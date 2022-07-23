迪斯 - 充满争议的大众总裁

中国生意

迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。