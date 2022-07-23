迪斯 - 充满争议的大众总裁

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当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。
大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。
迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型, 意识到软件开发在电动车研发中具有极其重要的意义。但是他在公司内部力推的软件部门改革中，也遇到了很大的困难。
2019年，迪斯与微软总裁纳德拉宣布，共同进行“大众汽车云”的软件开发工作。老牌车企与软件巨头由此在“车联网”领域展开了技术合作。
特斯拉创始人马斯克前些年到访德国时，也曾经与迪斯进行了会面，两人还共同试驾了大众电动车ID.3，并就汽车产业的发展交流了看法。不过，在会晤后，迪斯略显冷淡地对外界表示，德国大众并没有和电动车领域强劲对手特斯拉展开任何合作的计划。
几年来，迪斯和工会之间也存在不小的摩擦。据称，他多次在内部会议上表示，向电动汽车的转型将不可避免地导致数以千计的现有员工失业，引发了工会方面的强烈反弹；大众集团的职工委员会多次在公开场合对迪斯予以抨击。图为德国大众的一家电池工厂。
迪斯的另一大争议是大众集团对中国业务的高度依赖。他曾经在内部会议上说，沃尔夫斯堡总部赚来的欧元，很大一部分是从中国赚来的。目前，大众集团总销量的四成以上都是位于中国市场。该公司在新疆设厂生产，更是引发了人权争议；而迪斯则坚称，大众新疆工厂不存在强制劳动等现象。
迪斯的继任者将是目前的保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)，后者将同时担任大众汽车和保时捷的总裁。圈内人士称，奥博穆在电动车转型问题上不会像迪斯那样激进，而是会寻求部分保留大众擅长的内燃机汽车技术。
据大众方面称，其总裁迪斯于周五提交了辞呈，将由目前的保时捷负责人奥博穆接替。这一高层人事更迭非常令人意外。
随着媒体对新疆人权现状一再曝光，德国消费者拒绝破坏人权条件下产出的产品的意识也在增强。德国公众甚至赞同关闭大众汽车在乌鲁木齐开设的生产线。
大众首席执行官迪斯接受德媒采访时为在华业务进行辩护，表示若没有与中国的业务往来，德国的通货膨胀将进一步加剧，经济增长和就业也会受到影响。他也就大众新疆设厂做出回应表示，新疆工厂不存在强迫劳动。
德国政府不再为大众汽车在华投资提供担保，是否会对这家老牌车企的经营产生重大影响？专家认为，尽管短期层面上影响很小，但是柏林政界释放出的长期信号不可小觑。
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