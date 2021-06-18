 退出教会：″彻底解放″ | 文化经纬 | DW | 25.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

退出教会："彻底解放"

德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？

Symbolbild Kirchenaustritte

德国天主教会和基督教会2020年共有44万1000名教徒退会

（德国之声中文网）“我考虑了很久。现在我彻底解放了。”53岁的多丽丝·鲍尔来自科隆，去年退出了天主教会。她曾是一名非常活跃的天主教徒，参与过在科隆市圣艾格尼丝教区布道、圣餐礼仪等工作。退出教会后，拥有社会工作者和社会教育工作者学位的她加入了旨在为天主教会中的女性争取平等权利的“玛丽亚2.0”改革运动，

新冠肆虐的2020年里，德国天主教会和基督教会共有44万1000名教徒退会，比起2019年，两大宗教退会人数分别减少5万，但仍高于之前很多年的水平。

多丽丝·鲍尔（Doris Bauer）

多丽丝·鲍尔（Doris Bauer）

德国特色——教会税

德国对退出教会的人数有精确的统计，这有其历史原因。和其他国家不同，在德国，身为个人纳税人的教徒有义务缴纳教会税，任何想退出教会的人必须向有关当局报告，由其通知各教会团体。教会领袖会就有关统计数据分析其中原因。

德国主教会议主席格奥尔格·拜廷（Georg Bätzing）主教认为：“许多人已经失去了信任，想通过退出教会来发出一个信号。教会必须开诚布公地面对这个问题。”

德国福音派教会理事会主席海因里希·贝德福德-斯特罗姆主教(Heinrich Bedford-Strohm)说，每当有人退出教会，他都会问自己 ，能做些什么来说服人们知道教会的美好。

退出教会的人越来越多

拿什么说服人们知道教会的美好？

性侵事件是教徒退会的原因之一

多丽丝·鲍尔具体谈到了退出教会的原因。她说，2018年围绕德国天主教主教性暴力问题的全面调查报告引发她的思考。“没有人去承担责任，做出改变。教会的头头脑脑不想有改变，不想有性别公正。”

她认为，教会章程成了一纸空文，“官方教会标榜自己是道德权威，却不遵循自己的价值观"。

在德国27个教区中，科隆大主教教区有17281人退出教会，在慕尼黑的弗莱辛大主教管区，这一数字更高，为22595人。弗赖堡和柏林教区的数字也不低。自2020年秋以来，由红衣主教莱纳·沃尔基（Rainer Maria Woelki）领导的科隆大主教管区因处理性侵事件的方式以及掩盖问题的态度受到了大量批评。

科隆红衣主教莱纳·沃尔基（Rainer Maria Woelki）

科隆红衣主教莱纳·沃尔基（Rainer Maria Woelki）

愤怒、悲伤和勇气

在新数据公布后的一天，来自科隆的安德烈亚斯·尼森（Andreas Niessen） 退出了天主教会。这位56岁的教师是一名笃信的天主教徒，他的孩子们都受过洗礼。"他们学到了很多基督教的价值观"。现在退出教会是什么样的感受？尼森说，他感到愤怒和悲伤，也对自己有这样的勇气感到自豪。

尼森在接受德国之声采访时说："基督教价值观与教会当权者的行为越来越不相容。在他看来，处理性侵问题 "只是冰山一角"，这关系道机构权力的问题。还有一点对他来说很重要，教会不接受社会多样性，包括同性恋。

由于想要退出教会的名单很长，尼森在市政府有关部门预约后不得不等待一些时日。在科隆附近的波恩，当地法院几周前专门增加了工作人员办理推出教会事宜。

退出教会只是一个静悄悄的行政手续，但多丽丝·鲍尔表示，她不想静悄悄离开，而是要大声说出来，因此，她接受采访，向社区的许多熟人解释了自己这样做的原因。

她说,她不想再加入任何教派，因为每个教派都宣称自己掌握真理，从而与其他教派划开界限。现在，她又是去参加天主教仪式，有时去参加新教仪式。

德国老天主教会主教马蒂亚斯·林(Matthias Ring)

德国老天主教会主教马蒂亚斯·林(Matthias Ring)

还有一些人正式加入别的教会。 比如独立于罗马教会的老天主教会。

德国老天主教会主教马蒂亚斯·林(Matthias Ring)说，2021年1月至5月,登记加入该教会的人数已经达到2020年全年的数量，即180人。 这虽然不是一个大数目，但对于一个在德国总共只有约15000名教徒的教会来说，已经很惊人。这位主教还说，会员增加主要集中在科隆和波恩，并不是一个全国性的现象，但是，其组成已经有所改变，原罗马天主教会的活跃和核心成员现在也皈依了老天主教会。

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

教会不愿公开性侵调查 要求记者保密

天主教科隆教区拒绝公布一份有关神职人员性侵儿童调查报告的事件继续发酵。教会要求查阅文件的记者签署保密承诺书，遭到记者们拒绝。  

赔偿5万欧元足以安抚性侵受害者吗？

德国天主教会性侵青少年儿童的丑闻曝光十年后，现在，受害者终于可以得到赔偿。然而，当事人对此却持批评态度。  

德国去年43万人退出教会

德国天主教、新教这两大教会每年教徒人数都在减少，这并非新鲜事。但过去一年，退教人数创下了历史新高，引发了教会的警觉。  

德国天主教神职人员性侵丑闻有多大？

有多少天主教神职人员卷入性侵丑闻？德国天主教会在历时4年的调查结束后公布结果。德国主教大会主席马克斯枢机主教承认，教会丧失了公众的信任。  

相关内容

Pope Francis (R) walks with the Bishop of Daejon, Lazarus You Heung-sik, as he arrives at the Shrine of Solmoe, birthplace of Saint Andrew Kim Taegon, in Dangjin on August 15, 2014. Pope Francis warned of the cancer of despair that afflicts outwardly affluent societies and called on South Korean Catholics to reject inhuman economic models at a mass for 45,000 people earlier on August 15 on the first papal trip to Asia in 15 years. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo by VINCENZO PINTO / AFP)

韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？ 18.06.2021

来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。

New Vatican Appointee as Hong Kong's Bishop Stephen Chow, speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, May 18, 2021. The 62 year old is the youngest priest to be appointed as Hong Kong's Bishop since the Vatican began appointing Chinese bishops in the city, Hong Kong Catholics have been without a permanent leader for more than two years. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

“修补撕裂”? 教廷委任周守仁为香港教区新主教 18.05.2021

梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。

12.08.2014 Eine Statue mit Kreuz steht am 12.08.2014 am Eingang zur Südkathedrale in Peking. Die Katholische Kirche in China ist gespalten zwischen Treue zum Papst oder zum Regime. Der Besuch von Franziskus in Südkorea macht Gläubigen Hoffnung. Aber tiefe Konflikte trennen Rom und Peking. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa: Katholiken in China hoffen auf Franziskus - «Wir stehen zum Papst») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

梵蒂冈：多位神职人员在中国被捕 23.05.2021

据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。

广告
Symbolbild Kirchenaustritte

退出教会："彻底解放"

德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？  

Dorothee Oberlinger

维瓦尔第：C小调长笛协奏曲

维瓦尔第有协奏曲之王的美誉。虽然他的大多数协奏曲都是为小提琴创作的，但也有13首长笛协奏曲和3首竖吹长笛协奏曲流传下来。  