1万名德国公民收到社交媒体假账号的联系了，主要透过LinkedIn这个界面。其后德国發现这背后与中国的特勤局有关。

3. 黑客攻击或云端

据《南德意志报》，联邦信息安全办公室（BSI）最近發现某些小型弱连接服务公司被用来攻击德国工业。美国说德国公司被名为「云端跳跃」的中国黑客盯上。

4. 老派手段--贿赂

2016年，一名王姓中国商人 (Jason Wang) 联系了一位德国国会议员。他将自己描绘成一个关系良好的商业人物，并向议员提供了3万欧元报筹以换取议员工作的内幕。后来王姓商人被证明是来自中国500个假社交媒体账号其中之一。

5. 学术合作

中国使用一系列开放和隐藏的方式提供投资、合作协议，并建立网路和组织联合会议。然后在需要时动员其中的关系人。