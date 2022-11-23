逃避美国禁令 英伟达为中国市场芯片“降速”

（德国之声中文网）据德新社最新报道，在美国禁止向中国出售先进计算机芯片政策的刺激下，芯片制造商英伟达（Nvidia）宣布会为其中国客户提供一种“替代产品”。并称该产品将不会违反美国法律。

今年10月7日，拜登政府公布了一系列新的出口限制措施，其中涉及半导体领域。新规禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给中国。路透社曾报道称，这一系列措施将标志着美国自上世纪90年代以来对华技术输送方面的最大政策转变。如果这些措施行之有效，那么将会迫使美国和其它外国公司切断对一些中国大型芯片制造商和芯片设计公司的支持，从而阻碍中国芯片制造业的发展。

中国是全球最大的芯片需求市场。据统计，2021年中国集成电路产业销售额破万亿大关，达到10458.3亿元，同比增长18.2%。据海关数据，中国集成电路进口金额为4325.5亿美元，同比增长23.6%；集成电路出口金额为1537.9亿美元，同比增长32%。

总部位于美国矽谷的英伟达為全球重要的图形处理芯片（GPU）生产商之一。中国是该公司全球第二大市场。如今，该公司表示會通过向中国市场提供降速的产品来躲避美国政府的禁令。

英伟达在发给德新社的一份声明中表示，会在中国市场推出A800系列图形处理单元，替代之前的A100系列。公司的一位发言人声称：A800能够通过美国政府出口控制的测试，并且无法通过软件超频提速。

阿里巴巴的云计算业务需要许多英伟达的芯片 包括远程图形计算服务

避免“用于军事”的风险

A100处理器因其为超级计算机、人工智能和高性能数据中心提供算力而闻名，这些行业覆盖从生物技术、金融到制造业等领域。阿里巴巴的云计算业务一直是其客户之一。

如今，A100和英伟达的企业级人工智能芯片H100已经被列入美国出口管制名单，以应对产品可能被用于或转用于中俄的“军事最终用途”或“军事最终用户”的风险。

Nvidia之前报告说，美国的禁令可能影响到第三季度对中国高达4亿美金的潜在销售额。德新社报道称，推出新的芯片似乎是为了弥补财务损失。

A800 GPU在今年第三季度投入生产，根据英伟达公司透露的消息，中国的芯片分销商已经在其产品目录中推销A800。该芯片看起来在规避美国出口限制规则的同时，仍能执行其他核心计算能力。

A100和A800的大部分关键技术规格都是相同的，除了它们相互间的数据传输速度。A800以每秒400千兆字节的速度传输数据，而A100则以每秒600千兆字节的速度传输，这是美国禁令规定的性能极限标准。

市场调查公司CCS Insight 分析师韦恩·林（Wayne Lam）向路透社表示，A800的芯片对芯片的通信能力对于成千上万的芯片一起使用的数据中心来说，意味着性能的明显下降。

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英伟达不是唯一“降速”公司

英伟达并不是唯一一个为了逃避美国制裁而放慢其芯片速度的公司。阿里巴巴和中国的芯片设计初创公司壁仞一直都在倾注资源，制造能与英伟达相匹敌的芯片。

如今，这两家公司也需要修改其芯片的性能。因为它们和其它无晶圆厂半导体公司一样，需要和台湾的台积电签订合同来制造他们的产品。而由于美国的出口管制涵盖了使用美国技术公司的芯片销售——台积电又使用了美国技术，所以对中国的芯片产品销售可能会受到限制。

路透社询问英伟达是否已经就向中国出售新芯片的事宜咨询美国商务部，英伟达拒绝置评。同时美国商务部的一位发言人也同样拒绝给予评论。

（德新社、路透社）

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