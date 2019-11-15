连续七年收支平衡：德国议会讨论预算 不举债

（德国之声中文网）德国大联合政府计划在2020年将更多的钱用于创造就业岗位、增加社会福利、以及气候保护和家庭补贴。明年的联邦预算金额为3620亿欧元，比今年增加近60亿欧元。此外，国家已经连续7年未举新债。联邦议院计划在下下个周的全体会议上通过预算草案。

在超过15个小时的会议上，经济主管们决定对财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）的预算草案进行多处修改。联邦内阁于6月份批准了该草案。总的来说，明年政府的财政支出将比今年增加16.6亿欧元。之所以能够提供这笔开支，是因为联邦政府将减少其债务利息以及能够从难民危机过后节省的庇护储备金中提取更多的资金。

最大单一预算续增

尤其是联邦政府中最大的部门-劳动和社会事务部的预算超过原计划，增长至1502.2亿欧元，主要用于失业救济金领取者的住房补贴和取暖福利以及失业救济金的开支。

联邦环境部和家庭部的预算也以比最初的计划获得更大幅度的增长。削减教育经费开支的计划被取消，为了促进学校的数字化教学进程，政府额外提供资助。此外，联邦政府将额外提供5亿欧元支持煤炭开发区的结构变革。

根据新的财政预算，联邦内政部的支出被削减。内政部长泽霍费尔（ Horst Seehofer）必须在IT服务，设备和软件方面节省开支。于此同时，他在联邦刑侦局和宪法保护局获得新就业位子，为联邦警察局购买运输直升机争取到了长期资金。

此外，新的财政预算将为减轻低收入家庭的经济负担重新调整儿童补贴、生活救济金和儿童免税额。此外，联邦政府在采取加强气候保护的首批措施，例如降低火车票的增值税。按照计划，2021年将更大幅度增加社会福利开支，届时将再次提高儿童补贴。此外，2021年将对大多数德国人取消团结税，这将是近年来最大的一次减税。

"这个预算没有前途"

联盟党议会党团预算事务发言人雷贝格（Eckhardt Rehberg）表示， 429亿欧元的创纪录投资推动了经济增长力，为德国开辟良好前景。 "我们有了必要的收入来为真正的重点项目提供资金，例如气候保护、内部和外部安全、教育和研究以及社会保障。"

但是新的预算草案受到反对党的批评。绿党预算专家金德勒（Sven-Christian Kindler）说，执政联盟没有对气候危机、经济停滞和社会不平等问题做出答复。他表示： "这个预算没有前途，将危及未来。"在零利率和缺乏投资的情况下，放弃举债是不负责任的做法。 "出现黑零只是幸运。"

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)