逃犯条例下週四表決 北京表示支持修订

(德国之声中文网) 随着百万人游行暂告一段落，港府坚持继续推动修法。在《逃犯条例》修订草案进行二读的前一天，立法會主席梁君彥在週二 (6月11日) 宣佈，辯論時限為66小時，預計下週四 (6月20日) 進行表決。他向記者宣佈這個決定時，幾位民主派議員帶著「反送中」橫幅上前抗議。

22名议员早前合共提出了258项修正案，梁君彦日前公佈，批准当中153项交予议会审议和辩论。《逃犯条例》修订早前绕过了法案委员会，直接恢復二读，变相加速了审议进程。梁君彦表示，考虑到条例审议状况「前所未有」，故这次批准约六成修正案已经是「宽鬆处理」。

这53项获准讨论的修正案，接近一半都与引渡安排的限制和保障有关，另外也有修正案建议为条例设下「日落条款」。 至于被否决的百馀项修正案，梁君彦解释它们的问题主要是超出修例范围、中英行文不一致或内容重複。

按照一般程序，议员可在二读期间就修正案进行辩论，立法會主席梁君彥設下總共66小時的辩论时限，這包括所有153項修正案和原本草案的討論時間。完成二读辩论后，议员会就所有修正案逐项表决，然后进行三读投票。

在周二的新闻发布会上，中国外交部发言人耿爽表示，中国中央政府坚定支持香港特区政府的修例工作，并称“香港回归以来，‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治方针得到了切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，香港继续被众多的国际机构评选为全球最自由经济体和最具有竞争力的地区之一。”

議會外動員「三罷」

香港特首林郑月娥周二则继续阐述其支持修例的立场。她透露，保安局长李家超已经致函立法会，表示将以政策声明确保移犯人权。林郑月娥强调，修理后，引渡决定权在于法官，而不在于特区政府；在司法独立的香港，没有任何特首可以凌驾于司法之上。她还说，政府已经考虑到私营经济界的担忧，在草案中加强了对人权的保障。

香港大學最新公佈的民調顯示，行政長官林鄭月娥的評分跌至上任以來最低點，只有43.3分。

天主教香港教區在週二 (6月11日) 下午發表聲明，形容《逃犯條例》修訂引致目前的香港社會「極度動盪不安」，並提出三點呼籲。

教區懇請港府在還未回應法律界及市民的疑慮之前，不要倉猝修法；呼籲港府和民眾「以香港的真正福祉為大前題」，保持克制、循和平方式謀求合乎公義和法理的解決方案。

身為天主教徒的行政長官林鄭月娥，曾經在競選特首時聲稱，自己是「受到上帝感召」而參選。天主教是香港最主要的宗教群體之一，教區統計有超過60萬信徒，當中三分之二是本地永久居民。

社會各界持續醞釀「三罷」行動，七所大專院校的學生組織呼籲明天罷課，全港最大工會「教協」也呼籲教師出席反修例集會。另外，社福團體、專業團體也呼籲同業罷工，到立法會外反對修法。

美國務院﹕危害香港特殊待遇

美国国务院週一 (6月10日) 表示，深切关注港府修订《逃犯条例》，并警告港府此举可能危害美方赋予香港的特殊待遇。

美国国务院发言人奥塔古斯 (Morgan Ortagus) 在例行记者会上表示，「一国两制持续受到侵蚀，令香港长久以来在国际事务上的特殊地位岌岌可危」。国务院官员补充，奥塔古斯所指的是美国1992制定的《香港政策法》，此法案确保香港主权移交后，华盛顿仍赋予其不同于中国的待遇，包括异于中美的引渡安排、经贸关係、独立关税区、签证待遇。

奥塔古斯续说，週日 (6月9日) 的大游行清晰反映香港人的反对声音。「美国与许多香港人有着相同的忧虑，担心欠缺程序保障的修订建议会削弱香港的自治，并冲击香港建立多年的人权保障、基本自由和民主价值。」

她说，美国也关注修例会损害香港的营商环境，以及把美国公民和访港旅客引渡至「反复无常的」中国司法制度之下。她重申任何有关《逃犯条例》的修订都应该小心处理，并广泛谘询本地和国际持份者。

《香港政策法》成筹码？

上个月，美国国会美中经济委员会提出，《逃犯条例》修订可能让美方重新审视《香港政策法》。美国国务院今年3月公佈《香港政策法》年度报告时指，香港的高度自治程度仍然足以维持美国给予特别待遇，但提醒自治正被逐渐削弱。

不过分析也指出，由于美国在香港的特殊营商环境中得益，华府若改变甚至废除《香港政策法》，也可能招致自身的损失。美国国务院2018年的数据显示，总共有8.5万名美国公民居住于香港。商界方面，超过1300家美国企业在香港营业，几乎所有美国金融企业都设有驻港业务。根据去年的统计，香港是美国最大贸易顺差的来源地，金额高达311亿美元，也同时是美国法律和会计业务的主要驻点。

美国国会也有声音要求华盛顿重新检视对港政策。包括众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）、参议院外交委员会亚太小组主席加德纳（Cory Gardner）等多名议员在社交网站上反对修订《逃犯条例》，其中共和党籍参议员克鲁兹（Sen. Ted Cruz, R-TX）表示﹕「几十年来，美国的政策建构在香港自治的前提之下，如果中共强行通过逃犯条例，美国必须重新考虑对香港政策。我们不可以再让香港的特殊待遇被中共所利用。」

中国外交部发言人耿爽周二则指责美国“就特区修例发表不负责任的错误言论、对香港事务不停地说三道四”，强调“香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人无权干预”。

英国会紧急质询

另一方面，英国国会週一 (6月10日) 也就《逃犯条例》修订举行紧急质询。此项质询由国会外交事务委员会成员韦斯特（Catherine West）提出，要求英国政府回答修例对《中英联合声明》的影响。

英国外交部亚太事务国务大臣田铭祺（Mark Field）代表政府回应﹕「我们会继续向香港和中国政府强调，要维持外界一国两制的信心，香港就必须享有《中英联合声明》及《基本法》保障的高度自治和法治。」

香港在1997年脱离英国殖民统治，主权移交中国，下个月就踏入22週年。韦斯特表示，英国与香港拥有悠久的政治、经济和文化连结，因此「英国持守承诺不让香港孤独是至关重要」。

上月底，英国外交大臣杰里米亨特 (Jeremy Hunt) 联同加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland) 发表英加两国联合声明，警告修订《逃犯条例》对香港的国际声誉带来潜在影响，更会对《中英联合声明》所列明的权利和自由产生负面影响。

李芊 (综合报导)