连续两周进医院 安倍会否因病下台？

安倍晋三刚打破纪录成为日本史上在位最久首相，近日却惊传吐血和频频进出医院，健康亮红灯将请辞的传言满天飞，日本政界甚至开始讨论「后安倍时代」。
（德国之声中文网）日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）的健康状况惹来谣言满天飞，他周一（24日）早上抵达庆应大学医院，逗留约3个半小时，是连续两周前往该医院。从传媒直击照片可见，安倍前往医院时在座驾上戴着口罩，脸色稍显苍白，再次引发舆论猜测。
内阁官房长官菅义伟在午间记者会上澄清，安倍此番为回诊，吁外界勿过度揣测，「目前一切都没有问题，首相本人非常想重返工作岗位」。安倍离开医院后也对传媒表示，这次是听取上周的体检结果并进行额外检查，「我希望将来能尽我所能，并好好照顾自己的健康」。
就在同一天，安倍确定打破其外叔公丶前首相佐藤荣作（Eisaku Sato）记录，成为日本史上连续在位最久首相，但原本预定27日由安倍和执政自民党成员出席的「庆祝会」，将延期举办。
《读卖新闻》此前引述政府等多个消息来源报导，安倍这次是到医院领取上周的身体检查报告。但日本电视台（Nippon TV）引述消息反驳体检说法，指安倍患有慢性疾病需入院治疗，并预计他会在当天下午返回首相办公室工作。
安倍上周一（17日）曾在庆应大学医院进行连续7个半小时的身体检查。当时传出他原要住院一天检查，但他担忧这将引起外界更多臆测，坚持即日出院。
他随后休假三天后，上周三（19日）对传媒表示，到医院检查是为了将身体调整到最佳状态，接下来会继续工作。
因疫情过劳工作
据共同社报导，65岁的安倍最近被指「消瘦且脸色不好」，有自民党中坚议员担心他是溃疡性大肠炎恶化。而安倍在6月13日刚接受了定期体检，引起党内人士怀疑， 「相隔2个月的短时间再次体检显然很奇怪」。
报导指安倍过去半年为应对新冠疫情，长期留在官邸处理公务，从1月26日至8月16日，只有7天在私人寓所度过。安倍亲信丶日本前经济大臣甘利明（Akira Amari）日前接受电视台访问时坦言，安倍近期因应付新冠疫情而连续工作，担心他过劳，希望他强制休息几天。
自疫情爆发以来，安倍饱受国内舆论批评。据朝日新闻5月的民调显示，其内阁支持率跌至29%，创安倍第二度执政以来新低。
他的健康状况早在月初已引起关注，日本《Flash》周刊8月4日报导，安倍7月6日曾在官邸办公室吐血。官房长官菅义伟其后出面否认，指首相健康状况「完全没问题」，但未能化解公众疑虑。
2007年曾因大肠炎下台
安倍早在17岁就罹患溃疡性大肠炎，他2006年首次担任首相，當年51岁的他是二战後日本最年轻的首相，但仅执政约一年就因溃疡性大肠炎恶化，仓促下台，辞职第二天就住进庆应大学医院。
安倍党魁的任期到明年9月届满，众议院议员的任期也将在明年10月届满。共同社引述自民党内人士分析，安倍健康堪忧恐损害凝聚力，「将影响众院解散战略和後安倍时代的竞争」；另有资深议员指，有必要将首相辞职纳入应对讨论。
李澄欣/邹宗翰（综合报导）
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日本周六举行战败75周年纪念活动。德仁天皇延续其父亲的发言基调，对于战争表示深刻反省，并期盼战争的苦难不再重演。日本首相安倍晋三则避谈对邻国的战争责任，仅表示“不重蹈战争覆辙”。