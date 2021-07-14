逆风下的狭缝：香港记者觅劫后新生

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自《苹果日报》停刊后一年来，香港多家具影响力的独立媒体不堪高压而倒下，数百新闻工作者离散。即将迎来主权移交廿五周年、国安法实施两周年的香港，其世界新闻自由指数排名暴跌80位。亲历新闻界最动荡的一年，去或留成为许多记者心中最大的疑问，部分人正在开拓第三条路——德国之声记录了两位香港记者，在历劫后如何以不同方式独立前行。如雨后春笋的独立媒体平台，面对什么挑战？ #香港 #记者 #新闻自由
國安法施行讓香港發生巨變，兩年多來許多香港人因政治局勢移居海外但心繫家園。前香港電臺主持人曾志豪在節目遭到停播，又被無預警解雇後，2021年7月搬到台灣。在國安法2週年和香港回歸25週年之際，他跟德國之聲分享海外港人心聲。
中国官媒确认，中国国家主席习近平将出席香港回归25周年庆典暨新任港府就职典礼。如果成行，这将是他自新冠疫情爆发两年半以来首次离开中国大陆。
在香港主权移交25周年之际，末代总督彭定康推出其新书《香港日记》。他表示，香港的转变"令人心碎"，希望香港能再一次伟大。
俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使台海局势受到了更多关注。因为，一旦中国对台湾发动军事进攻，同芯片相关的全球供应链将全面陷入停顿。
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