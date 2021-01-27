 逆转特朗普政策 美新政府与盟国热线 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2021

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时政风云

逆转特朗普政策 美新政府与盟国热线

美国总统拜登在选前承诺要重新与盟友建立良好关系，除了重新加入巴黎气候协议和世卫，他也再次改变特朗普的路线，考虑重新加入伊朗核协议。

USA Russland | Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

法新社引用日本时事通讯社说，菅义伟同意尽快访问美国，但两国领导人没有讨论被推迟的东京奥运会。

(德国之声中文网)  美国总统拜登周三 (1月28日) 与日本首相菅义伟首次通话，他重申美国保卫日本的承诺。

在特朗普执政期间，美国的亚洲盟友经常质疑，华盛顿是否会在他们受到军事攻击时，坚持长期以来的承诺，也就是出兵保护他们。

日本和韩国驻扎有2万多名美国军人，以遏制任何朝鲜的军事行动。但特朗普曾公开酝酿从日本和韩国撤军。

法新社报导，拜登和菅义伟在通话中敦促整个朝鲜半岛无核化，他们讨论了华盛顿将根据《美日安保条约》第5条坚定不移地致力于保卫日本。白宫在一份声明中也确认拜登重申了这项承诺。

声明中说，美国支持保卫的还包括日本所称的尖阁诸岛。目前中日都声称拥有这个地区的主权，而中国把这些岛屿称为钓鱼岛。

美日还讨论了亚太地区的安全问题，包括中国和朝鲜，并再次肯定了朝鲜半岛完全无核化的必要性。

美国国务院发言人说，美国国务卿布林肯也已经与日本外务大臣茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)通话，并强调拜登承诺让美国重新在国际事务上扮演重要角色。

Ägypten Heiko Maas in Kairo

德国已多次表示愿与美国新政府进行更多合作，图为德国外长马斯。

DW.COM

美国国务卿布林肯在上任首日，强调虽然他认定北京在新疆对维吾尔人进行种族灭绝，但美国在特定议题上，仍因与中国政府合作。美国候任驻联大使则表态愿强硬对抗中国的影响力。

过去几天来，北京加强了针对台湾的军事动作，作为回应，华盛顿则向南中国海域派遣了航空母舰。该地区是否已经成了一触即发的火药桶呢？

欧洲人可以期待华盛顿发出友好些的声音了。这不仅是因为安东尼·布林肯在闲暇时唱歌、弹滚石吉他。主要原因是，美国国会参院批准的这位现年58岁的新任国务卿是亲欧洲的多边主义者。

美俄之间控制核武的条约《新削减戰略武器条约》预计在下周到期。在拜登上任后打给普京的第一通电话中，双方针对延长条约进行讨论并一致表示「满意」。

找回盟友共同行动

美国新任国务卿在26日晚间宣誓就职不久后就开始行动了，打电话给邻国和盟国外长讨论合作事宜。这些国家包括加拿大、墨西哥、日本和韩国。此外，他也打给德国与英国讨论中国与伊朗议题。

德国外交部在推特上表示，德国外交部长马斯 (Heiko Maas)周三 (1月27日) 与美国新任国务卿布林肯（Antony Blinken）通电话，同意在包括中国和伊朗核协议在内的广泛问题上进行密切合作。

推特上写道：「两人同意在广泛的问题上密切合作，如中国的全球角色，伊朗核协议 (JCPoA)，以及我们在阿富汗的共同参与和应对气候变化。」

在特朗普的领导下，华盛顿退出了2015年与6大国达成的伊朗核协议--《联合全面行动计划》（JCPoA），该协议对德黑兰的核活动进行了严格的限制，以换取制裁的解除。特朗普在任内也对伊朗重新实施制裁。

路透社报导，1月20日上任的拜登表示，如果伊朗「重新严格遵守核协议」，美国将重新加入该公约。

同样在27日，英国表示，外交大臣多拉布（Dominic Raab)与美国新任国务卿布林肯通话，讨论伊朗议题，并要求中国履行其国际承诺。

英国外交部发言人说:「两人讨论了在共同议程上合作的机会，在全世界加强民主价值观，并加强两国的全球联盟。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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