逃兵数量激增 乌军队：自愿返回就既往不咎

越来越多的乌克兰士兵选择当逃兵。然而，渴求人力的乌克兰军方士兵严重短缺，逃兵如果自愿重新回到军队，便可以免于惩罚。与此同时，因为缺少人工，有乌克兰企业呼吁取消兵役。

（德国之声中文网）乌克兰军事领导层面临着一个棘手的局面。仅在今年上半年，乌克兰当局就启动了2.9万名乌军逃兵的刑事诉讼案件。将这些案件与乌克兰总统泽连斯基公开公布的士兵人数进行对比，就得出这样的结论：乌克兰军队中的每14名士兵中就有1人选择当逃兵。

实际的数字可能比这个数字更高。由于官僚障碍，诉讼程序往往受到拖延。而逃兵人数创下新高的主要原因是，士兵渴望休整、心理状态不佳以及疲惫不堪。乌克兰的媒体多次报道有关士兵在前线附近长期驻守，却没有足够休假的情况。

由于士兵严重短缺，逃兵数量众多，基辅无法承担对他们处以监禁的代价。因此，乌克兰议会的大多数议员在7月中旬对一项关于逃兵无惩罚重返军队的法案表达支持。根据该法案，乌克兰的逃兵如果自愿重新加入军队，便可以免于惩罚，即使在未经许可的情况下离开了部队。

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《柏林日报》（Berliner Zeitung）指出，俄乌战争将在下周进入到900天。乌克兰方面对未来几个月的军事能力感到担忧，尽管泽连斯基最近从北约拿到了新型F-16战斗机的军援，但乌克兰军方高层一再抱怨，在乌克兰东部和南部长达1200公里的战线上士兵短缺。

与此同时，也有一些乌克兰企业因为职位严重空缺，呼吁取消兵役。比如钢铁制造商Interpipe。英国《金融时报》援引该公司人力资源总监帕克霍莫夫（Vitalii Pakhomov）表示： "我们的工作已经到了极限。“

这家企业虽然已被指定为战略企业，这意味着其半数员工可以免服兵役，但仍有约1000人面临被动员入伍的风险。帕克霍莫夫表示："如果没有他们，很难想象我们将如何运营。“

乌克兰商业银行Monobank雇佣了大量IT员工，该银行希望他们可以免除兵役。该银行联合创始人戈罗霍夫斯基（Oleg Gorokhovskyi）认为，在一场消耗战中，俄罗斯的资源远远胜过乌克兰，他指出，比起奔赴前线，在银行或在线市场的高级程序员可能对乌克兰的帮助更大。

（综合报道）

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