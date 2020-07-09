连马斯克都爱 Clubhouse到底何方神圣？

(德国之声中文网) 2月1日，特斯拉执行长马斯克(Elon Musk)在Clubhouse上开直播，Robinhood执行长特内夫(Vlad Tenev)之后也加入谈话，大佬现身说法把Clubhouse这款已经推出逾半年的社交媒体再度推到高点。一些平时没有机会与马斯克接触的老百姓，也能第一手听取马斯克关于登陆火星、创业等看法，还能听到特内夫回答GameStop-Reddit 大战。

注册Clubhouse账号必备的「邀请码」顿时需求大增，在Reddit、eBay、Craigslist上甚至形成交易市场。与此同时，Clubhouse也突破欧美文化圈，登上微博热搜、台湾PTT看板话题。尽管Clubhouse在中国的苹果手机应用程序商店并不提供下载，在阿里巴巴旗下的二手市集「闲鱼」上也出现了需求。

目前，Clubhouse已经拥有超过200万用户，还未上市即获得1亿美元融资，估值为10亿美元。截至周二，全球下载量已经超过360万次，其中有110万是在过去6天内下载。媒体普遍预测，Clubhouse将成为抖音之后下一个翻转社群生态的App。

Clubhouse是什么?

到底Clubhouse何方神圣？只用「语音社交媒体」形容这个新兴平台，恐怕很难解释这款App的运作方式。

Clubhouse是以「邀请制」运作，只有收到既有用户邀请码的人才能够注册使用。用户获邀加入后，可以自由进出他人开启的聊天室，也可以自创一个新的聊天室。用户不需要专业的录音设备，就可以与多名用户按照谈话主题进行意见交流。随着主题不同，有的聊天室像是名人汇聚的高级讲堂，有的聊天室话题轻松得像是酒吧咖啡厅。任何人都可以举手发言，也可以随时安静离开。

Clubhouse每个聊天室最多可以容纳5000名参加者，相当于一场大型演唱会，在新冠疫情时代、许多国家实施社交限制的背景下，该平台有望成为线上脱口秀、Live音乐会、大型演讲的平台。而邀请制营造的尊爵感、以及名人实时聊天都让这款App更为特别。

值得注意的是，Clubhouse主推即时在线的互动体验，并没有脸书、推特、Instagram等社交媒体常见的动态墙；当一个聊天室关闭，已传送的语音对话也会跟着删除，这种「听后即焚」的特性获得注重隐私的用户大力赞赏。

Clubhouse背后有中国公司?

在人们争先恐后尝鲜时，该平台是否侵犯隐私权也成为热话。有网友在推特上提到，Clubhouse鼓励使用者透过通讯录邀请好友，相当于诱导使用者开启通讯录权限。还有些人担忧Clubhouse表面上声称「听后即焚」，但聊天内容有可能都被公司存檔。另有些人担忧Clubhouse是否有中国背景，资料或被中国政府利用。

根据公开资料，Clubhouse背后的软体开发商是Alpha Exploration Co.，2020年2月于硅谷成立，但其声音技术由谁支持，则一直是个谜团。

天使投资人Justin Caldbeck去年夏天曾在推特上宣称，Clubhouse是使用中国公司Agora的技术，在一周内建设的产品。在今年2月2日，《南华早报》引述一名消息人士证实Clubhouse使用的技术源自Agora。

Agora中文名称为「声网」，2014年创立，是一家在中国上海和美国硅谷都有设立总部的声音科技公司。声网官方网站没有提到Clubhouse为合作开发商，但列出了50多款合作开发App包括中国的小米、热门社交平台「陌陌」、语音社交互动软体「音遇」、直播平台「斗鱼」等。《南华早报》引述腾讯网报导，Agora用户数在过去5年增加了一倍，实时音频分钟数月均用量超过400亿分钟。

对此，Agora和Clubhouse均没有出面确认两者的伙伴关系，Agora也拒绝评论相关揣测，但Agora股价却仍飙升三成。

张慈/李澄欣(综合报导)

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