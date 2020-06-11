逃台香港活动人士被羁大陆 家属要求其返还香港

（德国之声中文网）上月，12名香港活动人士乘船逃往台湾，途中被中国大陆警方抓捕。部分家属周六（9月12日）上街聚集，要求大陆当局让他们紧急返回香港。

在几位当地民主人士的帮助下，6名被捕者的家人戴着口罩和帽子掩盖身份，聚集街头发出吁请。

一些家属痛哭失声。他们要求被捕者能够会见由家人聘请而非中国政府指定的律师，而且能够和香港的人家通电话。

“我无法想象最坏的情况是什么，”一位李姓女士说。她的儿子李子贤（Li Tsz-yin），29岁，是12名被捕者之一，被关押在深圳的一个拘留所。

作为家人，他们称尚未得悉被捕者面临的任何指控，香港政府也没有提供具体的协助。其中年龄最小的被捕者是一个16岁的男孩。

蓬佩奥发表声明

在家属上街吁请的几个小时之前，美国国务卿蓬佩奥发表声明说，美国对这些被捕者的处境深感忧虑。他说，他们被拒绝会见律师，地方当局也没有提供关于他们健康状况和法律指控的任何信息。

蓬佩奥在声明中说，美国质疑香港当局在保护市民权利方面能否尽职。

中国海警卫局8月27日在社交媒体发布消息说，他们于8月23日在广东沿海拦截一艘偷渡船，至少10人被捕。

香港媒体引用匿名消息源报道说，船上共有12人，打算逃往台湾申请政治庇护。自从7月实施国安法以来，香港活动人士和政治反对派的处境日益恶化。

香港特首林郑月娥本周初表示，如果他们因违反大陆法律而被捕，那么就要按照大陆法律来处理。

张平/任琛（美联社，路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。