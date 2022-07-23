 迪斯 - 充满争议的大众总裁 | 所有节目 | DW | 25.07.2022

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经济纵横

迪斯 - 充满争议的大众总裁

当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。

  • 大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

    突然辞职

    大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

  • 迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型, 意识到软件开发在电动车研发中具有极其重要的意义。但是他在公司内部力推的软件部门改革中，也遇到了很大的困难。

    电动转型

    迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型, 意识到软件开发在电动车研发中具有极其重要的意义。但是他在公司内部力推的软件部门改革中，也遇到了很大的困难。

  • 2019年，迪斯与微软总裁纳德拉宣布，共同进行“大众汽车云”的软件开发工作。老牌车企与软件巨头由此在“车联网”领域展开了技术合作。

    强强联手

    2019年，迪斯与微软总裁纳德拉宣布，共同进行“大众汽车云”的软件开发工作。老牌车企与软件巨头由此在“车联网”领域展开了技术合作。

  • 特斯拉创始人马斯克前些年到访德国时，也曾经与迪斯进行了会面，两人还共同试驾了大众电动车ID.3，并就汽车产业的发展交流了看法。不过，在会晤后，迪斯略显冷淡地对外界表示，德国大众并没有和电动车领域强劲对手特斯拉展开任何合作的计划。

    亦敌亦友？

    特斯拉创始人马斯克前些年到访德国时，也曾经与迪斯进行了会面，两人还共同试驾了大众电动车ID.3，并就汽车产业的发展交流了看法。不过，在会晤后，迪斯略显冷淡地对外界表示，德国大众并没有和电动车领域强劲对手特斯拉展开任何合作的计划。

  • 几年来，迪斯和工会之间也存在不小的摩擦。据称，他多次在内部会议上表示，向电动汽车的转型将不可避免地导致数以千计的现有员工失业，引发了工会方面的强烈反弹；大众集团的职工委员会多次在公开场合对迪斯予以抨击。图为德国大众的一家电池工厂。

    劳资纠纷

    几年来，迪斯和工会之间也存在不小的摩擦。据称，他多次在内部会议上表示，向电动汽车的转型将不可避免地导致数以千计的现有员工失业，引发了工会方面的强烈反弹；大众集团的职工委员会多次在公开场合对迪斯予以抨击。图为德国大众的一家电池工厂。

  • 迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。

    中国生意

    迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。

  • 迪斯的继任者将是目前的保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)，后者将同时担任大众汽车和保时捷的总裁。圈内人士称，奥博穆在电动车转型问题上不会像迪斯那样激进，而是会寻求部分保留大众擅长的内燃机汽车技术。

    温和继任者?

    迪斯的继任者将是目前的保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)，后者将同时担任大众汽车和保时捷的总裁。圈内人士称，奥博穆在电动车转型问题上不会像迪斯那样激进，而是会寻求部分保留大众擅长的内燃机汽车技术。


  • 大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

    突然辞职

    大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

  • 迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型, 意识到软件开发在电动车研发中具有极其重要的意义。但是他在公司内部力推的软件部门改革中，也遇到了很大的困难。

    电动转型

    迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型, 意识到软件开发在电动车研发中具有极其重要的意义。但是他在公司内部力推的软件部门改革中，也遇到了很大的困难。

  • 2019年，迪斯与微软总裁纳德拉宣布，共同进行“大众汽车云”的软件开发工作。老牌车企与软件巨头由此在“车联网”领域展开了技术合作。

    强强联手

    2019年，迪斯与微软总裁纳德拉宣布，共同进行“大众汽车云”的软件开发工作。老牌车企与软件巨头由此在“车联网”领域展开了技术合作。

  • 特斯拉创始人马斯克前些年到访德国时，也曾经与迪斯进行了会面，两人还共同试驾了大众电动车ID.3，并就汽车产业的发展交流了看法。不过，在会晤后，迪斯略显冷淡地对外界表示，德国大众并没有和电动车领域强劲对手特斯拉展开任何合作的计划。

    亦敌亦友？

    特斯拉创始人马斯克前些年到访德国时，也曾经与迪斯进行了会面，两人还共同试驾了大众电动车ID.3，并就汽车产业的发展交流了看法。不过，在会晤后，迪斯略显冷淡地对外界表示，德国大众并没有和电动车领域强劲对手特斯拉展开任何合作的计划。

  • 几年来，迪斯和工会之间也存在不小的摩擦。据称，他多次在内部会议上表示，向电动汽车的转型将不可避免地导致数以千计的现有员工失业，引发了工会方面的强烈反弹；大众集团的职工委员会多次在公开场合对迪斯予以抨击。图为德国大众的一家电池工厂。

    劳资纠纷

    几年来，迪斯和工会之间也存在不小的摩擦。据称，他多次在内部会议上表示，向电动汽车的转型将不可避免地导致数以千计的现有员工失业，引发了工会方面的强烈反弹；大众集团的职工委员会多次在公开场合对迪斯予以抨击。图为德国大众的一家电池工厂。

  • 迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。

    中国生意

    迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。

  • 迪斯的继任者将是目前的保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)，后者将同时担任大众汽车和保时捷的总裁。圈内人士称，奥博穆在电动车转型问题上不会像迪斯那样激进，而是会寻求部分保留大众擅长的内燃机汽车技术。

    温和继任者?

    迪斯的继任者将是目前的保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)，后者将同时担任大众汽车和保时捷的总裁。圈内人士称，奥博穆在电动车转型问题上不会像迪斯那样激进，而是会寻求部分保留大众擅长的内燃机汽车技术。


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