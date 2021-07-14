 逆风下的狭缝：香港记者觅劫后新生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2022

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时政风云

逆风下的狭缝：香港记者觅劫后新生

自《苹果日报》停刊后一年来，香港多家具影响力的独立媒体不堪高压而倒下，数百新闻工作者离散。即将迎来主权移交廿五周年、国安法实施两周年的香港，其世界新闻自由指数排名暴跌80位。亲历新闻界最动荡的一年，去或留成为许多记者心中最大的疑问，部分人正在开拓第三条路——德国之声记录了两位香港记者，在历劫后如何以不同方式独立前行。如雨后春笋的独立媒体平台，面对什么挑战？ #香港 #记者 #新闻自由

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有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？

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