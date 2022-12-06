 追忆往昔：三十年前的核裁军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

追忆往昔：三十年前的核裁军

1993年1月，美俄两国签署了《第二阶段削减战略武器条约》，进一步巩固了冷战结束后的和平。三十年后的今天，和平红利荡然无存，而这并不能完全归咎于俄乌战争。

1993年1月，即将卸任的美国总统老布什与时任俄罗斯总统叶利钦在莫斯科碰杯庆祝裁军协议签字

1993年1月，即将卸任的美国总统老布什与时任俄罗斯总统叶利钦在莫斯科碰杯庆祝裁军协议签字

（德国之声中文网）1993年1月3日，时任美俄元首老布什和叶利钦在莫斯科签署《第二阶段削减战略武器条约》（简称START II）时，他们高举酒杯，笑意盈盈。当时，冷战刚刚结束不久，拥有最多核武器的两个超级大国仿佛一笑泯恩仇，誓把核军备竞赛的时代抛进历史的垃圾堆。 

三十年后的今天，俄罗斯总统普京悍然入侵邻国乌克兰，让乌克兰的平民生活在恐惧之中。美国及其西方盟友则拼命武装乌克兰。美国总统拜登称俄罗斯总统普京为"屠夫"及"战犯"，后者则一再发出核威胁。 

一枚按照协议停止部署的美国“泰坦”洲际导弹

一枚按照协议停止部署的美国“泰坦”洲际导弹

冷战后的裁军热潮 

此一时，彼一时也。当年的协议，旨在削减能够携带核弹头的远程载具，其主要目标就是销毁所有能携带多枚核弹头的陆基洲际弹道导弹。此外，协议还规定在2003年前，美俄双方最多各报废3000-3500枚战略核弹头。 

德国哈勒大学的政治学者瓦尔韦克(Johannes Varwick)在接受德国之声专访时指出，协议签署的时代恰逢冷战结束后的裁军热潮，"《第二阶段削减战略武器条约》既是两个超级大国政治接近的成果，也是进一步巩固互信的动力。" 

作为该协议的前身，《第一阶段削减战略武器条约》早在冷战时期就已经由时任美国总统里根提议，并且在1991年苏联解体前5个月由苏联总统戈尔巴乔夫与美国总统老布什签署。不过，这份协议的正式生效要等到1994年底。 

从今天回顾来看，《第一阶段削减战略武器条约》的补充协议尤其重要，该协议要求原苏联加盟国白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰交出苏军遗留在境内的全部核武器。当然，乌克兰人今天很可能为此后悔万分。 

1994年，时任乌克兰总统克拉夫丘克与俄罗斯总统叶利钦、美国总统布什签署协议，乌克兰放弃全部核武器，美俄则向乌克兰提供安全保障

1994年，时任乌克兰总统克拉夫丘克与俄罗斯总统叶利钦、美国总统布什签署协议，乌克兰放弃全部核武器，美俄则向乌克兰提供安全保障

美俄蜜月期很快消退 

然而，1993年才签字的《第二阶段削减战略武器条约》，根本就没有等到生效的那一天就已经宣告作废。90年代末北约武装干涉科索沃局势极大地恶化了美俄关系，伊拉克动荡、北约东扩也在不断刺激克里姆林宫的神经。因此，莫斯科方面将条约生效与1972年《反弹道导弹条约》(ABMT)相挂钩。 

德国外交政策协会的政治学者霍夫(Henning Hoff)指出，当美国2002年宣布退出《反弹道导弹条约》时，《第二阶段削减战略武器条约》也就随之作废。此后，尽管美俄双方还曾围绕该条约进行一系列谈判，但也无果而终。 

不过，两国并非对核裁军没有兴趣。2002年5月，普京与小布什在莫斯科签署了《战略攻击性武器削减条约》(SORT)，双方各自将核弹头数量固定在1700枚至2200枚之间。2010年，美俄两国又签署了一份《新削减战略武器条约》(New START)，并且在次年生效，将各自的核弹头数量削减到1550枚以下。政治学者霍夫在接受德国之声采访时表示，这个数量的核弹头依然足以摧毁地球好几次，但是有条约总归比没有条约好。 

这份理论上依然有效的条约，除了限制核弹头数量，还规定各自的核发射载具（包括导弹、飞机等）不得超过800架。双方均可互派代表予以核查。2021年，两国元首再次签字确认条约延长到2026年。 

即便俄乌战争爆发后，这份核裁军条约也没有完全失效，只不过俄罗斯在2022年8月宣布"暂时退出"《 新削减战略武器条约》的设施核查机制。莫斯科方面表示，退出主要是因为西方颁布了针对俄罗斯飞机的制裁令，导致俄方核查人员无法入境美国；"俄罗斯将继续遵守条约的规定，并且高度赞赏该条约对维护国际安全与稳定发挥的独特作用。" 

俄乌战争开打后，普京屡屡发出核威胁

俄乌战争开打后，普京屡屡发出核威胁

只有核武器才能维持和平？ 

《新削减战略武器条约》是如今仅存的美俄双边核裁军条约。事实上，这种倒退在俄乌战争爆发前就已开始。特朗普担任总统期间，美国先后退出了《中程导弹条约》以及"开放天空条约"。斯德哥尔摩和平研究所(SIPRI)2022年初就曾发布报告指出，冷战结束后的核裁军浪潮"显然已经结束"，各个核大国均在"扩充或升级核武库"，此趋势"令人担忧"。这份报告发布时，俄乌战争尚未开打。 

2022年2月24日俄军悍然入侵乌克兰，更是让人担心冷战后的和平红利彻底消失。政治学者霍夫指出，如今的俄罗斯"接二连三、习惯性地破坏条约和国际法，还一再毫不掩饰地发出核威胁。因此在战略核裁军问题上，俄罗斯不再是值得严肃对待的谈判对象。" 

霍夫还认为，俄军入侵乌克兰也表明，如今只有有核国家以及享有美国核保护伞的国家尚有一丝安全感；种种迹象表明，核武器"阻止了美苏以及美俄之间发生一场大战，今后也将如此"。 

德国哈勒大学的瓦尔韦克则认为，美俄核裁军条约如今仿佛就是"遥远过去留下来的遗产"，与此同时，西方与中国的关系也在不断紧张，"而且中国迄今为止几乎未被纳入任何核裁军条约，只有《不扩散核武器条约》是个例外。" 

瓦尔韦克表示，要想在核裁军领域有所作为，就必须改善裁军的先决条件，"但是这意味着美、俄、中的三边政治关系必须有所改善。从今天的视角来看，这无异于乌托邦式幻想。所以，当前的要务是止损，而非构想宏大的未来。" 

有钱、任性！ 德国最大私人防核武地堡

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

(190509) -- CHENGDU, May 9, 2019 (Xinhua) -- Guide Gong Zhaoyi explains the models of China's first atomic bomb (R) and hydrogen bomb at an exhibition hall in the Liangdancheng, meaning the city of nuclear bombs, the site where China's first atomic and hydrogen bombs were designed, in Zitong County of Mianyang, southwest China's Sichuan Province, April 23, 2019. Zitong was home to the research headquarters of China's nuclear weapons program, where a dozen of world-class scientists worked for over a decade on China's first atomic and hydrogen bombs and satellite launches in the 1960s and 1970s. (Xinhua/Liu Kun)

北京重申不首先使用核武器 驳斥美国报告 06.12.2022

中国国防部最新表态，称中方“始终恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，把核力量维持在国家安全需要的最低水平”，并对美国防部针对中国军力的报告进行了严厉驳斥。不过，中方没有直接驳斥美方有关中国核军力增强的说法。

(170806) -- BEIJING, Aug. 6, 2017 () -- Troops make preparation for a military parade to celebrate the 90th anniversary of the founding of the Chinese People's Liberation Army (PLA) at Zhurihe training base in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 30, 2017. (/Wu Xiaoling)

十年“中国梦”：习近平重塑中国军队和亚太格局 09.10.2022

中国已经拥有两艘现役航空母舰，数百枚远程和中程弹道导弹，数千架战机和一支甚至强过美国的海军。可以想见，在习近平的下一个五年任期内，亚太地区的军备竞赛可能加速。

Henry A. Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, spricht bei der Verleihung des Henry-A.-Kissinger-Preises an die Bundeskanzlerin. Der Preis wird jährlich von der American Academy in Berlin an eine renommierte Persönlichkeit aus dem Bereich der internationalen Diplomatie verliehen. +++ dpa-Bildfunk +++

基辛格再劝俄乌和谈 中俄本周联合军演 19.12.2022

美国前国务卿基辛格在媒体撰文，再次呼吁俄罗斯与乌克兰坐下来谈判。本周俄罗斯宣布，与中国的年度联合海上军演即将登场。

广告

评论分析

图为习近平与马云2015年9月在美国华盛顿州雷德蒙的微软主园区参观时的照片

客座评论：习近平拿什么去激励企业家

中国当局要想提振民营经济的信心，光靠舆论造势和官员表态是不够的，把马云请回来，把罚款还给阿里巴巴，也许更能起到效果。