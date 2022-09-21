俄“部分动员令”引发抗议 乌总统称认真对待普京“核威胁”

在普京宣布“部分动员令”后，少数民族居住的俄南部的达吉斯坦地区成为征兵人数最多的地区之一。在当地，警方和反对征兵的抗议者发生冲突。乌克兰总统泽连斯基在接受采访时表示，他不认为普京的“核威胁”是“虚张声势”。