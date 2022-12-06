追忆往昔：三十年前的核裁军

（德国之声中文网）1993年1月3日，时任美俄元首老布什和叶利钦在莫斯科签署《第二阶段削减战略武器条约》（简称START II）时，他们高举酒杯，笑意盈盈。当时，冷战刚刚结束不久，拥有最多核武器的两个超级大国仿佛一笑泯恩仇，誓把核军备竞赛的时代抛进历史的垃圾堆。

三十年后的今天，俄罗斯总统普京悍然入侵邻国乌克兰，让乌克兰的平民生活在恐惧之中。美国及其西方盟友则拼命武装乌克兰。美国总统拜登称俄罗斯总统普京为"屠夫"及"战犯"，后者则一再发出核威胁。

冷战后的裁军热潮

此一时，彼一时也。当年的协议，旨在削减能够携带核弹头的远程载具，其主要目标就是销毁所有能携带多枚核弹头的陆基洲际弹道导弹。此外，协议还规定在2003年前，美俄双方最多各报废3000-3500枚战略核弹头。

德国哈勒大学的政治学者瓦尔韦克(Johannes Varwick)在接受德国之声专访时指出，协议签署的时代恰逢冷战结束后的裁军热潮，"《第二阶段削减战略武器条约》既是两个超级大国政治接近的成果，也是进一步巩固互信的动力。"

作为该协议的前身，《第一阶段削减战略武器条约》早在冷战时期就已经由时任美国总统里根提议，并且在1991年苏联解体前5个月由苏联总统戈尔巴乔夫与美国总统老布什签署。不过，这份协议的正式生效要等到1994年底。

从今天回顾来看，《第一阶段削减战略武器条约》的补充协议尤其重要，该协议要求原苏联加盟国白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰交出苏军遗留在境内的全部核武器。当然，乌克兰人今天很可能为此后悔万分。

美俄蜜月期很快消退

然而，1993年才签字的《第二阶段削减战略武器条约》，根本就没有等到生效的那一天就已经宣告作废。90年代末北约武装干涉科索沃局势极大地恶化了美俄关系，伊拉克动荡、北约东扩也在不断刺激克里姆林宫的神经。因此，莫斯科方面将条约生效与1972年《反弹道导弹条约》(ABMT)相挂钩。

德国外交政策协会的政治学者霍夫(Henning Hoff)指出，当美国2002年宣布退出《反弹道导弹条约》时，《第二阶段削减战略武器条约》也就随之作废。此后，尽管美俄双方还曾围绕该条约进行一系列谈判，但也无果而终。

不过，两国并非对核裁军没有兴趣。2002年5月，普京与小布什在莫斯科签署了《战略攻击性武器削减条约》(SORT)，双方各自将核弹头数量固定在1700枚至2200枚之间。2010年，美俄两国又签署了一份《新削减战略武器条约》(New START)，并且在次年生效，将各自的核弹头数量削减到1550枚以下。政治学者霍夫在接受德国之声采访时表示，这个数量的核弹头依然足以摧毁地球好几次，但是有条约总归比没有条约好。

这份理论上依然有效的条约，除了限制核弹头数量，还规定各自的核发射载具（包括导弹、飞机等）不得超过800架。双方均可互派代表予以核查。2021年，两国元首再次签字确认条约延长到2026年。

即便俄乌战争爆发后，这份核裁军条约也没有完全失效，只不过俄罗斯在2022年8月宣布"暂时退出"《 新削减战略武器条约》的设施核查机制。莫斯科方面表示，退出主要是因为西方颁布了针对俄罗斯飞机的制裁令，导致俄方核查人员无法入境美国；"俄罗斯将继续遵守条约的规定，并且高度赞赏该条约对维护国际安全与稳定发挥的独特作用。"

只有核武器才能维持和平？

《新削减战略武器条约》是如今仅存的美俄双边核裁军条约。事实上，这种倒退在俄乌战争爆发前就已开始。特朗普担任总统期间，美国先后退出了《中程导弹条约》以及"开放天空条约"。斯德哥尔摩和平研究所(SIPRI)2022年初就曾发布报告指出，冷战结束后的核裁军浪潮"显然已经结束"，各个核大国均在"扩充或升级核武库"，此趋势"令人担忧"。这份报告发布时，俄乌战争尚未开打。

2022年2月24日俄军悍然入侵乌克兰，更是让人担心冷战后的和平红利彻底消失。政治学者霍夫指出，如今的俄罗斯"接二连三、习惯性地破坏条约和国际法，还一再毫不掩饰地发出核威胁。因此在战略核裁军问题上，俄罗斯不再是值得严肃对待的谈判对象。"

霍夫还认为，俄军入侵乌克兰也表明，如今只有有核国家以及享有美国核保护伞的国家尚有一丝安全感；种种迹象表明，核武器"阻止了美苏以及美俄之间发生一场大战，今后也将如此"。

德国哈勒大学的瓦尔韦克则认为，美俄核裁军条约如今仿佛就是"遥远过去留下来的遗产"，与此同时，西方与中国的关系也在不断紧张，"而且中国迄今为止几乎未被纳入任何核裁军条约，只有《不扩散核武器条约》是个例外。"

瓦尔韦克表示，要想在核裁军领域有所作为，就必须改善裁军的先决条件，"但是这意味着美、俄、中的三边政治关系必须有所改善。从今天的视角来看，这无异于乌托邦式幻想。所以，当前的要务是止损，而非构想宏大的未来。"

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