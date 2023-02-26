 迪士尼：百年华诞与黑暗遗产 | 文化经纬 | DW | 26.02.2023

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文化经纬

迪士尼：百年华诞与黑暗遗产

迪士尼娱乐帝国即将迎来百年华诞，但它如何对待一个世纪以来的种族主义和性别歧视遗产？由非裔美国演员担纲的新版《小美人鱼》的上映将会是一个令人满意的开始吗？

THE LITTLE MERMAID Halle Bailey

（德国之声中文网）富有远见的美国插画家迪斯尼（Walt Disney）创造了从米老鼠到唐老鸭等一系列令人难忘的动画形象。

迪士尼娱乐帝国创立于1923年10月16日，当天迪斯尼向纽约电影发行公司温克勒（M.J. Winkler）出售了12部电影，包括《爱丽丝梦游仙境》。

这笔交易拉开了迪士尼品牌延续一个世纪的成功的序幕。本世纪，迪士尼已经从一家电影制作公司发展成为一家多媒体娱乐集团，拥有自己的流媒体平台和众多子公司。

为作为百年庆典纪念之一，迪士尼经典电影《小美人鱼》的真人翻拍版将于2023年5月26日在影院上映。然而，影片的开始并非一帆风顺。

1989年版动画片中的小美人鱼形象

1989年版动画片中的小美人鱼形象

新版《小美人鱼》的选角风波

在1989年版迪士尼动画电影中，主角艾莉儿（Ariel） 被认为是"名副其实"的美人鱼，身材瘦削，皮肤苍白，长着一头飘逸的红发。

这部电影的故事取材丹麦作家安徒生创作于1837年的童话故事《小美人鱼》，迪斯尼在经历一段市场低潮之后，靠着它赚得盆满钵满。

《小美人鱼》和它的主题曲《在海底》赢得了金球奖、格莱美奖和奥斯卡金像奖最佳原创音乐奖和最佳歌曲奖。它和紧随其后的《美女与野兽》(1991)、《阿拉丁》(1992)、《狮子王》(1994) 和《风中奇缘》(1995)等动画片掀起了 1990 年代的迪士尼热潮。

但在 2019 年，当迪士尼宣布非裔美国女演员、歌手贝莉（Halle Bailey）将饰演艾莉儿时，并不是每个人都对此感到满意。

在#notmymermaid（"不是我的美人鱼"）标签下，人们以种族主义侮辱的方式请愿反对这一选角决定。许多1989年版影迷无法想象扮演这个角色的演员会长得不一样。

迪斯尼坚决捍卫其选择贝利的决定。在由迪士尼旗下的有线电视网络 Freeform 发布的推特声明中，它写道："《小美人鱼》的原作者是丹麦人。艾莉儿……是一条美人鱼……但为了争论起见，我们假设艾莉儿也是丹麦人。丹麦美人鱼可以是黑人，因为丹麦'人'可以是黑人。"

迪斯尼赞扬了贝利的杰出才能，并表示无法接受宣称她"看起来不像卡通人物"这一种族主义事实。

老动画片中的种族主义

在1941年的迪士尼电影《小飞象》中，一群乌鸦坐在树枝上，其中一只乌鸦抽着雪茄。他们欢笑、跳舞、唱歌，还取笑坐在附近的一头大耳朵小象呆宝（ Dumbo）。

乌鸦的头领名叫克劳（Jim Crow）--这也是 19 世纪喜剧演员赖斯（Thomas D. Rice）的艺名，他以歧视性地扮演黑人的表演而出名。"吉姆克劳"也成为美国南部种族隔离法的别称。

近年来，迪士尼承认这部经典电影中的这个场景令人反感，因为它让人想起克劳的种族主义表演。在克劳的表演中，身为白人的他将脸涂黑，穿着破烂的衣服，模仿和嘲笑南部各州种植园中被奴役的非裔美国人。这部电影还包括其他嘲讽非裔美国人的描绘，这些描绘淡化了奴隶制的历史。

非裔美国演员贝利将出演2023年版《小美人鱼》

非裔美国演员贝利将出演2023年版《小美人鱼》

目前，迪斯尼通过电影开始前的观影警示来解决这个问题。这些被警示的动画片包括《小飞象》、《小飞侠》和《猫儿历险记》等。

警示语里写道： "这个节目包括对人物或文化的负面描述和（或）虐待。这些刻板印象在当时是错误的，现在也是错误的。"

该公司表示，此类警示旨在激发讨论，以帮助创造一个没有歧视的更加包容的未来。问题是，仅仅在电影开始前警示一下就可以了吗？

文化挪用：当时和现在

"文化挪用"是指一种文化的组成部分，例如知识产权、文化表现形式、手工艺品、历史或知识类型被另一种文化成员使用，特别是用于资本收益。

迪斯尼的电影作品中有几个例子，出于娱乐目的而采用和改变了特定文化的元素。例如，电影《风中奇缘》与原著的故事几乎没有共同之处--迪斯尼将一个 10 岁的女孩变成了一个迷人、衣着轻薄的女人，让她爱上英国冒险家和殖民主义者史密斯（John Smith）。

随着时间的推移，迪士尼认识到了这些错误。该公司现在越来越多地尝试讲述真实的故事，并与来自其他文化的创作者交流和合作。迪士尼于 2019 年创建了"Stories Matter"（故事攸关）平台，以讨论其电影制作的新方法以及过去犯下的错误。

《小飞象》被认为含有种族主义描绘

《小飞象》被认为含有种族主义描绘

迪士尼电影和性别歧视

从女权主义的角度来看，许多迪士尼经典作品也存在性别歧视问题。尤其是小美人鱼的故事不尽人意，因为她好不容易逃离了严厉的重男轻女父亲，却投入了一个她几乎不认识的王子的怀抱--她不仅为此改变了自己的形体，还放弃了自己的声音。

近年来，迪士尼改变了这种做法。

新的女主角被允许体验她们的冒险，而不是把寻找王子作为人生的目标，例如《莫阿纳》；或者挑战传统的浪漫爱情观念，例如《冰雪奇缘》。

自 2010 年代以来，迪斯尼电影中也出现了同性恋角色，例如 2022 年的《奇异世界》以同性恋浪漫为特色，尽管它也受到 LGTBQ+ 社群中一些人士的批评。

对于这些社会问题，例如种族主义、性别歧视和恐同现象，只能通过讲述更多样化的故事来解决。

在此背景之下，迪斯尼如何重写小美人鱼艾莉儿的故事，直到 5 月这部动画片首映才会揭晓答案。

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