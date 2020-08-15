 连续两周进医院 安倍会否因病下台？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2020

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时政风云

连续两周进医院 安倍会否因病下台？

安倍晋三刚打破纪录成为日本史上在位最久首相，近日却惊传吐血和频频进出医院，健康亮红灯将请辞的传言满天飞，日本政界甚至开始讨论「后安倍时代」。

Premierminister Shinzo Abe Japan Ausweitung Maßnahmen Coronavirus (Reuters/I. Kato)

日本首相安倍晋三最近被指「消瘦且脸色不好」，外界担心他溃疡性大肠炎恶化。

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）的健康状况惹来谣言满天飞，他周一（24日）早上抵达庆应大学医院，逗留约3个半小时，是连续两周前往该医院。从传媒直击照片可见，安倍前往医院时在座驾上戴着口罩，脸色稍显苍白，再次引发舆论猜测。

内阁官房长官菅义伟在午间记者会上澄清，安倍此番为回诊，吁外界勿过度揣测，「目前一切都没有问题，首相本人非常想重返工作岗位」。安倍离开医院后也对传媒表示，这次是听取上周的体检结果并进行额外检查，「我希望将来能尽我所能，并好好照顾自己的健康」。

就在同一天，安倍确定打破其外叔公丶前首相佐藤荣作（Eisaku Sato）记录，成为日本史上连续在位最久首相，但原本预定27日由安倍和执政自民党成员出席的「庆祝会」，将延期举办。

《读卖新闻》此前引述政府等多个消息来源报导，安倍这次是到医院领取上周的身体检查报告。但日本电视台（Nippon TV）引述消息反驳体检说法，指安倍患有慢性疾病需入院治疗，并预计他会在当天下午返回首相办公室工作。

安倍上周一（17日）曾在庆应大学医院进行连续7个半小时的身体检查。当时传出他原要住院一天检查，但他担忧这将引起外界更多臆测，坚持即日出院。

他随后休假三天后，上周三（19日）对传媒表示，到医院检查是为了将身体调整到最佳状态，接下来会继续工作。

Japan Ankunft Shinzo Abe in der Uni-Klinik Tokio (picture-alliance/dpa/Kyodo)

日本传媒直击安倍早上抵达医院，图为其座驾。

因疫情过劳工作

据共同社报导，65岁的安倍最近被指「消瘦且脸色不好」，有自民党中坚议员担心他是溃疡性大肠炎恶化。而安倍在6月13日刚接受了定期体检，引起党内人士怀疑， 「相隔2个月的短时间再次体检显然很奇怪」。

报导指安倍过去半年为应对新冠疫情，长期留在官邸处理公务，从1月26日至8月16日，只有7天在私人寓所度过。安倍亲信丶日本前经济大臣甘利明（Akira Amari）日前接受电视台访问时坦言，安倍近期因应付新冠疫情而连续工作，担心他过劳，希望他强制休息几天。

自疫情爆发以来，安倍饱受国内舆论批评。据朝日新闻5月的民调显示，其内阁支持率跌至29%，创安倍第二度执政以来新低。

他的健康状况早在月初已引起关注，日本《Flash》周刊8月4日报导，安倍7月6日曾在官邸办公室吐血。官房长官菅义伟其后出面否认，指首相健康状况「完全没问题」，但未能化解公众疑虑。

2007年曾因大肠炎下台

安倍早在17岁就罹患溃疡性大肠炎，他2006年首次担任首相，當年51岁的他是二战後日本最年轻的首相，但仅执政约一年就因溃疡性大肠炎恶化，仓促下台，辞职第二天就住进庆应大学医院。

安倍党魁的任期到明年9月届满，众议院议员的任期也将在明年10月届满。共同社引述自民党内人士分析，安倍健康堪忧恐损害凝聚力，「将影响众院解散战略和後安倍时代的竞争」；另有资深议员指，有必要将首相辞职纳入应对讨论。

  • Japans Premierminister Shinzo Abe und die Kimono Königin (picture-alliance/dpa/K.Kamoshida)

    安倍晋三的政治生涯

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  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa)

    安倍晋三的政治生涯

    再登首相宝座

    2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance)

    安倍晋三的政治生涯

    视察福岛

    安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

  • Tokio, Wolkenkratzer (picture-alliance/dpa/K.Mayama)

    安倍晋三的政治生涯

    安倍经济学

    安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa/F.Robichon)

    安倍晋三的政治生涯

    修宪争议

    安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

  • Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg (Reuters/I. Kato)

    安倍晋三的政治生涯

    对朝强硬

    安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

  • Donald Trump, Shinzo Abe (picture-alliance/P.Semansky)

    安倍晋三的政治生涯

    共同爱好

    安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。

    作者: 苗子


李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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