 送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长 | 科技环境 | DW | 13.05.2020

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科技环境

送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长

新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。

China Huainan Kohlekraftwerk (Getty Images/K. Frayer)

淮南一燃煤电厂(2017年资料图)

(德国之声中文网) 周二出版的《新京报》称，"受沙尘天气影响，5月11日19时，北京延庆空气质量指数达到500爆表值，PM10小时浓度高达711微克/立方米。" 绿色和平组织提供的数据显示，今年四月的PM2,5数值甚至比去年同期还要糟糕。绿色和平组织中国分部的气候专家李硕（音）表示："今年头三个月，空气粉尘急剧下降之后，现在恢复的速度如此之快，令人震惊。有迹象表明，疫情期间空气质量得以改善的趋势极有可能在短期内出现逆转。"

中国环境部提供的数据显示，今年1月20日至4月4日，为防疫而采取的限制性措施，使得反映空气粉尘含量的PM2.5指标下降了18%以上。

Coronavirus in China Rückgang Luftverschmutzung (picture-alliance/dpa/NASA)

NASA卫星图片显示，今年1月和2月，华中及华东地区大中城市的二氧化氮显著下降

欧美航天机构的卫星图片显示，今年1月和2月，华中及华东地区大中城市的二氧化氮排放量下降了近30%。上述地区是中国化工、钢铁及水泥工业较为集中的地区，能源消耗量极大，同时也是中国经济高速发展的保障。

绿色和平组织提供的数据则显示，今4月，每立米空气微颗粒含量为33.93, 甚至高于去年同期的33.2，而4月份，每立米二氧化氮含量也由去年同期的24.6上升至25.4。

上述两种有害物质都是燃烧煤炭、燃油和天然气所产生的，可以引发哮喘和心脏病等健康问题。此外，它们还能削弱人的免疫系统，使人更容易生病。世界卫生组织宣称，严重的空气污染使得中国人的平均寿命减少了4年。

China Peking klarer Himmel ohne Luftverschmutzung (picture-alliance/dpa/Hpic/Qianlong)

疫情期间的北京城常见蓝天白云 (摄于3月10日)

绿色和平组织的李硕表示，导致空气质量再度恶化的原因，一方面是工业生产活动的增多，另一方面也同天气恶劣有关。今年4月，中国的发电量增加了1.2%，而中国发电主要依赖煤炭。

中国生态环境部也承认，一些地方当局为了促进工业生产，往往对环境保护采取"睁一只眼闭一只眼"的态度，为此行贿受贿的事件也时有发生。还有一些地方当局则会人为美化废气排放数据。中央政府不得不为此制定了严厉的惩戒措施。

DW.COM

严重的空气污染是否会导致新冠患者的高死亡率？科学家的意见各有不同。唯一能肯定的是，新冠疫情虽然暂时使各地温室气体排放量降低，但仍不足以阻挡气候变迁。 (26.04.2020)

环保人士们担忧，政府出台提振计划，以帮助经济界走出疫情阴影，但这同时也有可能导致更严重的空气污染。今年第一季度，中国国民经济下滑了6.8%.

2008年，全球金融危机之后，北京也曾出台大规模提振计划，帮助国民经济恢复活力，大批资金被注入基本设施建设领域。而接下来的几年当中，中国也出现了创纪录的严重空气污染问题。

而这一次，政府的投资重点则面向5G网络、智能生产、数据中心以及电动汽车等高科技领域。但此举并不能打消环保专家李硕的顾虑，他说："根据经济局势的需要，政府仍有可能会恢复旧有模式，向传统的基建行业投资，这就会进一步造成环境的污染。"

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    空气质量改善

    世界“停摆”之际，绝大部分工业活动的突然中止大幅降低了空气污染。卫星图片显示，全球二氧化碳浓度甚至明显回落。有害气体主要由机动车和工厂排放出来，是许多城市空气质量恶劣的原因之一。

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    新冠病毒与环境：7个变化

    二氧化碳气体排放下降

    二氧化碳污染也因COVID-19新冠肺炎危机而降低。经济活动减少，二氧化碳排放量也回落，——就像2008/09国际金融危机期间最后出现的那一次一样。据英国环境保护网站“碳简报”（Carbon Brief）提供的数据，仅在中国，因实施出行限制，二氧化碳排放量减少了约25%。不过，这一变化很可能只是暂时的。

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    新冠病毒与环境：7个变化

    城市成了野生动物们的新世界

    在我们人类自我限制的同时，一些动物种类则利用了由此出现的活动空间。公路交通减少也意味着从冬眠中醒来的刺猬一类小动物被汽车压死的数量会减少。此刻，野鸭们或其它种类的动物会纳闷儿，人都去了哪儿啦。因公园里缺少了通常会有的面包屑，它们不得不自己去别的地方找吃的。

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    新冠病毒与环境：7个变化

    全球野味交易挨批

    自然保护人士希望，新冠病毒的爆发有助于遏止全球野生动物交易。该交易被认为要对一系列动物种类濒临灭绝的状态负责。新冠肺炎COVID-19的起源或许是武汉的一个“海鲜批发市场”，在那里，也买卖鲜活动物，是合法或非法野生动物交易的中转站。

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    新冠病毒与环境：7个变化

    水道复又干净

    意大利实施“禁足令”后，显示威尼斯运河水晶般清澈的图片传向了全世界：河水碧蓝，不再是通常的那种混沌状。由于邮轮目前不能出航，大洋上，噪声减少，鲸鱼等海洋动物受到的压力降低，可以更安逸地游弋。

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    塑料垃圾增加

    然而，并不只有好消息。瘟疫大流行带来的一大副作用是，一次性塑料制品——从一次性手套等医用品到塑料包装——数量猛增。此时此刻，人们更青睐包装食品。即使是提供外带服务的咖啡店也不再接受顾客的多次性杯子，以阻止病毒传播。

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    新冠病毒与环境：7个变化

    气候危机被忽视——暂时如此

    自新冠病毒危机成为头号标题以来，气候危机被挤到了一边。而这并不能使它的危机性有所减轻。尽管第26届联合国气候变化大会推延至2021年举行，专家们警告不能延缓作出有关气候保护的重要决定。虽然自瘟疫大流行以来温室气体排放回落，但它很可能不会产生长期影响。

    作者: Ineke Mules


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