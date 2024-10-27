连续两月下降：9月中国工业企业利润大减27%

中国官方最新发布的数据显示，在政策制定者加大刺激力度以重振经济增长之际，9月份中国工业企业利润再度大幅下滑，创下今年以来最大单月降幅。

（德国之声中文网）中国国家统计局周日（10月27日）公布的数据显示，9月全国规模以上工业企业利润同比下降27.1%，降幅较8月扩大9.3个百分点，连续两个月下降。

国家统计局工业司统计师于卫宁称，这主要是受有效需求不足、工业品价格下降及8月以来同期基数明显抬高等多重因素影响。

前三季度利润转负

受此拖累，1-9月规模以上工业企业利润累计同比由增长0.5%转为下降3.5%，低于前值4.0个百分点，年内首次出现累计同比下降。

第三季度，中国经济增速降至2023年初以来的新低点。在政府努力刺激经济增长的同时，受危机影响的房地产行业几乎没有企稳迹象。

路透社报道指出，最近的数据还显示通货紧缩压力加大，出口增长放缓，贷款需求低迷，这使得政府采取财政刺激措施以促进增长的压力加大。

降价和需求疲软对企业的影响在汽车市场得到凸显。中国乘用车协会的数据显示，8 月份中国汽车行业利润同比下降 21.4%，降至305亿元。

分析师：中国第三季度经济增幅将创今年新低

期待更多刺激措施

自9月下旬以来，中国政府已大幅增加了政策刺激措施，包括降息，以确保今年的经济增长能达到5%左右的目标。中国财政部宣布将采取更多的财政刺激措施来提振经济，但没有给出一揽子措施的金额数字。

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预期财政刺激方案的规模成为金融市场上猜测纷纷的热议话题。本月早些时候，《财新》援引知情人士消息称，中国政府可能在三年内，通过特别国债筹集6万亿元人民币以刺激疲软的经济。

新华社上周报道，中国人大常委会将于11月4日至8日召开会议，但没有详细说明备受瞩目的债务和其他财政措施议程。

根据国家统计局最新的分类数据，今年1-9月，中国国有企业利润下降6.5%，外资企业利润增长1.5%，私营企业利润下降0.6%。

"规模以上工业企业利润"数字涵盖了主营业务年收入至少为2000 万元（280 万美元）的企业。

（路透社、财新）

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