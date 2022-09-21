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由于乌克兰的战争，普京已经宣布立即部分动员30万名预备役军人。遭受过去几周的损失之后，他想扭转局势。但许多俄罗斯人不想参与其中，并想方设法逃避拿起武器。
在普京宣布“部分动员令”后，少数民族居住的俄南部的达吉斯坦地区成为征兵人数最多的地区之一。在当地，警方和反对征兵的抗议者发生冲突。乌克兰总统泽连斯基在接受采访时表示，他不认为普京的“核威胁”是“虚张声势”。
很多俄罗斯人担心军事“部分动员令”只是第一步，未来会有越来越多的人被送进乌克兰参战并且有可能战死异国他乡。很多人试图逃离俄罗斯，俄罗斯各地也开始爆发反战抗议示威。
俄罗斯部分动员令的消息传出后，该国边界尚未封锁，但飞离俄国的机票一时间不是已经售罄，就是涨成天价。与此同时，数十万俄国人签署了反对动员令的公开信。
中国外长王毅9月22日在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴举行会晤。王毅称，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。
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