逃避征兵令：在德国的俄罗斯逃兵

(德国之声中文网）俄罗斯总统普京9月21日在电视演说中下达部分动员令不久后，希望逃避征兵的俄罗斯人就在边境排起了长队。目前尚不清楚究竟有多少人，但有报道称，数十万人在被征召入伍前已经逃离。对其中一些人来说，德国成为了其出逃目的地。德国之声采访了逃来德国的俄罗斯人，以及帮助这些人的志愿者。

“我不想拿命运做赌注。”

伊利亚（Ilja）曾住在叶卡捷琳堡，从事汽车贸易。9月21日，他在工作中听到了征兵动员令。“之后，我立即收拾好东西辞职，因为我属于第一批会被征召的类型。我是一名狙击手、战车指挥官以及榴弹发射器炮手。像我这样的人要在动员令后38小时内前去报到。我知道继续待在俄罗斯意味着什么。我不想拿自己的命运做赌注。”

伊利亚是一名训练有素的核物理学家，但大学毕业后他决定加入俄罗斯军队服兵役。“我之前对军队的感觉是强大的、伟大的、有力量的，后来才发现里面一团混乱。在军队里我开始真正了解自己国家的政治，”他说。几乎所有的作战领域都只是纸上谈兵，他在军队里没有学到任何有用的东西。伊利亚说，作为一名士兵，他现在绝对什么用场也派不上。

为了不回在户籍地的家，伊利亚下班后直接开车去了乡间的小屋，在那里打电话给女朋友，她帮他找到另外两人结伴去哈萨克斯坦。一行人9月22日晚间离开了乌拉尔的斯维尔德洛夫斯克州，凌晨便已到达边境。“当时已经出现了严重的交通堵塞。我们和堵车的人交谈，大家互相打气，”伊利亚回忆道。大约中午，他们终于越过了边境。“哈萨克军官笑着问我们要去哪里。我们讲了事先编好的故事:我们要去山上看雪。这些边防人员听了开始大笑，我们也跟着笑起来。”

三人在哈萨克斯坦逗留了几日。随后伊利亚飞往科隆，在那里他申请了庇护。“我去过德国两次。我喜欢德国人的心态模式，安静的生活方式和友好的态度。如果我能留在德国工作或学习，我愿意学习德语。我真的很想留下来，”伊利亚说道。

许多俄罗斯人9月份开始从俄哈边境逃离本国

“我不想和这个国家的政治扯上任何关系”

奥尔加（Olga）于9月26日从俄罗斯逃到德国。她也不想等着被征兵。她在莫斯科是一名流行病学家，2020年大学毕业后去征兵办公室报到，因为在俄罗斯特定专业的医生有兵役义务。“但我决定不去拿我的服役证——以防战争突然爆发，”她解释说。“这次新冠大流行让我知道国家是如何对待公民的，尤其是医生。当时我已经怀孕了。甚至在毕业之前，我们就被强制免费去新冠诊所工作，不然就不给毕业文凭。”

奥尔加出生在俄罗斯南部顿河河畔的罗斯托夫。她的母亲来自乌克兰的马里乌波尔，那里目前正处于俄罗斯的掌控之下。她的父亲是俄罗斯人，有30多年的军队经历。由于年龄限制，他这次不用被征召入伍。“他支持这场战争，”奥尔加遗憾地说，她认为20年来的洗脑宣传是罪魁祸首。警察和军队中的每个人都“生活在他们自己的世界里”。“战争一开始，我们的家庭就分裂了。我母亲那边几乎所有的亲戚都受到战争的影响，他们的家园被摧毁了，”奥尔加说。

2月24日，她在Instagram上发表了一篇文章，公开反对战争。仅仅40分钟后，她的前夫就接到了公司保安部门的电话，一个小时后，奥尔加的父亲也被告知她发表了反战帖。奥尔加说:“他们都被要求保持沉默，以避免出现包括被解雇在内的麻烦。”她承认，3月份时已经考虑要离开这个国家，但当时因为很多个人问题没能走成。

但到了9月21日，奥尔加意识到她必须立即离开这个国家。奥尔加说:“即使是不应该被动员入伍的医生也被征召了。”三天后，她收拾好行李，从莫斯科前往圣彼得堡。第二天，再从那里乘公共汽车前往芬兰边境。奥尔加回忆说道:“公交车上有很多男人，几乎都是因为为了逃避动员令。”她从芬兰飞到斯德哥尔摩，并从那里持有效签证飞往柏林投靠亲戚。

当被问及为何离开俄罗斯时，奥尔加坦言：“我不希望人们受苦。我不希望家庭分裂。我在乌克兰有亲戚，因为政治局势的缘故，我们已经很多年没有联系了。”我怎么能去打仗呢？如果说出我的想法，我会被冠上毁谤或极端主义的罪名而入狱。我不想和这种把人们逼到走投无路的国家政策有任何关系。”在德国，会说德语的奥尔加想尽快找到工作，但由于签证问题暂时无法达成。 “我为申请庇护和靠社会援助生活而感到羞愧，”她说，遗憾的是到目前为止没有任何部门能够帮到她：“我的签证即将到期，这是一个问题。”

逃避普京的战争

“大家都做好了互相帮助的准备。”

阿特乔姆（Artjom）在一家德国机构做志愿者，帮助人们准备在德国学习或找工作所需的文件。2月24日，该团队决定向乌克兰人提供免费咨询。自普京发出征兵动员令以来，那些在俄罗斯受到征兵入伍威胁的人也在此得到了帮助。

自9月21日以来，阿特乔姆已经为数十名俄罗斯人提供了咨询服务。“一开始，我们每天要工作16个小时，有时甚至更多。我们听取那些站在边境的人向我们讲述，家那边都在发生着什么可怕的事情，” 阿特乔姆说。“他们平均年龄是28.5岁。最小的17岁，最大的54岁，大约一半是医生，” 据他说，在俄罗斯，只要是医生，不论什么专业都会被征召入伍。

阿特乔姆解释说:“德国暂停将人向俄罗斯递解出境，这意味着，如果一个人来到德国并申请政治庇护，他们不会被驱逐。任何想要在德国申请政治庇护的人必须持签证入境并在此申请庇护，或者如果没有签证，就需要预订一张在德国转机的机票。”他建议去法兰克福机场，那里的过境区全天24小时开放。 “从德国中转去其他国家时，你可以告诉边境警察想申请政治庇护。只有当所前往国给你签发签证并会对你负责时，你才能从德国被送去那个国家，”阿尔乔姆解释道。

目前寻求咨询建议的人越来越少，这就是为什么阿特乔姆认为：“那些逃离俄罗斯入伍动员令、不想杀人、也不想被杀的俄罗斯人应该被允许进入这个国家，即便是在只有俄罗斯身份证，没有签证和护照的情况下。你应该让人们登上飞机。大家都做好了互相帮助的准备，你只要让人进来就行。”

逃到蒙古国的俄罗斯人

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