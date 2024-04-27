送走布林肯后 中国军机飞越海峡中线

据台湾国防部称，中国解放军于当地时间周六上午又在台湾附近区域进行海空联合巡逻，其中12架军机飞越海峡中线。美国国务卿布林肯日前刚刚结束对中国的访问，强调维护台海和平稳定的重要性。

（德国之声中文网）在美国国务卿布林肯访华结束之后的第二天，台北方面周六称，中国解放军再次在台湾岛附近活动，有12架军机飞越敏感的海峡中线。

美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应方，尽管双方并没有正式的外交关系。布林肯表示，他在访华期间强调了维护台海和平稳定的“至关重要性”。

作为民主政体的台湾面临来自中国日益增加的军事压力，北京将台湾视为中国领土的一部分，而台北政府则否认这些说法。

据台湾国防部称，当地时间周六上午9点30分开始，侦察到22架中国军机（包括苏-30战斗机），其中有12架军机越过了北部和中部的台湾海峡中线。

所谓的海峡中线曾经被视为中国大陆和台湾方面之间的非正式边界线，双方都不会越过这条中线。但是自从2022年时任美国众议院院长佩洛西访问台湾之后，中国解放军实施了绕台军事演习，之后军机飞越海峡中线的情况便时有发生。

资料照片：中国官媒发布的解放军绕台演习画面（2023年4月） 图像来源: AP/picture alliance

台湾国防部周六表示，面对中国军机和军舰配合的“联合战备警巡”，台湾军队也“运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处”，但未透露进一步细节信息。

路透社称，向中国国防部发出的置评请求未获回音。

中国将台湾问题视为中美关系中的最重要议题，并且多次要求华盛顿停止对台军售。

在今年1月民进党赢得大选之后，台湾候任总统赖清德将于5月20日宣誓就职。路透社指出，北京方面视其为危险的“台独分子”，并回绝了他一再提出的会谈要求。

赖清德周四表示，中国应该“有自信”面对台湾“合法民选政府”。他也强调，只有台湾人民才能决定台湾的未来命运。



（路透社）

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