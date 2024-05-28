连8年遭世卫大会拒于门外 台湾：主权不容打折

在中国的反对之下，即使有11个台湾邦交国连署提案及德国、美国等国的声明支持，台湾今年仍未能以“观察员”身分参加世卫大会。台湾政府表示，即使未来被要求以“中华台北”名义才能参加，台湾还是会坚持“中华民国”的国名。

（德国之声中文网）邀请台湾以“观察员”身分出席本届世界卫生大会（WHA）的提案，週一（5月27日）再度遭到世卫组织（WHO）成员国拒绝。在马英九时期，台湾以“中华台北”名义参加WHA；不过，自蔡英文政府执政开始，到如今赖清德上任，中国皆反对台湾参与，今年已是台湾连续第8年被排除于WHA之外。

第77届WHA週一在日内瓦开幕；此前，台湾12个友邦之中有11个国家连署提案邀台湾参与WHA，但最后大会仍未将把此提案纳入议程。

在世卫大会演说上，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）公开表态支持台湾参与世卫组织。他认为世卫应“减少官僚主义”，并且团结一致、善加运用台湾的专业知识，共同面对全球的挑战。

台湾驻德代表谢志伟同日在脸书上指出，这是德国世卫代表团连续第3年直接指名“Taiwan”以表达支持。他强调，在国际组织内替台湾公开发声并不容易，但“德国知道，世卫排除台湾是多么不智的事”。

北京：台湾“妄图依靠”少数西方国家

24日，德国、英国、美国、加拿大等国的驻台办事处亦曾发表联合声明，支持台湾“有意义地参与”世卫组织，并以观察员身分出席世卫大会。“台湾被排除于WHA之外……是毫无道理的，且有损全球公卫合作与安全的包容性。”

27日在大会上，台湾的友邦、中南美洲国家贝里斯也表态支持台湾参加。贝里斯健康福祉部长伯纳德（Kevin Bernard）赞许台湾对全球公卫的贡献，并敦促各国应以公卫考量、而非政治因素为优先。

然而，中国常驻联合国代表陈旭重申“一个中国原则”，强硬反对台湾以观察员身分参加WHA。陈旭称，台湾政府“唆使其所谓‘邦交国’在世卫大会搞涉台提案，妄图依靠少数西方国家在世卫大会谋求突破……最终只能徒劳无功、自取其辱”。

陈旭还主张，台湾无法参加WHA是民进党政府“一手造成”的，原因是其不承认“九二共识”，因此失去参与大会的“政治基础”。

在国民党的马英九执政时期，台湾曾以“中华台北”的名义、观察员身分参加世卫大会。而自2017年起，台湾由民进党的蔡英文、赖清德政府执政，连续8年未能与会。图为今年5月20日赖清德的就职典礼现场。 图像来源: Sam Yeh/AFP/Getty Images

台湾：主权不容打折

对于中方的论调，台湾政府表示不赞同。据台湾中央社报道，台湾卫福部长邱泰源27日表示，“中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属”，是“国际公认的客观事实，也是无可挑战的台海现状”。

被问到未来有没有可能妥协、以“中华台北”名称参加WHA，邱泰源回应，“大家都很清楚，台湾是台湾”，台湾的国名是“中华民国”，而涉及国家主权的问题，“不容打折”。他呼吁，世卫组织应“跳脱政治框架”，接纳台湾。

台湾政府也表示将向世卫递交抗议函。外交部国际组织司司长孙俭元说：“我们必须要强烈的反驳，让全世界知道中国完全没有顾及台湾的健康人权。”

台记者采訪WHA受阻

WHA大会之前，台湾中央社曾有记者申请采訪证时被要求提交“符合联合国政策及联合国大会决议指导的正式中国护照”；后来该记者提交中华民国护照，申请却迟迟未获通过。

去年台湾记者申请采訪许可曾获通过，但会议开始当天却被挡在门外。当时的工作人员坦承有“中国压力”，因此“无能为力”。

对于台湾记者申请采訪本届WHA受阻，台湾记者协会21日曾发布声明，批评世卫要求台湾人出示中国护照，“等同拒绝台湾媒体采訪”，违背了新闻自由；国际记者联盟也呼吁，联合国及世卫应该维护新闻自由。

（综合报道）

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