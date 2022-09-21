 逃避普京的战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2022

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时政风云

逃避普京的战争

由于乌克兰的战争，普京已经宣布立即部分动员30万名预备役军人。遭受过去几周的损失之后，他想扭转局势。但许多俄罗斯人不想参与其中，并想方设法逃避拿起武器。

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