逃离贫穷和暴力 向希望进军

（德国之声中文网）当地时间周四（10月18日 ）晚间，危地马拉老城外围的移民临时收容所"Casa del Migrante"（移民之家）的情势有所缓和。男女救助者们在这座三层建筑物内拣选、准备衣服和食品；一些疲惫不堪的人躺在建筑物内健身房里临时搭起的床上歇力。不过，人流继续在往前。上一夜，刚有数千人在这个临时收容所歇过脚。这个"移民之家"的设计接纳能力只是70人。多亏附近一所天主教学校伸出援手，打开校门，终使所有人都能安然度过一夜。周四一大早，人流就继续蠕动了。他们的下一目标：墨西哥。

马里奥是仍留在"移民之家"的数人中的一个。晨曦微露时他刚抵达。现在，他在这里等待妹妹。他们都要去美国。马里奥说，他早就想这么做了，但一直凑不够钱，现在，和这么多人一起，就会简单多了。数天来，他已走了300多公里。他说，他们不想再回来，"在家乡，我们不死于贫困，就会死于青少年匪帮之手"。

危地马拉城的移民临时收容所"Casa del Migrante"，位于北进途中

马里奥现年41岁。他留下了妻子和3个孩子。他说，"这让我非常痛苦，可是，我没别的办法，否则就无法离开洪都拉斯"。他是水管工，月薪3000伦比拉（约100欧元）。即使在洪都拉斯,这样的薪水也难以养家活口。还有对"Pandillas"（青年匪帮）的害怕情绪。此类匪帮在整个市区胡作非为，搞得人人自危。马里奥告知，女孩一到10岁或11岁，就都想加入这样的匪帮，而"谁要是不跟着干，就会被杀掉"，"所以，我也要把全家人接出来，过安全生活"。

特朗普发出威胁

他在家乡和危地马拉之间的边界坚持了10小时，直至危地马拉当局终于开放通道。现在，他希望，墨西哥也能为人流开放边界。一路走来，男女移民们感受到了不少团结气氛。马里奥告知，"人们给了我们食物和饮料，一些人还坐上了巴士呢"。

危地马拉城"移民之家"负责人韦尔泽莱蒂（Mauro Verzeletti）也赞扬了本国民众表现出来的救助精神。他指出，危地马拉人民在内战中有过这样的艰难经历，因此，乐于助人。他欢迎危地马拉政府作出不阻挡移民的决定。他说，"不将他们刑事化，是重要的一步"。

自2006年起，洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜之间签有对等协议，规定人员可以在该地区自由流动。

然而，马里奥和加入了逃难人流的其他洪都拉斯民众将面对巨大困难：美国总统特朗普已宣布，必要时将断然动用军队，阻止移民们进入美国。 "特朗普应想想，他自己也是一个人"，马里奥说，"他已经什么都有了，也应该给其他人机会，过上有尊严的生活"。