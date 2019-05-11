逃犯条例议会陷僵局 下一步棋怎么走？

（德国之声中文网）香港立法会周二（5月14日）早上开会审议极具争议的《逃犯条例》修订，民主，建制两派阵营再次上演争会议阵地的戏码，选定同一个时间和地点，召开各自认可的法案委员会。

早上八时许，民主派先进到议场开始会议。约十分钟后，建制派议员在媒体包围追访下登场，结队进入会议室，但是却被阻挡。建制派认定的主持石礼谦到场后，会议室内部分民主派议员不断高喊「非法主持，非法会议」表达抗议，他尝试走往主席台主持会议不果，于是带队撤退。几分钟后，建制派卷土重来却仍然无法开会，石礼谦自行宣布休会。民主派也在随后不久结束会议。

石礼谦会后向媒体解释：「为了不再令香港市民失望，为了安全和立法会声誉，我（今天）不可以继续开会」他表示，将致函立法会内务委员会寻求下一步指示，认为目前各方需要先「冷静下来」。

涂谨申表示，今天民主派提早休会「显示了诚意」，呼吁政府联同民主，建制举行三方会议化解分歧他把矛盾指向特首林郑月娥，强调主导权在她手上：「现在政府就像拿着刀要胁我们，不只是这个（民主派）委员会这么简单，也威胁建制派那边....如果不能坐下协商，两边都要受压继续开会。」

民主派议员召集人毛孟静形容，今早的会议是「小胜一仗」，但未来仍有漫长战争，呼吁当局撤回草案从长计议。

泛民建制的下一步棋

上周六（5月11），两派为了争夺会议阵地和话语权引爆激烈冲突，多名议员报称受伤。相比之下，今天的会议平和许多。由四月初开始，《逃犯条例》已经呈上立法会一个半月，但因为各种程序争议陷入僵局。

法案委员会原本由份属民主派的最资深议员涂谨申主持，但建制派利用票数优势在权力较大的内务委员会通过一项「指引」，决定改由建制派石礼谦取代主持之位。民主派指控该做法违规，坚持原本的委员会才「合法」，导致委员会闹出「双胞胎」，两派僵持不下。

根据立法会议事规则，内务委员会有权解散或重设法案委员会；或者也有权让草案绕过法案委员会这一关，直接呈上大会审议一般来说，一项法例都必定经过法案委员会逐条审议，听取公众意见和详细质询官员。一旦跳过这一步，《逃犯条例》修订很可能更快通过并实施，有可能引发更大的社会反弹。建制派议员承认，这是众多解套方案的其中之一，但目前未有最终定案。

另外，行政会议成员汤家骅接受《香港01》访问时提出，可以交由立法会主席裁决哪个委员会有效，或由内务委员会下达指引，规定法案委员会的主席选举办法。目前建制派在立法会拥有人数优势，立法会主席也属于建制派。分析预料，无论采用上述何种方案，都可能作出有利建制派的决定。

政府寸步不让

林郑月娥今天（5月14日）早上被媒体问及会否接纳「三方会议」的建议，她仅称暂未清楚立法会会议最新情况以及双方阵营议员的意见，政府需要时间研究。她再次对于立法会现况表示遗憾，呼吁议员互相尊重。而当局会积极聆听，「若有好的意见，政府会认真考虑」。台湾陆委会日前再次重申，如果通过现行版本的"逃犯条例"修订，台方不会向港方要求引渡杀人疑犯。

上月底，13万人上街反对修订《逃犯条例》，是继雨伞运动后之后人数最多的一次游行;上周，几千人到立法会外集会表达同一诉求事件从二月发酵以来，也引起国际政商界关注。不过到目前为止，港府没有在引渡方案上再做任何退让。

美国国会的美中经济与安全审查委员会（USCC）上周也发表报告，指《逃犯条例》修订扩大北京对香港的影响力，对美国构成极大风险修订一旦通过，有机会违反《美国 - 香港政策法》。多项关键条款，美方有理据重新进行审视，以及考虑不再于香港停泊美军军舰1992年年通过的"美国 - 香港政策法"旨在保障香港主权移交后，继续与美国维持特殊关系，在贸易，引渡，签证，关税等享有优于中国的待遇。

代表驻港跨国企业的国际商会香港区会（ICCHK）也罕有公开表达反对，明言对政府的修例建议感到"惊讶及失望"，呼吁政府进行全面的公开咨询。有100年历史的国际商会代表全球130多个国家逾600万家企业，香港分会成立于1998年年。