逃避兵役的俄国人哪里去？德国表态欢迎

（德国之声中文网）德国将接收反政府、从而面临生命危险的俄罗斯逃亡者。德国联邦内政部长菲瑟尔（Nancy Faeser ）周四（9月22日）接受《法兰克福汇报星期日版》时表示，在国内受到严重侵害的俄罗斯逃亡者“在正常情况下”都应受到国际保护，在德国也不例外。

她说，因与政府做斗争而受到极大迫害的人，可以申请政治避难。德国联邦移民与难民局已就相关的决定措施做出了调整。但菲瑟尔表示，这将是个案审理，会针对每人做安全背景核查。

德国联邦司法部长布什曼（Marco Buschmann）发推文表达同样立场，他写道，“似乎有很多俄国人正在离开他们的家乡：谁仇视普京的道路，热爱自由民主，就将在德国受到欢迎。”

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在联大发言时呼吁俄罗斯结束战争。她说，“请停止让更多人去送死”。

贝尔博克说，部分动员令宣布后，俄罗斯街头没有自愿者排起长队决心去征战乌克兰，“我们看到的是，勇敢的男人、妇女和孩子们不愿成为侵略乌克兰战争的一部分而走上街头。”

周四，克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，普京总统宣布部分动员令之后，媒体报道提到的大量适龄服役人士出逃俄罗斯是“过分夸大了”。他说，“对机场等地的报道不但夸张，而且有很多假新闻。我们必须特别小心，不要在这件事上成为假新闻的受害者。”

不过很清楚的是，自部分动员令宣布后，飞往亚美尼亚、土耳其、阿萨拜疆和塞尔维亚等免签国家的机票全部售罄。在通往格鲁吉亚、芬兰、哈萨克斯坦和蒙古的边界过境处，人们看到长长的队伍。

波罗的海三国不接受俄国难民

德国支持难民组织Pro Asyl呼吁各国向俄罗斯和白俄罗斯因逃避兵役而出逃的难民开放。该组织负责人科普（Karl Kopp）对媒体表示，“根据欧洲法律，因逃避违反国际法的战争，便有权获得避难和保护。从这个意义上讲，德国乃至欧盟应该废弃官僚主义，组织协调好这些用脚反对俄罗斯侵略战争的人申请避难。”

自俄乌战争爆发以来，德国已收容约100万乌克兰难民；对438名俄国异议人士提供了政治避难，其中包括新闻记者。

欧盟层面就安置俄罗斯逃兵一事也将做出相应安排。负责难民事务的欧盟发言人西培尔（Anita Hipper）周四表示，在这一前所未有的情况下，欧盟将以审查个案的方式，向俄罗斯难民申请者提供保护。她说，正在同各成员国协调联合政策。

不过就在周三，欧盟成员国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛宣布不会因部分动员令向俄罗斯难民提供保护。前不久，这三个国家刚刚对俄罗斯关闭了边界，取消了对俄罗斯公民的免签政策。

（综合报道）

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