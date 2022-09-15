送別英國女王 英議員籲禁止中方出席國葬

（德國之聲中文網）英國女王伊麗莎白二世（Elizebath II）辭世後，她的靈柩自週四（9月15日）起在國會大廈西敏宮的西敏廳供大眾瞻仰，前往致哀的人龍綿延不絕。有英媒估計可能有超過75萬人前往弔唁，其中包括各國代表在內。但卻傳出有中國官員欲前往瞻仰遭婉拒。

英國女王於9月8日逝世，享耆壽96歲。她的靈柩目前放置於西敏宮供大眾瞻仰。據悉，所有獲邀參與英女王葬禮的各國代表，都在葬禮之前先前往瞻仰靈柩。然而根據美媒POLITICO報導，一位熟悉此事的議會高層透露，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，他拒絕了讓中國官員進入西敏宮致哀的請求。

報導指出，西敏廳作為國會大廈西敏宮的一部分，下議院和上議院議長對其有管轄權。2021年，部分英國政治人物因批評北京在新疆侵犯維吾爾族穆斯林的人權，遭到中國制裁。在這之後，英國下議院和上議院議長禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會大廈，「在這些制裁仍然存在的情況下，這項禁令仍然有效」。

當時，霍伊爾表示，「在他（鄭澤光）的國家對我們一些成員實施制裁的情況下，在下議院莊園和我們的工作場所會面是不合適的。」英國政府則稱，進入議會莊園是由議會決定的事情。

英国向女王告别的队伍有多长？

對於這項消息，霍伊爾辦公室表示「不對安全問題發表評論」。

一位議會官員質疑，有鑒於白金漢宮和英國中央政府都有參與女王後事的後勤工作，下議院和上議院的議長在女王靈柩開放瞻仰期間，是否還對西敏廳保留完全權力。

報導表示，這也暴露了英國議會和英國政府之間的明顯分歧，前者再次對北京採取了明顯強硬的立場。

英議員籲不讓中方參加葬禮

英國女王的葬禮將於19日在西敏寺舉行。美國白宮已經確認，總統拜登（Joe Biden）將偕同第一夫人出席。

習近平作為中國的國家元首將收到正式邀請，不過外界預計他可能不會親自出席。香港《南華早報》引述消息人士報導，中國副主席王岐山可能代替出席。

中國外交部發言人毛寧週三（14日）在例行記者會上表示，中方正在積極考慮派高級別代表團出席英女王國葬，並指「將適時發布有關消息」。

對於中國官員出席女王葬禮，已有署名英國議員表示疑慮或反對。英國廣播電視（BBC）報導，英國保守派議員蒂姆・勞頓（Tim Loughton）週四（15日）向該媒體表示，他已寫信向英國政府表明，應該取消邀請中國政府參加女王葬禮，理由是中國在新疆地區侵犯人權和虐待維吾爾人。

勞頓也是去年遭中國制裁的英國議員之一。他稱，英國「不可能有中國政府的官方代表出席如此重要的場合」。

此外，另一名也遭北京制裁的工黨議員肯尼迪（Helena Kennedy）也說：「我非常強烈地感覺到，中國政府官員應該被禁止參與這個英國舉國慶祝我們女王生平的場合。它們正在通過我們立法機構的成員攻擊我們的議會和憲法制度。」

英國政府對中國的態度在未來幾個月可能會更加強硬。本月稍早，在保守黨黨魁競選期間已表明將對北京更加鷹派的特拉斯（Liz Truss）成為英國首相。

特拉斯表示，她打算正式承認維吾爾人受到的待遇是「種族滅絕」，並計劃更新英國政府的綜合審查，在中國問題上使用更強烈的措辭，包含其長期外交和國防戰略。

英国女王的“最后旅程”

（綜合報導）

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