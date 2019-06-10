逃犯条例二读在即 美警告危害港特殊待遇

(德国之声中文网) 美国国务院週一 (6月10日) 表示，深切关注港府修订《逃犯条例》，并警告港府此举可能危害美方赋予香港的特殊待遇。

美国国务院发言人奥塔古斯 (Morgan Ortagus) 在例行记者会上表示，「一国两制持续受到侵蚀，令香港长久以来在国际事务上的特殊地位岌岌可危」。国务院官员补充，奥塔古斯所指的是美国1992制定的《香港政策法》，此法案确保香港主权移交后，华盛顿仍赋予其不同于中国的待遇，包括异于中美的引渡安排、经贸关係、独立关税区、签证待遇。

奥塔古斯续说，週日 (6月9日) 的大游行清晰反映香港人的反对声音。「美国与许多香港人有着相同的忧虑，担心欠缺程序保障的修订建议会削弱香港的自治，并冲击香港建立多年的人权保障、基本自由和民主价值。」

她说，美国也关注修例会损害香港的营商环境，以及把美国公民和访港旅客引渡至「反复无常的」中国司法制度之下。她重申任何有关《逃犯条例》的修订都应该小心处理，并广泛谘询本地和国际持份者。

《香港政策法》成筹码？

上个月，美国国会美中经济委员会提出，《逃犯条例》修订可能让美方重新审视《香港政策法》。美国国务院今年3月公佈《香港政策法》年度报告时指，香港的高度自治程度仍然足以维持美国给予特别待遇，但提醒自治正被逐渐削弱。

不过分析也指出，由于美国在香港的特殊营商环境中得益，华府若改变甚至废除《香港政策法》，也可能招致自身的损失。美国国务院2018年的数据显示，总共有8.5万名美国公民居住于香港。商界方面，超过1300家美国企业在香港营业，几乎所有美国金融企业都设有驻港业务。根据去年的统计，香港是美国最大贸易顺差的来源地，金额高达311亿美元，也同时是美国法律和会计业务的主要驻点。

美国国会也有声音要求华盛顿重新检视对港政策。包括众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）、参议院外交委员会亚太小组主席加德纳（Cory Gardner）等多名议员在社交网站上反对修订《逃犯条例》，其中共和党籍参议员克鲁兹（Sen. Ted Cruz, R-TX）表示﹕「几十年来，美国的政策建构在香港自治的前提之下，如果中共强行通过逃犯条例，美国必须重新考虑对香港政策。我们不可以再让香港的特殊待遇被中共所利用。」

英国会紧急质询

另一方面，英国国会週一 (6月10日) 也就《逃犯条例》修订举行紧急质询。此项质询由国会外交事务委员会成员韦斯特（Catherine West）提出，要求英国政府回答修例对《中英联合声明》的影响。

英国外交部亚太事务国务大臣田铭祺（Mark Field）代表政府回应﹕「我们会继续向香港和中国政府强调，要维持外界一国两制的信心，香港就必须享有《中英联合声明》及《基本法》保障的高度自治和法治。」

香港在1997年脱离英国殖民统治，主权移交中国，下个月就踏入22週年。韦斯特表示，英国与香港拥有悠久的政治、经济和文化连结，因此「英国持守承诺不让香港孤独是至关重要」。

上月底，英国外交大臣杰里米亨特 (Jeremy Hunt) 联同加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland) 发表英加两国联合声明，警告修订《逃犯条例》对香港的国际声誉带来潜在影响，更会对《中英联合声明》所列明的权利和自由产生负面影响。

战场移师立法会

随着百万人游行暂告一段落，港府坚持继续推动修法，《逃犯条例》修订草案明天 (6月12日) 将于立法会进行二读。

22名议员早前合共提出了258项修正案，立法会主席梁君彦週一公佈 (6月10日)，批准当中153项交予议会审议和辩论。《逃犯条例》修订早前绕过了法案委员会，直接径付二读，变相加速了审议进程。梁君彦表示，考虑到条例审议状况「前所未有」，故这次批准约六成修正案已经是「宽鬆处理」。

这153项获准讨论的修正案，接近一半都与引渡安排的限制和保障有关，另外也有修正案建议为条例设下「日落条款」。 至于被否决的百馀项修正案，梁君彦解释它们的问题主要是超出修例范围、中英行文不一致或内容重複。

按照一般程序，议员可在二读期间就修正案进行辩论，发言不限次数。但根据以往惯例，预计主席会划下辩论时限，这将会直接影响条例的审议和表决时间。完成二读辩论后，议员会就所有修正案逐项表决，然后进行三读。早前有建制派议员透露，政府目标是在6月内通过法例。

李芊 (综合报导)