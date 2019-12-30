 退核无商量 德国又关闭一核电站 | 科技环境 | DW | 01.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

退核无商量 德国又关闭一核电站

退核按部就班进行：卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）附近一核电站停止运行。拆除工程将延续10至15年。

Baden-Württemberg | AKW Philippsburg (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

菲利普斯堡二号核电站生产的电占巴登-符腾堡州电力需求的六分之一

（德国之声中文网）中欧时间周二（12月31日）18时55分，德国西南小城菲利普斯堡（Philippsburg）核电站二号反应堆终止运行、与电网分离。运营商EnBW能源公司通报说，此举按计划进行、过程中未发生异常。这样，在德国西南地区，硕果仅存的将只是位于海尔布隆（Heilbronn）附近的内卡威斯特海姆2号（Neckarwestheim 2）核电站。

菲利普斯堡二号核电站提供的电力占巴符州电力需求的六分之一，可满足三分之二家庭的用电。该核电站拆除工程的准备工作2020年年初起启动，全部工程将延续10至15年。电站的某些装置可回收利用，高辐射废料则必须能安全储存数千年。

至2022年底，德国境内剩余的6座核电站将全部关闭。

可再生能源比重跃升

在2011年发生日本福岛核电灾难后，联邦德国政府做出决定，加快告别核电技术。该决定意味着7座第一代核电站和事故频发的克吕莫尔（Krümmel）核电站的即刻寿终正寝。其后，根据一份确定的时间表，轮上贡德雷明根（Gundremmingen B）核电站和格拉芬莱茵费尔德（Grafenrheinfeld）核电站下马。随着菲利普斯二号核电站下线，至2021年底，德国将关闭另外3座核电站，至2022年底，停止运行最后3座核电站。

总体上，核能对德国国内电力生产的意义已大幅减少：据德国联邦能源与水经济协会（BDEW）提供的数字，2019年，核电在德国产电总量中的占比约为12%，--2000年，占比尚为30%；在相同时间里，可再生能源的占比跃升至40%左右。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

DW.COM

德国政府:对待核能态度没有改变

2020年台湾总统大选第三轮电视政见发表会上，国民党总统候选人韩国瑜指责蔡英文执政3年半来，能源政策完全走偏。他说连德国都决定重新思考，退出核能是正确还是错误的。不过，在退出核能的问题上德国真的重新做考虑了吗？ (30.12.2019)  

相关内容

Deutschland | Atomkraftwerk Grundremmingen

德国政府:对待核能态度没有改变 30.12.2019

2020年台湾总统大选第三轮电视政见发表会上，国民党总统候选人韩国瑜指责蔡英文执政3年半来，能源政策完全走偏。他说连德国都决定重新思考，退出核能是正确还是错误的。不过，在退出核能的问题上德国真的重新做考虑了吗？

Feierlichkeit der Wiederentdeckung des deutschen Konsulats Ende 19.Jahrhunderts.

当德国遇到台湾：社会经济篇 29.09.2019

早在17世纪上半叶，当时仍被称为福尔摩沙的台湾就可以发现德籍人士的足迹。此后台湾和德国有更多的往来，特别是在经贸方面。

BG Windernergie | Rheinisches Braunkohlerevier

挥别核能后 德国也将与煤炭说再见 23.09.2019

德国环境部长宣布，该国加入多国政府组成的"助力淘汰煤炭联盟"。上周五，德国政府推出了气候保护一揽子计划，价值540亿欧元。

广告

经济纵横

Made in Germany (picture-alliance/dpa/L. Halbauer)

德国企业全球股市排名继续下滑

2019年，只有3家达克斯企业勉强跻身世界上市公司100强行列。美国和中国的高科技公司在排名表上风光无限。不过，新上市的沙特阿拉伯国家石油公司--阿美（Aramco）一举成为市值最大企业。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  