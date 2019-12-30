退核无商量 德国又关闭一核电站

（德国之声中文网）中欧时间周二（12月31日）18时55分，德国西南小城菲利普斯堡（Philippsburg）核电站二号反应堆终止运行、与电网分离。运营商EnBW能源公司通报说，此举按计划进行、过程中未发生异常。这样，在德国西南地区，硕果仅存的将只是位于海尔布隆（Heilbronn）附近的内卡威斯特海姆2号（Neckarwestheim 2）核电站。

菲利普斯堡二号核电站提供的电力占巴符州电力需求的六分之一，可满足三分之二家庭的用电。该核电站拆除工程的准备工作2020年年初起启动，全部工程将延续10至15年。电站的某些装置可回收利用，高辐射废料则必须能安全储存数千年。

至2022年底，德国境内剩余的6座核电站将全部关闭。

可再生能源比重跃升

在2011年发生日本福岛核电灾难后，联邦德国政府做出决定，加快告别核电技术。该决定意味着7座第一代核电站和事故频发的克吕莫尔（Krümmel）核电站的即刻寿终正寝。其后，根据一份确定的时间表，轮上贡德雷明根（Gundremmingen B）核电站和格拉芬莱茵费尔德（Grafenrheinfeld）核电站下马。随着菲利普斯二号核电站下线，至2021年底，德国将关闭另外3座核电站，至2022年底，停止运行最后3座核电站。

总体上，核能对德国国内电力生产的意义已大幅减少：据德国联邦能源与水经济协会（BDEW）提供的数字，2019年，核电在德国产电总量中的占比约为12%，--2000年，占比尚为30%；在相同时间里，可再生能源的占比跃升至40%左右。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）