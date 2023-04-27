追蹤外國記者出入新疆 報告：上海設監控系統

（德國之聲中文網）美國監視器產業研究公司IPVM週二（5月2日）指出，上海警方正在建立一個監視系統，當外國記者預訂飛往新疆的航班、車票，或有維吾爾人抵達上海時，該系統就會通知當局。IPVM稱，這些示警系統直接連接到上海的阿里巴巴警務雲端系統。

IPVM的報告指出，上海市松江區公安分局2023年3月公告，當地一家名為「上海巨一科技發展有限公司」的集成商，贏得了價值約31.5萬美元的「大數據警察軟體」計畫。松江區有逾150萬居民，是上海最大的地區之一。

松江分局的公告稱，該大數據應用軟體將建設「26個具有實戰意義的功能模塊」，並將透過連結警務雲等警方數據庫，對不同類別的人員、事件進行分類，並創建警報。

報告指，此26個模塊中，「特因人員梳理模型」會自動標記曾往新疆的外國記者；另一個模塊則會在維吾爾人進入上海市時，系統自動通報警方。

其他受此系統追踪的族群，還包括疑似性工作者、非法移民、毒販等群體。報告稱，此舉顯示上海警方正在將新聞人員和維吾爾人定義為犯罪者。

松江分局日前公布的項目投標磋商文件稱，此案旨在為上海全市警務隊的數位轉型、警務流程再造提供「樣板」，此應用軟體目前雖僅適用於松江區內，但該市其他地區未來不排除效仿。

阿里巴巴遭批助長侵犯人權行為

報告指，這個系統可查訪上海全市（不僅是松江區）阿里巴巴警務雲中的34類數據，調閱外國人基本信息，以及簽證信息、海關信息、酒店登記入住紀錄、民航及鐵路訂票信息等。

IPVM多次請求阿里巴巴置評，都未獲回應。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）告訴IPVM，企業不應助長侵犯人權的行為，阿里巴巴須負起相關責任。該組織呼籲，阿里巴巴應停止這類支持中國「警察大規模監控項目」的合作關係。

2020年，阿里巴巴亦曾被爆針對維吾爾等少數民族開發人臉識別的雲服務，在偵測到維吾爾人時向客戶示警。當時，阿里巴巴雖承認開發了這項極具種族歧視色彩的人工智慧（AI）軟體，並為此「感到沮喪」，但該公司也稱它「從未打算」針對「特定種族群體」，且僅在「測試情境」中使用過該技術。

在手機存入《古蘭經》就會被審問

中國政府長期被批侵害維吾爾族人權，近日更傳出新疆警方監控當地維吾爾人手機內的影音檔案、並加以審訊。

人權觀察4日稱，中國新疆警方根據一份包含5萬則影音檔案的「涉恐涉暴」清單，對烏魯木齊全市350萬居民的120萬支行動電話，進行了將近1100萬次搜索，並在維吾爾族和其他突厥裔穆斯林居民之間，搜尋審問對象。

「中國政府在新疆濫用監控技術，維吾爾人只要在手機中儲存古蘭經文就可能招來公安審問」，人權觀察中國部代理主任王松蓮說。她呼籲各國政府查明相關的科技業者，並採取行動，迫使他們停止這種大規模監控、侵害人權的行為。

人權觀察指出，烏魯木齊約1400名居民的手機中，共有1000多種檔案與這份清單鎖定的影音內容相符，其中57%都是《古蘭經》等常見的伊斯蘭教宗教資料；其他檔案則涉及「東突厥斯坦獨立運動」、維吾爾流亡組織「世界維吾爾代表大會」等被中國政府認定為分離主義的團體。此外，亦有他國販毒集團、伊斯蘭國（ISIS）等武裝團體實施斬首、酷刑等確實涉及犯罪暴力的照片、錄音和錄像。

人權觀察稱，這顯示「中國政府蠻橫且危險地將伊斯蘭教與暴力極端主義劃上等號，為其施加於新疆突厥裔穆斯林的可恥暴行自圓其說」，僅持有這類被中國政府視為「極端主義」的資料就被定罪，是對信仰、隱私和言論自由的重大威脅。

王松蓮呼籲：「聯合國人權理事會應採取拖延已久的行動，調查中國政府在新疆及其他地區的人權侵犯。」

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（IPVM、人權觀察）

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