退役军官在华培训战斗机飞行员 德国防部长喊停

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯呼吁中国国防部长李尚福，停止让退役的德国战斗机飞行员为中国提供培训。皮斯托里乌斯上周六在新加坡与李尚福会晤后表示："我向他清楚表明，如果换做是我这样做，他也不会觉得这是件有趣的事。"

德新社报道说，皮斯托里乌斯表示，李尚福对此反应十分保留。"他没有否认，但是从他的角度淡化了其意义。"

德媒：在中国培训已有数年 可能泄密

《明镜周刊》和德国电视二台上周五报道说，退役的德国战斗机飞行员在中国为空军飞行员提供培训已有数年。报道称， 至少有数位德国空军退役军官在中国任职。在多个案例中，他们获得报酬"显然是通过在塞舌尔的皮包公司"。此外，其中一些人与一名身份暴露的中国间谍的公司有工作关联。报道称，多名相关飞行员没有回复采访请求。其中一名飞行员否认了相关指责。皮斯托里乌斯宣布进行调查。

《明镜周刊》和德国电视二台报道称，德国安全部门和情报部门认为，这些退役飞行员在中国很有可能泄露了军事专业知识、德国联邦军以及北约的秘密战术，甚至可能在那里模拟训练了进攻的场景，而这或许会对中国准备进攻台湾有帮助。

年薪多达六位数欧元

报道称，这些飞行员在退役后被看上去并不可疑的南非和新西兰公司招募，而后则被介绍前往中国。据称，其在中国的年薪多达六位数欧元。

报道称，德国战斗机飞行员通常在41岁即告退役，因反应速度、视力都不及之前。如果20岁入伍的话，那么41岁退役后拿一半的工资，这意味着很难过富有的生活，因此许多人都在退役后返聘。据称，大部分人会接受与德国联邦国防军有关公司的返聘，去中国任职实属少见。

与一家可疑公司的关联

报道称，除了德国退役战斗机飞行员之外，还有美国和英国的退役飞行员也被中国招募。其中有一名美国退役飞行员还在澳大利亚被捕，并有可能被遣返美国。

《明镜周刊》报道的三名退役飞行员中，其中一人留下的中国地址是在齐齐哈尔机场附近。这三人中，有一人的名字出现在"巴拿马文件"中。此外，记者调查认为，这三人很可能还都与一家公司有关，而该公司是由一位后来身份暴露的中国间谍开设的。该公司在美国被列入黑名单，涉嫌为中国国家黑客提供了美国军用运输机C-17相关技术人员的名单，中国国家黑客通过钓鱼电邮等窃取了约63万个C-17数据。

中国国家电视台展示的中国在台湾周边军事演习的图像

德国政界呼吁制定更严格的退役规定

据《明镜周刊》报道，德国联邦议会国防委员会主席施特拉克-齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，自民党）表示："德国退役空军士兵在中国培训战斗机飞行员，这是我们不能接受的。"她呼吁尽快制定更严格的联邦国防军退役规定，应确保退役士兵仅允许在北约和战略伙伴国从事军事培训的工作。

据报道，德国国防部已有一段时间调查这些退役空军飞行员究竟向其学员传授什么，以及是否会泄露联邦国防军的职业机密。国防部称："德国军事反情报局（MAD）在调查框架下与联邦宪法保护局、联邦情报局以及国际伙伴紧密合作。"

（综合报导）

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