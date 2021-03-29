逃避缅甸军政府空袭 数千难民涌入泰国

（德国之声中文网）周一（3月29日），泰国与缅甸交界处的泰国地方当局正忙着做好准备，迎接更多逃离缅甸军方空袭的克伦族村民的到来。

据向村民提供医疗和其他援助的人道主义救援机构 "自由缅甸流浪者"（Free Burma Rangers）称，缅甸军方周日夜间进行了三次空袭。该机构人士称，空袭造成一名儿童严重受伤，但尚未发现有人死亡。

泰国总理巴育周一表示，泰国西部边境面临移民涌入的问题，他领导的政府正在做好准备。他说，"我们不希望有大规模的移民进入我们的疆域，但是我们也会考虑人权。”

当被问及如何处理已经逃入泰国的难民时，巴育说："我们已经准备了一些地方，但目前不想讨论难民中心的准备工作。我们不会走到那一步。"

据"自由缅甸流浪者"称，大约有2500人，包括200名学生，已经越过萨尔温江进入泰国。该机构表示，缅甸北部克伦邦估计有1万人流离失所。

一段周日拍摄的视频可见，一群逃离家园的村民在缅甸境内的森林中休息，其中包括许多幼儿。他们用包裹和篮子背着自己的财产。

空袭可能是对克伦民族解放军的报复，因为他们在周六上午袭击并占领了缅甸政府的一个军事前哨。克伦民族解放军的目标是为克伦人争取更大的自治权。

上个月，缅甸军方发动政变推翻了民选政府。反抗者正在寻求让克伦族和其他少数民族的联合行动，这将为他们的斗争增加武装因素。

据克伦民族联盟官方网媒Thoolei News报道，周六的袭击俘获了8名政府军士兵、击毙10名士兵。报道称有一名克伦族游击队员死亡。

这些空袭标志着缅甸军政府对反对者的暴力镇压的升级。

仅周六一天，全国各地至少有114人被官方安全部队杀害，其中包括数名。联合国人权专家中指控缅甸军政府实施了 "大屠杀"，并批评国际社会未能采取足够的措施加以制止。

有不愿透露姓名的外交官周日表示，联合国安理会可能会就缅甸日益恶化的局势举行闭门会议。安理会谴责了缅甸的暴力事件，并呼吁恢复民主，但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。

军方的政变推翻了昂山素季领导的政府，颠覆了缅甸在经历了50年的军人统治之后建立起来的民主制度。由于军政府的安全部队多次向抗议人群开火，缅甸再次成为国际社会关注的焦点。

根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，政变以来至少有459人被杀害。这些只是该机构统计的能够核实的死亡人数。人们相信真实死亡人数更高。

周末抗议活动中牺牲者的葬礼在周一举行。周六，49岁的Mya Khaing在仰光的抗议活动中遭到致命枪击。周一，他的朋友和家人举行道别追思会。他们告诉媒体，他总是站在抗议活动的最前面。

当他的棺材被移向火葬场时，哀悼者唱起了1988年反对军人统治起义时的一首歌曲。歌中唱道，"直到世界末日，都不会原谅你们。"歌中称是军队是"妖怪"，"我们永远不会原谅你们的所作所为”。

张平/ 洪沙 (美联社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。