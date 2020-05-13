送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长

(德国之声中文网) 周二出版的《新京报》称，"受沙尘天气影响，5月11日19时，北京延庆空气质量指数达到500爆表值，PM10小时浓度高达711微克/立方米。" 绿色和平组织提供的数据显示，今年四月的PM2,5数值甚至比去年同期还要糟糕。绿色和平组织中国分部的气候专家李硕（音）表示："今年头三个月，空气粉尘急剧下降之后，现在恢复的速度如此之快，令人震惊。有迹象表明，疫情期间空气质量得以改善的趋势极有可能在短期内出现逆转。"

中国环境部提供的数据显示，今年1月20日至4月4日，为防疫而采取的限制性措施，使得反映空气粉尘含量的PM2.5指标下降了18%以上。

欧美航天机构的卫星图片显示，今年1月和2月，华中及华东地区大中城市的二氧化氮排放量下降了近30%。上述地区是中国化工、钢铁及水泥工业较为集中的地区，能源消耗量极大，同时也是中国经济高速发展的保障。

绿色和平组织提供的数据则显示，今4月，每立米空气微颗粒含量为33.93, 甚至高于去年同期的33.2，而4月份，每立米二氧化氮含量也由去年同期的24.6上升至25.4。

上述两种有害物质都是燃烧煤炭、燃油和天然气所产生的，可以引发哮喘和心脏病等健康问题。此外，它们还能削弱人的免疫系统，使人更容易生病。世界卫生组织宣称，严重的空气污染使得中国人的平均寿命减少了4年。

疫情期间的北京城常见蓝天白云 (摄于3月10日)

绿色和平组织的李硕表示，导致空气质量再度恶化的原因，一方面是工业生产活动的增多，另一方面也同天气恶劣有关。今年4月，中国的发电量增加了1.2%，而中国发电主要依赖煤炭。

中国生态环境部也承认，一些地方当局为了促进工业生产，往往对环境保护采取"睁一只眼闭一只眼"的态度，为此行贿受贿的事件也时有发生。还有一些地方当局则会人为美化废气排放数据。中央政府不得不为此制定了严厉的惩戒措施。

环保人士们担忧，政府出台提振计划，以帮助经济界走出疫情阴影，但这同时也有可能导致更严重的空气污染。今年第一季度，中国国民经济下滑了6.8%.

2008年，全球金融危机之后，北京也曾出台大规模提振计划，帮助国民经济恢复活力，大批资金被注入基本设施建设领域。而接下来的几年当中，中国也出现了创纪录的严重空气污染问题。

而这一次，政府的投资重点则面向5G网络、智能生产、数据中心以及电动汽车等高科技领域。但此举并不能打消环保专家李硕的顾虑，他说："根据经济局势的需要，政府仍有可能会恢复旧有模式，向传统的基建行业投资，这就会进一步造成环境的污染。"