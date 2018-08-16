退出救助计划 希腊靠自己前行

（德国之声中文网）欧盟的这个曾经的问题国未来将不再依靠救助伞：历经8年财政援助后，希腊似乎在经济上有所复苏。

库特桑托尼（Polyxeni Koutsantoni）指出，今夏相当奇怪。她在接受德国之声采访时表示，"6月份下暴雨，7月底，海岸地区火灾严重，尽管这样，我的感觉是，游客更多、而且花钱也更多"。库特桑托尼在于雅典东海岸马拉松（Marathon）开有一家沙滩酒吧。她指出，虽然没有债务危机前那样的无忧无虑的度假气氛，"但能感觉到，近期来，大家显得有点轻松了"。

这位精力充沛的妇女和其丈夫一道，开着这家已有25年的酒吧。多数主顾是希腊人，不过，近期以来，也有俄罗斯人和法国人来马拉松观光。生意太忙时，3个女儿也得在柜台上帮忙。这样不用考虑聘用新雇员。她指出，"恰恰在危机时期，你得注意成本"。她微微一笑，补充道："节约成本、保持耐心，这是我的宗旨"。

这一宗旨也可以适用于整个希腊。本周一（8月20日）起，希腊正式退出欧元区拯救计划。雅典和布鲁塞尔的政界人士都宣布，债务危机已经结束。然而，这个家庭业主并不相信，国家的经济问题真的已经解决。一个例子是旅游业。该行业是希腊经济的最重要支柱，占国内生产总值的四分之一，但与此同时，赋税也高。她抱怨说，"光是对我们的服务业，增值税就达24%，这样的税，长此以往，谁都吃不消"。

退休金不断减少

在希腊，尤其是退休人员不得不忍受退休金的大幅减少。来自雅典的退休女牙医措尼（Mary Tsoni）就是这样的养老金领取者。她在自己的诊所以及为该国最大的医保公司工作了35年，按规定，可有超过1000欧元的养老金。然而，随着债务危机爆发，她的养老金缩减了一半。从2019年起，还可能进一步减少；此外，年度免税额度也将降低。她对德国之声表示，尽管如此，她并不抱怨，原因是，她自己还算是幸运的，两个孩子都有工作，能养家糊口。在这样的危机时代，像她这种情况并不多见：其他退休人员还得用本已微薄的收入向自己失业的孩子或孙辈提供财政支持。

这位退休女医生表示，她只能希望，希腊未来能有一个组织完善、支付得起的社会保障体系。这位80岁女性指出，当然，很多个人和非政府组织在危机时代帮助了窘困的人们，但是，社会政策不是善心问题，必须承担起责任的是国家。

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她指出，对她来说，拯救计划结束后，国家下一步会面对何种情况，还是一个谜，不过，她自己是一个本性乐观之人。她说，她相信，情况只会越来越好，而且，她也希望越来越好，"不是因为我个人，我已经是老人啦，而是因为那些年轻人，他们还得承担起责任，抚养孩子，他们有一天也会退休"。

水瓶是半满还是半空？

谁若要在希腊问题上持乐观看法，自有其理由：自债务危机爆发以来，希腊经济于2017年首次明显增长；2018年，预期将有更高的增长率（2%）；2018年第一季度，出口增加了13%；多年来，国家预算均出现俗称的"初级盈余"，即：财政收入高于支出。该国财政部长萨卡洛托斯（Eukleid Tsakalotos）许诺，至2022年，初级盈余可达到5.2%。这一财政盈余率是今年6月达成的关于减免希腊债务协议的先决条件。

同一块牌子的另一面是：减免债务将伴随新一轮紧缩。尽管从2010年起实施改革，希腊债务负担仍相当于该国经济总量的180%，-比危机前更高。也就是说，到底还是没有持乐观态度的理由？雅典大学经济学教授彼德拉基斯（Panagiotis Petrakis）这样解释这一似乎矛盾的经济数据："增长率和初级盈余证明，希腊经济重返正常，旅游业和建筑业均从中受益，但我们的经济模式并无改变"。他指出，如果这种情况继续下去，那么，至迟到15年或20年后，债务问题便会再度成为议题。

无论如何，库特桑托尼认为希腊是有机会的，至少是在旅游业："希腊不仅意味着沙滩度假，而且还能提供更多的东西，从星罗棋布的冬季运动中心直到宗教旅游"。