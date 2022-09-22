 逃到蒙古国的俄罗斯人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

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时政风云

逃到蒙古国的俄罗斯人

布里亚特共和国位于东西伯利亚南部，是俄罗斯最贫穷的地区之一。当普京宣布部分动员令的时候，该地区成千上万人逃往毗邻的蒙古国。大量移民的涌入给乌兰巴托政府造成巨大压力。

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