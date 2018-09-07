逆势而动 中美贸易顺差创新高

（德国之声中文网）本周六（9月8日），中国海关总署发布了8月份的外贸统计数据。尽管总体出口贸易增速放缓，中国对美贸易顺差依然在贸易战的不利背景下创下了历史新高，当月达2057.6亿人民币，合310.5亿美元。而今年头八个月的累积对美顺差则达到了12413.8亿元人民币，比去年同期增长了近15%。

而中国的对外出口总额今年8月则同比增长9.8%，这也是今年3月以来的最低增速，低于外界分析人士此前10.1%的预测。同月中国的总体贸易顺差为279.1亿美元，也低于外界预期。值得注意的是，该数字低于中美贸易顺差。这意味着，如果撇除美国，中国与其他国家的贸易呈现逆差。

根据此前国家统计局发布的数据，今年第二季度，中国GDP同比增长6.7%，按照中国官方的说法，"总体平稳、稳中向好"。不过，中美贸易争端以及中国国内需求的疲软对宏观经济造成了一定的压力。

就在本周五凌晨（9月7日），美国对2000亿美元中国商品加征关税的公众咨询期结束，白宫方面随时有可能落实这一贸易战措施。而北京方面也已经威胁要对此实施针对600亿美元美国商品的反制措施。此前，中美双方已经互相加征关税，但规模明显小于此次。

特朗普总统在周五更是再次发出威胁称，正在讨论中的2000亿美元可能很快就会实施，"要看他们的表现。在某种程度上，这取决于中国，"特朗普还说，美国已经准备好对另外的价值2670亿美元的中国商品加征关税："这会让等式的两边发生改变。"

中美贸易全面加税？

根据美国商务部的统计，2017年，美国对中国出口货物1303.7亿美元，中国对美国出口5056亿美元。两个月前，美国对首批500亿中国商品的附加关税已经正式开征，如果此次再对2000亿美元以及随后的2670亿美元商品加征关税，就意味着全部中国对美出口产品都受到美国的惩罚性关税影响。这其中也包括许多在中国设立生产基地的美国企业。

苹果公司周五就在致美国政府一封公开信中指出，特朗普提议的对2,000亿美元中国商品加征关税的计划涵盖了Apple Watch和AirPods等一系列产品，但未提及iPhone。"我们对这些关税的担忧是，美国将遭受最重的打击，拟议的关税给美国带来的负担将远大于中国，这将导致美国经济增长放缓，竞争力下降，美国消费者物价上涨。"

而中国此前已经实施了针对600亿美元美国商品的报复性关税措施，如果新一轮反制措施再出台，也将意味着几乎全部1300亿美国对华出口商品都受到影响。由于产业链全球化的缘故，许多其他国家也会受到这一规模空前的中美贸易争端的冲击。

白宫国家经济委员会主任库德洛

"希望总是有的"

不过，周五的早些时候，白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)表示，在美国官员评估了公众意见后，特朗普才会决定是否对2000亿美元中国商品加征关税。美国贸易代表办公室在公众意见咨询期内收到近六千份意见。库德洛透露，美方仍然在继续与中国谈判诸多贸易问题，美国的要求是"零关税、零非关税壁垒、零补贴，停止窃取知识产权、停止技术转让、允许美国人在中国开设独资企业。" 库德洛表示，中方尚未满足美方要求，"不过希望总是有的。"

就在同一天，中国总理李克强在会见美国埃克森美孚公司董事长时表示，希望美国企业扩大对华投资；希望外国企业抓住机遇，按照市场规则和商业原则同中方开展合作、实现共赢。

文山/任琛/(路透社、德新社)